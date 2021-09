9 pahinta tapaa, jotka kerryttävät vatsarasvaa – katso lääkärin lista

Keskivartalorasva on terveydelle haitallisinta rasvaa. Moni ei tiedä, että se lisää esimerkiksi syöpään sairastumisen riskiä.

Vatsaontelossa oleva rasva on terveydelle erityisen haitallista.

Kiristääkö farkkujen vyötärö kesän jälkeen?

Keskivartalon rasvan määrää kannattaa tarkkailla, sillä se on vaarallisempaa kuin muualle kehoon kertyvä rasva.

– Vatsaontelossa oleva rasva on terveydelle erityisen haitallista, sanoo Painoklinikka.fi:n ylilääkäri ja Suomen Lihavuuslääkäriyhdistyksen toiminnanjohtaja André Heikius.

Pitkään ajateltiin, että rasva on passiivinen elin – vain kehoon kertynyttä ylimääräistä energiaa.

– Nykyään kuitenkin tiedämme, että vatsaonteloon kertynyt rasva on aktiivista kudosta. Se sisältää tulehdussoluja, jotka erittävät aktiivisesti kehon matala-asteista tulehdusta ylläpitäviä aineita.

Matala-asteisen tulehduksen vuoksi esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riski kasvaa. Myös tyypin 2 diabeteksen vaara kohoaa merkittävästi, ja naisilla lapsettomuuden riski lisääntyy.

– Lisäksi keskivartalorasva lisää myös monen syövän riskiä, mitä moni ei tiedä. Tästä on viime aikoina saatu lisää näyttöä, Heikius kertoo.

” Lisäksi keskivartalorasva lisää myös monen syövän riskiä, mitä moni ei tiedä.

Ruokavalio, joka sisältää runsaasti paljon sokeria ja vähän kuitua sisältäviä ”höttöhiilareita”, on omiaan lisäämään vyötärölihavuutta.

Miksi rasva kertyy joillakin keskivartaloon?

Perimä sanelee jonkin verran sen, kenelle rasvaa kertyy keskivartaloon ja kenelle muihin paikkoihin.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että kyseessä on yhdistelmä perimää ja elintapoja. Myös elintavoilla on hyvin tärkeä osuus tässä yhtälössä, ja asiaan voi todella vaikuttaa itse.

Lääkäri muistuttaa, että vaikka vaa’an lukeman mukaan ei olisi tarvetta pudottaa painoa, vatsaontelon rasva voi silti olla riski.

– Varsinkin kun kyse on lievästä ylipainosta, vyötärönympäryksen mittaaminen voi olla parempi tapa terveellisen painon arviointiin kuin puntarilla käyminen.

” Vyötärönympäryksen mittaaminen voi olla parempi tapa terveellisen painon arviointiin kuin puntarilla käyminen.

Vyötärölihavuuden rajana pidetään naisilla 90:ää ja miehillä 100:aa senttiä.

– Elintapoja on suositeltavaa tarkastella etenkin silloin, jos nämä rajat ylittyvät. Jonkin verran riskit kohoavat jo 10 senttiä alempana: silloin, kun vyötärö ylittää naisilla 80 ja miehillä 90 senttiä.

Lääkäri listaa 9 asiaa, jotka kerryttävät vatsarasvaa:

1. Liikaa stressiä ja liian vähän unta

Ongelmat ajan- ja arjenhallinnassa ovat yllättävän monella salakavala syy painonnousun taustalla.

– Huonolla unella on hyvin vahva linkki vyötärölihavuuteen, André Heikius sanoo.

Ruokahalua lisäävä hormoni greliini nousee nopeasti lyhyenkin unenpuutteen jälkeen. Kun univajetta jatkuu pidempään, myös kylläisyyden tunnetta aiheuttavan hormonin leptiinin taso alkaa laskea.

– On tutkittu, että jo yhden huonosti nukutun yön jälkeen seuraavana päivänä on taipumus syödä huomattavasti tavallista enemmän kaloreita.

Huonolla unella on vahva linkki vyötärölihavuuteen.

2. Runsas alkoholinkäyttö

Syömisen lisäksi myös juominen vaikuttaa rasvan kertymiseen.

– Tarkista, voitko vähentää alkoholinkäyttöä, sillä alkoholi voi olla etenkin keskivartalolihavuudessa merkittävä osatekijä.

3. Syöminen automaattisesti

Päivän mittaan suuri osa toiminnastamme tapahtuu automaattisesti – ja tämä koskee myös syömistä.

– Autopilotilla toimiminen on hyvä tapa saada päivän askareet tehtyä, mutta syömiseen pitäisi keskittyä ja kokea ruoka aisteilla. Jos esimerkiksi tuijotat samalla ruutua, syöt huomaamattasi enemmän, ja kiireessä kasvaa myös taipumus valita korkeakalorista nopeaa syötävää.

4. Nopeasti ruokailu

Kun hotkit ruokaa, syöt sitä todennäköisesti enemmän kuin fysiologisesti tarvitset, sillä kylläisyyden tunne tulee viiveellä.

– 20:tä minuuttia pidetään raja-arvona, jolloin syödyn ruoan kylläisyysarvo kehittyy, Heikius kertoo.

Lisäksi liian nopea syöminen on yhteydessä myös insuliiniresistenssiin, joka johtaa kohti kakkostyypin diabetesta.

Mikä tahansa liikunta vaikuttaa suotuisasti keskivartaloon – myös aivan tavallinen hyötyliikunta.

5. Höttöhiilarit

Ruokavalio, joka sisältää runsaasti huonolaatuisia, paljon sokeria ja vähän kuitua sisältäviä ”höttöhiilareita”, on omiaan lisäämään vyötärölihavuutta.

Samoin rasvan kertymistä keskivartaloon edistävät myös pitkälle prosessoidut valmisruoat.

6. Sokerijuomat

Kaikki sokeria sisältävät juomat vaikuttavat vyötäröön – myös ne, joita markkinoidaan hyvinvointimielikuvilla.

– Vastaanotollani käy paljon potilaita, jotka juovat sokerilimsoja parikin litraa päivässä. Tällaisesta annoksesta tulevat sokerimäärä on niin iso, että kilokaloreita on jo aterian verran, Heikius kertoo.

7. Liian pitkät ateriavälit

On suositeltavaa selvittää itselle sopiva syömisrytmi ja noudattaa sitä säännöllisesti. Liian pitkät ateriavälit johtavat väistämättä siihen, että ruokaa tulee syötyä liikaa.

8. Liikkumattomuus

Jos olet ollut täysin liikkumatta, pienikin liikunnan lisääminen vaikuttaa vyötärölihavuuteen suotuisasti. Liikunnan ei tarvitse edes olla kovatempoista hikijumppaa, vaan aivan tavallisella hyötyliikunnallakin on myönteinen vaikutus.

9. Tupakointi

On myytti, että tupakka auttaisi painonhallinnassa.

– Joku on saattanut kokea painonnousua tupakoinnin lopettamisen jälkeen, mutta ilmiö on väliaikainen. Kun otetaan tarkasteluun pidempi aikaväli, tutkimusten mukaan on viitteitä siitä, että tupakointi nimenomaan lisää keskivartalolihavuutta.