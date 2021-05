Syötkö mielestäsi liian usein herkkuja? Psykologin tehokas keino estää lipsahdukset – kokeile!

Jos haluat vähentää epäterveellisten herkkujen syömistä, kokeile tätä täsmäkeinoa, kun herkkuhimo seuraavan kerran iskee.

Vaikka tavoitteena olisi terveellinen syöminen, usein tulee valittua runsaasti sokeria tai rasvaa sisältävä herkku. Ja koska houkutuksia on nykyisin kaikkialla, niiden kohtaamiselta on mahdoton välttyä.

– Tyypillisesti houkutukset, kuten pikaruoka, herkut ja autoilu, ovat helposti saatavia, eivätkä ainakaan edistä terveyttäsi, kirjoittaa psykologi Anu Tevanlinna teoksessaan Hyvinvointia mielelläsi – Arvoista suunta elämäntapamuutokseen.

Koska houkutuksia on mahdoton välttää, Tevanlinna suosittelee ottamaan käyttöön tietoisuustaidot yhdeksi työkaluksi hetkellisten houkutusten ja mielihalujen kanssa selviämiseen.

Tietoisuustaidot auttavat pysähtymään houkutusten ääreen ja valitsemaan tietoisesti oman toimintatavan.

– Opit siis pysähtymään ennen kuin nakkaat automaattisesti lempisuklaan suuhun, naksautat saunasiiderin auki tai sytytät tupakan.

Vältä automaattireaktiot

Tietoisuustaitojen harjoittelu parantaa kykyä olla läsnä tässä hetkessä – mikä esimerkiksi auttaa havaitsemaan mielihalun ennen sen tuomaa automaattireaktiota.

– Silloin voit valita tietoisesti, mitä aidosti haluat tilanteessa tehdä, Tevanlinna sanoo.

Mielihalut ovat ohimeneviä, muistuttaa psykologi.­

Tietoisuustaitojen harjoittaminen auttaa myös havaitsemaan, että niin ajatukset, tuntemukset kuin mielihalutkin ovat ohimeneviä: ne tulevat ja aikanaan myös menevät pois.

– Niiden kanssa voi olla ilman, että pyrkii hallitsemaan niitä tai että toimii automaatiolla ja arvojensa vastaisesti.

Kokeile tätä menetelmää

Tevanlinna neuvoo kirjassaan tietoisuustaitoihin perustuvan täsmätekniikan, jonka voit ottaa käyttöön kohdatessasi mielihaluja tai houkutuksia.

STOP-harjoituksen teho perustuu siihen, että sen tarjoama lyhyt, läsnäoleva tauko tuo tietoisuuden mukaan omaan toimintaan. Tevanlinna on mukaillut menetelmän psykologi Elisha Goldsteinin The Now Effect -kirjassa esitetyn harjoituksen pohjalta.

Käytä STOP-tekniikkaa näin, kun huomaat mielihalun tai houkutuksen:

S = Seisahdu. Pysähdy ja lopeta, mitä olit tekemässä. T = Tuo huomio hengitykseesi. Anna huomiosi levätä hengityksessä muutamien hengenvetojen ajan. Sinun ei tarvitse muuttaa hengitystäsi, ainoastaan aisti sitä. Tunne, miten ilma virtaa sieraimista sisäänhengityksellä sisään ja uloshengityksellä ulos. Tunne, miten rintakehä ja vatsa kohoavat ja taas laskevat. Palauta huomiosi hengitykseen, jos huomaat mielesi vaeltaneen muualle. O = ohjaa huomiosi tähän hetkeen. Havainnoi kehon tuntemuksia ja reaktioita. Huomaa, millaisia ajatuksia mielessäsi liikkuu ja millaisia tunteita sinulla nyt on. Tarkkaile siis, mitä sinussa tapahtuu, kun kohtaat mielihalun. P = Palaa tekemiseen tietoisesti. Valitse, miten jatkat. Voit halutessasi kysyä itseltäsi: ”Miten valintani vaikuttaa hyvinvointiini?” Sen jälkeen mitä teetkin, tee se tietoisesti. Huomaa, että voit jatkaa sitä, mitä olit tekemässä ja mihin automaatiosi ohjaa sinua. Tai sitten voit valita toisin. Olennaista on, että teet tietoisen valinnan automaattisen reagoinnin sijaan. Samalla muistutat itseäsi sinulle tärkeistä pyrkimyksistä ja arkisten valintojen vaikutuksesta elämäntapamuutokseesi.

Houkutuksenkin voi valita hyvillä mielin

STOP-tekniikan käyttäminen arjen eri tilanteissa tarjoaa pienen tauon ennen mielihalun toteuttamista – ja juuri tämä lyhyt tauko voi olla se, mitä tarvitset valitaksesi vaihtoehdon, joka vie kohti tavoitettasi.

– Ja jos valitset houkutuksen, tee se hyvillä mielin. Sinun ei tarvitse tuntea syyllisyyttä, sillä olet tehnyt tietoisen valinnan.

Kun toistat harjoitusta säännöllisesti, huomaat, että myös sen käyttämisestä voi tulla automaattinen tapa.

Lähde: Anu Tevanlinna: Hyvinvointia mielelläsi – Arvoista suunta elämäntapamuutokseen, Atena, 2020.