Arttu jätti tupakan, vähensi alkoholia ja muutti ruokarytminsä – elämään tuli uutta energiaa, kun 50 kiloa oli lähtenyt

50 kiloa alle vuodessa laihtunut Arttu Koivusipilä, 36, on oppinut, ettei vaakaa kannata tuijottaa joka päivä.

Raahessa asuva Arttu oli lihava mies, joka kärsi unihäiriöistä ja lievästä uniapneasta. Tupakka ja olut maistuivat ja syöminen oli mitä sattui. Viime vuoden helmikuussa Arttu tarttui tilaisuuteen, kun työnantaja tarjosi ilmaista lääkekuuria vieroitusoireisiin niille, jotka halusivat lopettaa tupakoinnin.

Hän ihmetteli, miten helppoa lopettaminen oli, vaikka tupakointi oli alkanut jo teini-iässä. Muutoksen helppous innosti häntä kokeilemaan myös alkoholista luopumista.

Siitä lähti vielä isompi lumipallo pyörimään, sillä kun alkoholi oli jäänyt, Arttu huomasi myös painon putoavan.

Tämä kuva on otettu Artusta tammikuussa 2020.

Hän päätti ryhtyä tarkkailemaan myös syömisiään. Viime vuoden heinäkuussa vaakalukema näytti vielä 136 kiloa. Painoa oli kertynyt lähinnä pikaruoilla, limsoilla ja alkoholijuomilla.

– Aloin laskea kaloreita netissä Finelin sivuilla ja punnita ruokia. Kerran viikossa kävin puntarilla, ja totesin, että aika äkkiä se paino laskee. Luin, että terveellinen laihdutustahti olisi hitaampi kuin se mikä itsellä oli, mutta hyvin on mennyt.

Arttu onnistui pudottamaan painoaan alle vuodessa peräti 50 kiloa, ihan vain sillä, että muutti elintapansa terveellisiksi. Mitään ihmedieettejä ei tarvittu.

” Itse syön nykyään kolme kertaa päivässä: aamupalan, lämpimän ruuan ja iltapalan.

– Olin kokeillut karppaamista joskus 10 vuotta sitten, silloin kun se oli muotia, mutta se ei toiminut minulla. Painonpudotus onnistuu parhaiten, kun syö kaikkea, mutta sopivasti ja oppii syömään säännöllisesti. Itse syön nykyään kolme kertaa päivässä: aamupalan, lämpimän ruuan ja iltapalan. Sillä olen pärjännyt.

Arttu tekee kolmivuorotyötä, mutta ei koe ruokarytmin pitämistä siltikään hankalaksi.

– Kun olen aamuvuorossa, syön aamupuuron kello 6 aikaan ja lämpimän ruoan joskus 16–17 maissa, ja iltapalaksi syön appelsiinin, banaanin ja rasvattoman rahkan. Kellonajat vaihtelevat työvuoron mukaan.

..ja kuva tämä lokakuussa 2021.

Muutos innosti hänet myös urheilemaan, ensimmäistä kertaa elämässä. Ensin hän alkoi kävellä, sen jälkeen pyöräillä työmatkoja. Saatuaan astmansa hoidon tasapainoon, urheileminen jatkui vielä kovemmalla vimmalla.

Talven tultua Arttu alkoi hiihtää, ja kun lumet sulivat, hän hommasi rullasukset.

Sitten kävi köpelösti.

– Kesällä kaaduin rullasuksilla ja katkaisin jalkani. Jalkapöydästä murtuivat luut. Sen jälkeen on liikunnan suhteen ollut vähään hiljaista. Kipsin kun sai pois, elämä alkoi taas hymyillä, ja jalka tuntuu joka päivä vähän paremmalta. Toivon, että kevätpuolella pääsisin taas hiihtämään.

Eikä siinä vielä kaikki. Arttu nimittäin ryhtyi aikuisopiskelijaksi. Hän opiskelee konetekniikkaa Kajaanin ammattikorkeakoulussa arki-iltaisin töiden ohessa.

” En olisi vanhan elämän aikana jaksanut käydä töissä ja opiskella samaan aikaan.

Mies kokee, että terveet elämäntavat ja painon putoaminen ovat lisänneet päiviin paljon sellaista energiaa, josta ei aiemmin ollut tietoakaan.

– En olisi vanhan elämän aikana jaksanut käydä töissä ja opiskella samaan aikaan.

Jalan katkeaminen ja liikunnan väheneminen on tarkoittanut sitä, että Arttu on joutunut hieman keventämään eväitään. Hän on kuitenkin tullut siihen tulokseen, ettei painoa hallita liikkumalla ja urheilemalla, vaan ruoalla.

– Urheilu auttaa jonkin verran, mutta tärkeintä on syömisen määrä. Jos joka päivä syö pizzaa ja juo kokista, aika paljon pitää urheilla, että saa kulutettua ne kalorit.

Hän kannustaa muitakin ylipainoisia tarttumaan härkää sarvista.

” Kannattaa käyttää ravitsemusterapeuttipalveluita, jos ei itse halua opiskella asioita.

– Kannattaa käyttää ravitsemusterapeuttipalveluita, jos ei itse halua opiskella asioita. Apua kyllä löytyy, mutta päättäväisyyttä kyllä tarvitaan. Pitää miettiä jo hyvissä ajoin etukäteen ne päivät, kun sallii itselleen herkuttelun, ettei tule syötyä spontaanisti. Ja jos tulee välillä syötyä överisti, siitä ei kannata lannistua.

– Itse käyn pizzalla tai kebabilla kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa ja nautin joskus alkoholiakin, hän kertoo.

Jatkuvaa vaa’an tuijottelua Arttu ei suosittele kenellekään.

– Hulluksi tulee, jos joka päivä käy vaa’alla, sillä nestetasapaino vaihtelee päivittäin. Itse ruukaan tarkistaa painon kerran viikossa, ja jos näen, että sitä on tullut lisää, syön seuraavalla vähän vähemmän, tai päinvastoin.

Artun tarina on kerrottu Ilta-Sanomissa alun perin 2.5.2021.

