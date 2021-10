”Koin sokeririippuvuuden aiheuttamaa päänsärkyä ja väsymystä”, Johanna kertoo – arjen muutoksilla lähti 50 kiloa kahdessa vuodessa

Johanna jätti dieetit ja keskittyi yksinkertaisiin muutoksiin.

Johanna Alanko lyö pöytään tarkan luvun: 126,1 kg. Niin paljon hän painoi vielä kaksi vuotta sitten. Nyt kiloja on 50 vähemmän ja elämä hymyilee aivan uudella tavalla.

Paino lähti alaspäin, kun Johanna jätti dieetit ja keskittyi yksinkertaisiin asioihin.

Liikakiloja hänelle alkoi kertyä teini-iässä. 18-vuotiaana hän kävi salilla muutaman kuukauden ajan ja onnistui pudottamaan painoa 17 kiloa. Liikunta kuitenkin jäi ja paino alkoi nousta, kun elämään tuli muuta tekemistä.

Koska Johanna tiesi, mitä kannattaa syödä ja mitä, millaisia annoksia ja milloin, hän pääsi omin neuvoin lopulta parempaan alkuun kuin nettidieeteillä.

– Aloin seurustella, ja poikaystävän kanssa herkuteltiin yhdessä. Lihoin viidessä vuodessa semmoiset 36 kiloa, kertoo Nummelassa asuva Johanna, joka kaksi vuotta sitten halusi laittaa pisteen lihomiselle ja muuttaa tapojaan.

Kokemusta oli jo erilaisista nettidieeteistä, ja hän tiesi miltä tuntuu syödä kanaa ja riisiä hampaat irvessä.

– Niiden dieettien joukossa on varmasti tosi hyviäkin, mutta itselle ne eivät toimineet. Kylmä kana ei motivoinut, ja koko ajan oli nälkä. Ei ruoan tarvitse olla mitään superherkkua, kunhan se menee alas ilman naaman vääntelyä, hän nauraa.

Johanna julkaisee somessa kuvia elämäntaparemontistaan.

– Haluan, että ruoka maistuu hyvälle, joten aloin tehdä erilaisia kastikkeita. Kuivaa kanaa ja riisiä en ole syönyt. Aloin myös syödä säännöllisesti 5–6 kertaa päivässä.

Aiemmin hänellä oli ollut tapana jättää aamiainen väliin, syödä lounas töissä ja suunnata töiden jälkeen nälkäisenä kauppaan ostamaan suklaata ja muita hiilariherkkuja.

Elämäntaparemonttinsa alussa Johanna kieltäytyi herkuista totaalisesti kahden viikon ajaksi.

– Koin sokeririippuvuuden aiheuttamaa päänsärkyä ja väsymystä. Koko ajan teki mieli mennä kauppaan ja ostaa suklaalevy. Kestin sen, ja sitten totesin, että olen päässyt irti isommasta koukusta.

Hän alkoi pitää herkkupäivää lauantaisin. Pitkin viikkoa herkkukaappi täyttyi, ja kun lauantai koitti, syötävää riitti koko päiväksi. Seurasi ähky ja huono olo.

– Usein kävi niin, etten edes katsonut kaappiin lauantaina, vaan ostin sitä, mitä sillä hetkellä teki mieli.

Johanna koki onnistumisen iloa, kun herkut alkoivat pysyä kaapissa.

– Pari kertaa olen sortunut, mutta sen jälkeen on jatkettu siitä mihin on jääty. Nykyään herkkukaappi on aika tyhjä.

– Välillä vieläkin tulee niitä hetkiä, kun tekee mieli herkkuja, mutta herkuttelu ei enää ahdista, koska se ei ole jokapäiväistä.

– Pari kertaa olen sortunut, mutta sen jälkeen on jatkettu siitä mihin on jääty, Johanna toteaa.

Muutos on tehnyt Johannalle kaikin puolin hyvää.

– Energiaa riittää päivisin ja keskittyminen on paljon parempaa kuin ennen, jolloin sokeri ja rasvainen ruoka aiheuttivat yleisen väsymyksen. Se oli koko ajan päällä ja läsnä, eikä öisin saanut oikein nukuttuakaan, kun vatsa oli niin täynnä. Aamuisin aina väsytti. Nyt nukun hyvin.

Johanna toimii myynnin assistenttina perheyrityksessä ja saa koko ajan lisää vastuuta. Nykyisessä työssään hän aloitti kaksi vuotta sitten, jolloin oli kaikkein painavimmillaan.

– Olen huomannut, että painonpudotuksen ansiosta olen kehittynyt työssäni paljon nopeammin.

Ruoka- ja välipalarytmistään hän pystyy pitämään hyvin kiinni myös työaikana. Työkaveritkin ympärillä kannustavat.

– Aiemmin olin töissä kaupassa, jossa oli vain kaksi 12 minuutin kahvitaukoa. Siinä ehti äkkiä syödä jonkin lihapasteijan tai muuta helppoa ruokaa.

Johanna on alkanut lenkkeillä ja treenata kotona. Hän on hankkinut myös salikortin.

– Ajattelin, ettei minusta tule ikinä salitreenaajaa, mutta tänä syksynä aloin käydä salilla, ja aina lähden tosi innolla treenaamaan. Teen treenin aamuisin ennen töihin menoa.

Terveempi ja kevyempi elämä maistuu niin hyvälle, ettei Johanna usko koskaan enää palaavansa entisiin tapoihinsa.

Paino ei ole hetkeen liikahdellut puoleen eikä toiseen, mutta lihaksia pilkistää jo peilikuvassa.

– Tajuan nyt sen, mitä tarkoittaa, kun kaverit ovat puhuneet herkuttelun jälkeisestä turvotuksesta. Olen ollut niin lihava, etten aiemmin huomannut mitään turvotusta. Nykyään kyllä huomaan.

– Olen päässyt näin pitkälle ja tehnyt tätä jo näin kauan. Seuraavaksi haluan saada vatsan ja jalat tiukempaan kuntoon.

Johanna on julkaissut elämäntaparemonttinsa eri vaiheista muutoskuvia sosiaalisessa mediassa.

– Peittelyn sijasta olen puhunut asiasta ja julkaissut kuvia avoimesti. Se on tosi iso osa tätä matkaa, ja siitä saatu positiivinen palaute on lisännyt motivaatiota ja innostusta sekä auttanut jatkamaan eteenpäin.

