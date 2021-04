Viisi toimivaa vinkkiä: vyötärö kesäksi ja kaupan päälle energinen, hyvä olo.

Muutaman kilon painonpudotus tai vyötärön hoikentaminen kesään mennessä on täysin mahdollista. Mitään kitukuureja ei tarvita.

Oli lähtötaso mikä tahansa, 8 viikkoa riittää muutokseen hyvin. Kannattaa kuitenkin ensin miettiä, miksi haluaa keventyä tai hoikistua. Jos ajatuksena on vain polttaa rasvaa tai kasvattaa lihaksia, muutos jää todennäköisesti lyhyeksi.

Liikunta- ja ravintovalmentaja Joni Urhola neuvookin kysymään itseltä, millaiset asiat motivoivat muutokseen.

– Motivaation pitäisi lähteä syvemmältä kuin peilikuvasta tai vaa’an lukemasta: vaikka siitä, että haluaa olla esimerkkinä omille lapsille ja opettaa heille hyviä elintapoja. Tai se voi lähteä halusta huolehtia terveydestä tai toteuttaa unelmia.

Univaje voimistaa ruokahalua

Motivaatio on käyttövoima, joka auttaa pääsemään tavoitteeseen. Vasta kun se on kunnossa, käydään kiinni elintapoihin, eli uneen ja palautumiseen, ravitsemukseen ja liikuntatottumuksiin.

– Jos haluaa onnistua, tärkeintä on uni ja palautuminen. Järkevään syömiseen ja treenaamiseen kun jaksaa keskittyä vain, jos on levännyt ja palautunut hyvin.

Tutkimuksien mukaan jatkuva univaje ja univelka voivat johtaa lihomiseen, vaikka liikunta olisi säännöllistä.

Univaje voimistaa ruokahalua ja lisää nälän tunnetta. Ruokavalinnat ovat univajeessa usein epäterveellisiä ja syöminen ajoittuu iltapäiviin ja iltoihin.

– 5–6 tuntia yössä nukkuvat syövät keskimäärin 200–300 kilokaloria enemmän päivässä kuin ne, jotka nukkuvat riittävästi. Tämä tekee vuodessa noin 70 000 kilokaloria, mikä lisää painoa 5–7 kiloa, Urhola kertoo.

Näin kohennat unta

Aikuisen ihmisen tulisi nukkua säännöllisesti 7–9 tunnin unia. Se voi olla helpommin sanottu kuin tehty. Tiedetään nimittäin, että joka kolmas työikäinen kärsii toistuvista uniongelmista tilapäisesti, ja pitkäaikaisia uniongelmia on joka viidennellä suomalaisella aikuisella.

Urhola ohjaa omia valmennettaviaan säännöllisiin nukkumaanmeno- ja heräämisaikoihin. Nukkumaan tulisi mennä 15–20 minuutin kuluessa, kun väsymys iskee ja alkaa haukottaa. Jos jatkaa edelleen ruudun tuijottamista, piristyy, ja nukkumattia voi sen jälkeen joutua odottamaan pitkään.

– Väsymys tulee luultavammin seuraavan kerran noin 90 minuuttia siitä, kun edellisen kerran haukottelit.

Urhola suosittelee myös pimennysverhoa, jotta unihormoni melatoniinia erittyisi helpommin.

– Ja kun kelit lämpiävät, kehon lämpötilaa pitäisi vähän laskea, eli käytännössä kannattaisi nukkua alasti tai pelkillä pussilakanoilla.

Muuta syömistä tähän suuntaan

Valmentaja kannustaa säännöllisyyteen myös ravitsemuksessa, mikä tarkoittaa noin viittä järkevää ateriaa päivässä.

– Järkevä syöminen tarkoittaa kasviksien, marjojen, hedelmien ja proteiinin lisäämistä. Varsinkin, kun kehon paino putoaa, proteiinin saannin pitäisi olla riittävää, jotta lihasmassa säilyisi.

Noin kaksi grammaa painokiloa kohti on Urholan mukaan sopiva määrä. 70-kiloisella tämä tarkoittaa noin 140 grammaa proteiinia päivässä. Jos syö viisi kertaa päivässä, proteiinia tulisi olla noin 30 grammaa per ateria.

– 30 grammaa on noin oman kämmenen koon verran proteiinia. Hyviä proteiinin lähteitä ovat esimerkiksi kananmuna, kana, kala, vähärasvainen liha, maitorahka, raejuusto ja vähäsokerinen proteiinipatukka.

Vaihtelevuus on Urholan mukaan tärkeää.

– Samoin sallivuus, eli muutoksia kannattaa tehdä tosi rennolla otteella. Jos on tottunut ottamaan viiniä kahtena päivänä viikossa sekä syömään joka päivä karkkia ja pari kertaa viikossa pizzaa, suosittelen puolittamaan nämä määrät ja kerrat. Kun jättää puolet syömättä ja juomatta, silläkin jo saa ison muutoksen aikaan.

Älä laihduta ilman lihaskuntoharjoittelua

Joni Urholan muutosreseptiin kuuluu myös lihaskuntoharjoittelu 2–4 kertaa viikossa.

– Jos laihtuu ilman treeniä, kroppa näyttää kuin ilmapallolta, josta on päästetty paineet pois. Lihaskuntoharjoittelu on paras tapa muokata kroppaa ja lisätä ryhtiä ja tukea. Ja mitä enemmän on lihaksia, sitä enemmän voit syödä lihomatta.

Hyviä treeniohjeita löytyy netistä, ja avuksi voi ottaa asiantuntevan verkko- tai henkilökohtaisen valmennuksen, jossa ammattilaiset ovat miettineet kokonaisuutta.

Lähteinä myös: Duodecim Terveyskirjasto ja Mielenterveystalo.fi.