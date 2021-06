Jenna, 31, pudotti 40 kiloa, eivätkä väsymys tai selkä enää vaivaa – näin hän sen teki: ”Kaiken ei tarvitse tapahtua hetkessä”

Lihavuus lisää monen sairauden riskiä. Paino alkoi vaikuttaa myös Jennan terveyteen.

”En olisi reilu vuosi sitten uskonut, miten paljon parempi elämänlaatu on nyt”, sanoo Jenna.

Poissa silmistä, poissa mielestä. Tällä periaatteella Jenna, 31, kertoo aina menneensä painonsa suhteen.

Silloinkin kun ensimmäisen lapsen myötä painoa kertyi 20 lisäkiloa ja toisen lapsen myötä kymmenen lisää.

– Pikkuhiljaa painotaakka alkoi vaikuttaa terveyteen. Selkä ja lonkka alkoivat kipeytyä, hengästyin jo ihan pienestäkin asiasta. Jopa kengännauhojen solmiminen laittoi puuskuttamaan. Perus kotisiivoukset, kuten imurointi ja lattianpesut alkoivat olla haastavia, Jenna kertoo.

Jenna joutui askareiden lomassa aina istumaan ja levähtämään, jotta saisi vietyä ne loppuun.

– Sen jälkeen loppupäivä menikin maatessa sohvalla. Joka paikkaan särki ja koski.

Päivän päätteeksi Jenna palkitsi itseään ruoalla.

– Söin ihan mitä sattuu ja miten sattuu, ja annoskoot olivat tosi suuria. Iltaisin kun lapset menivät nukkumaan, rentouduin telkkarin ääressä sipsipussin ja suklaalevyn kanssa.

– Olin aina väsynyt, mikään ei kiinnostanut, ja pienten lasten äitinä ei muka ikinä kerennyt tekemään mitään. Tekosyitähän nekin vaan oli.

Aiemmin Jennaa harmitti, kun mitkään vaatteet eivät tahtoneet mahtua päälle. Nyt hän kiertelee mieluusti esimerkiksi kirpputoreilla katsomassa, löytyisikö niistä jotain kivaa.

Lääkärikäynti avasi silmät

Alkuvuodesta 2020 Jenna hakeutui lääkäriin selkä- ja lonkkavaivojen takia. Hän nousi ensi kertaa vuosiin puntarille.

– Olihan se shokki nähdä oma paino. Vaaka näytti jopa 105 kiloa. Olen aina tiennyt, että ylipainoa on, mutta eihän niitä lukemia koskaan halua nähdä itse.

Elämäntapamuutos sai alkunsa siitä hetkestä.

– Lääkärikäynti avasi silmät. Sen jälkeen mietin, että ei kolmekymppisen naisen kuulu olla näin huonossa kunnossa.

Jenna alkoi korjata ruokavaliotaan ja ruokarytmiään pienillä muutoksilla.

– Tiesin heti, että jos kerralla muutan ja kiellän kaikki ja käännän koko pakan nurinpäin, niin en tule onnistumaan. Ensimmäinen askel oli jättää päivittäiset herkut pois.

Herkkupäivän Jenna piti erikseen.

Vaalea leipä vaihtui kaura- ja ruisleipään, leikkeleet broileriin. Aterioihin Jenna lisäsi aiempaa enemmän kasviksia ja salaattia, välipalaksi hän söi esimerkiksi hedelmiä ja rahkoja.

– Opettelin myös juomaan vettä kaksi kolme litraa päivässä. Ennen sammutin janon limsoilla ja mehuilla.

Kahden viikon jälkeen herkkuhimot alkoi vähentyä. Puntarikin näytti viisi kiloa vähemmän.

– Sehän motivoi entisestään, Jenna kertoo.

Jenna etsi kokeillen itselleen sopivimman syömismallin.

– Mietin aina, että haluanko tehdä tätä loppuelämän.

Kun ateriat koostuvat terveellisestä kunnon ruoasta ja syöminen on säännöllistä, nälkä pysyy kurissa.

Liikunta on löytänyt tiensä Jennan arkeen. Väsymys on väistynyt, ja energiaa riittää.

” Olen nykyään paljon pirteämpi, ja itsetunto on noussut kohisten.

Parempaa elämänlaatua

Liikuntaa Jenna ei koiran kanssa touhuamista lukuun ottamatta aiemmin juurikaan harrastanut.

– Vuoden alusta otin liikuntaa pikkuhiljaa mukaan, kun isoin taakka oli pois harteilta.

Jenna kahvakuulailee, lenkkeilee ja kotijumppaa.

– On kivaa, kun jaksaa tehdä enemmän eikä väsymys iske heti alkutekijöissä. Lenkeillä jopa hölkkään osan matkasta.

Sohvaperunasta on pikkuhiljaa alkanut kuoriutua energisempi liikkuja. Virtaa riittää muutenkin ihan eri tavalla kuin ennen.

– Olen nykyään paljon pirteämpi, ja itsetunto on noussut kohisten. Suoraan sanoen en olisi reilu vuosi sitten uskonut, miten paljon parempi elämänlaatu on nyt.

Arkiaskareet ovat helpottuneet huomattavasti.

– Ei tarvitse istua välillä jaksaakseen jatkaa hommia. Väsymys on väistynyt, ja energiaa riittää paljon enemmän touhuta kaikenlaista. Ei tarvitse enää miettiä, että en pysty, en jaksa.

Selkä- ja lonkkakivut eivät ole kokonaan poissa, mutta ne ovat helpottaneet huomattavasti. Päivinä, jolloin kivut vaivaavat, Jenna liikkuu rauhallisemmin.

Jennan aamupala näyttää tätä nykyä esimerkiksi tällaiselta.

Aikaa itselle

Jos elämäntapoja haluaa muuttaa pysyvästi, itselle kannattaa Jennan mukaan antaa aikaa.

– Kaiken ei tarvitse tapahtua hetkessä! Jos ensimmäinen juttu ei tunnu hyvältä, niin etsi ja kokeile muita vaihtoehtoja.

Sanat kielletty tai retkahdus eivät kuulu Jennan sanavarastoon.

– Saan silloin tällöin syödä herkkuja. On tärkeää välillä osata höllätä ja antaa omalle päälle taukoa. Kyse on kuitenkin elämäntapamuutoksesta, joka on loppuelämän matka.

Kannattaa osata myös nauttia.

– Nyt 40 kiloa kevyempänä oloni on hyvä ja energinen.

