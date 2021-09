Näin työpaikkaruokala voi vaikuttaa lihomisriskiin

Työpaikkaruokalan herkkujen vähentäminen ja annosten pienentäminen auttavat painonhallinnassa, brittitutkimus osoitti.

Paljon energiaa sisältävien ruokien ja herkkujen vaihtaminen vähäkalorisiin vaihtoehtoihin työpaikkaruokalassa saattaa auttaa työntekijöitä painonhallinnassa.

Myös annosten pienentäminen tepsii, brittitutkimus osoittaa.

Osana tutkimusta suuren supermarket-ketjun jakelukeskusten ruokaloissa paljon energiaa sisältäviä ruokia, jälkiruokia ja herkkuja korvattiin vähäkalorisilla tuotteilla. Toisessa vaiheessa myös annosten kokoa pienennettiin. Ruokaloita oli kaikkiaan 19 ja työpaikoilla työskenteli noin 20 000 työntekijää. Valtaosa teki fyysistä työtä.

Kokeilu kesti 25 viikkoa ja sen aikana tehdyt muutokset selvästi vähensivät työntekijöiden ostosten energiapitoisuutta. Paljon energiaa sisältävien ruokien vähentäminen pienensi ostosten energiapitoisuutta 5 prosenttia. Kun lisäksi annoskokoja pienennettiin, ostosten energiapitoisuus putosi 12 prosenttia kokeilua edeltävään aikaan verrattuna.

Tutkimuksen tulokset ovat uskottavia, mutta vielä on selvittämättä, pienensivätkö ruokalan muutokset myös työntekijöiden energian saantia ja vaikuttiko se painon kertymiseen. Jakelukeskukset olivat syrjäisillä seuduilla, joissa on vähänpuoleisesti muita ruokaloita ja lounaspaikkoja, mutta on mahdollista, että osa työntekijöistä alkoi tuoda syötävää kotoaan. Työpaikoilla oli myös myyntiautomaatteja, joista sai välipalaa ja juomia.

Tutkimus julkaistiin PLoS Medicine -lehdessä.