6 keinoa, joilla laihdut pysyvästi – näiden teho on varma, vaikka olisit jojoillut vuosia

Dieettien toistuminen kertoo siitä, että teet asioita, jotka eivät toimi.

Ensimmäiseksi pitää hyväksyä se, että lyhytkestoisen laihduttelun tie on käyty loppuun.

Harva asia turhauttaa enemmän kuin se, jos tiukalla dieetillä karistetut ylikilot palaavat laihdutuksen loputtua takaisin.

Silti uuden laihdutuskuurin aloittaminen voi jälleen jonkin ajan kuluttua houkuttaa – etenkin, jos dieetti lupaa nopeaa painonpudotusta.

Syömisen psykologiaan erikoistunut psykologi Katarina Meskanen huomautti aiemmassa jutussamme, että jo dieettien toistuminen kertoo siitä, etteivät ne toimi.

Tekninen asia syömisessä, joka tutkitusti edistää painonhallintaa, on kasvisten lisääminen ruokavalioon.

– Tiukat dieetit ovat suosittuja, koska ne sisältävät lupauksen että laihdut, kun vain lähdet tähän mukaan. Halumme uskoa parempaan on aivan valtavan voimakas, Meskanen sanoi.

Moni ajautuukin kokeilemaan erilaisia dieettejä siinä toivossa, että jospa vielä tämä yksi olisi se, joka itsellä toimisi.

Tuntuuko, että olet kokeillut jo kaikkea?

Laihtumisen ja painonhallinnan ongelma on hyvin usein se, että vasta vihonviimeisenä vaihtoehtona – kun kaikki muu on kokeiltu – tehdään se elämäntapamuutos, johon alun perinkin olisi pitänyt ryhtyä.

Näin sanoi aiemmassa jutussamme lihavuustutkija ja ravitsemusasiantuntija Patrik Borg.

Sekä tutkimusnäyttö että Borgin pitkä kokemus paino-ongelmien hoidosta osoittavat, että tiukka ja nopea kuurimainen laihdutus ei yleensä tuota pysyvää tulosta vaan johtaa painon jojoiluun edestakaisin.

Onko painosi heitellyt ylös ja alas jo vuosia?

Entä, jos olet jojoillut jo vuosia? Onko tilanne enää edes korjattavissa?

Borgin mukaan painokäyrän sahaaminen ylös ja alas ei tarkoita sitä, että tilanne olisi toivoton.

– Ehdottomasti voi aina oppia ja onnistua.

Hän kertoi 6 tapaa, joilla saat painon pysyvästi hallintaan:

Näin saat painon lopullisesti hallintaan

1. Lopeta laihdutuskuurit

Hyväksy se, että laihduttelun tie on käyty loppuun, ja nyt pitää tehdä jotakin muuta.

2. Paranna jaksamistasi

Painonhallinta ei onnistu väsyneenä. Kouluarvosanalla mitaten jaksamisen tavoite on 8. Jos se on vähemmän, ala tehdä isojakin muutoksia nukkumisessa, työssä tai muissa asioissa, jotka haittaavat jaksamistasi.

3. Tarkista ateriarytmi

Ateriarytmissä on todellisuudessa korjattavaa lähes kaikilla, joilla on ongelmia painonhallinnassa. Kun ateriarytmi on kunnossa – eli ruokaa syödään riittävä määrä tasaisin väliajoin – huutavia näläntunteita ei ilmaannu, eikä iltaan kasaudu kovia mielitekoja.

Etsi liikuntamuoto, joka on niin mukava, että tekisit sitä joka tapauksessa. Näin kalorien kulutuksesta ei tule suorittamista.

4. Lisää kasviksia

Hyvän ateriarytmin lisäksi toinen tekninen asia syömisessä, joka tutkitusti edistää painonhallintaa, on kasvisten lisääminen ruokavalioon. Päivän kasvismäärä on ainakin viisi kämmenellistä.

5. Omaksu joustava asenne

Onnistunut painonhallinta on pitkälti psykologiaa, eli sen opettelua, kuinka voi tehdä asioita paremmin mutta silti joustavasti ja itsellesi sopivalla tavalla. Älä suorita uusia elämäntapoja vaan opettele pitkäjänteisesti omaa tapaasi.

6. Pysy liikkuvana

Nälänsäätelyn toiminnan kannalta sopiva määrä liikuntaa viikossa on 2–3 kuntoliikuntakertaa, ja lisäksi jonkinlaista arkiaktiivisuutta. Ei ole väliä, millä tavalla liikut, kunhan liikunta on jonkin verran reipasta. Älä suorita kalorien kulutusta vaan etsi liikuntamuoto, joka on niin mukava, että tekisit sitä joka tapauksessa.