Kupponen kahvia 30 minuuttia ennen treeniä polttaa rasvaa tehokkaammin

Kahvi saa rasvanpolton rullaamaan.

Rasvan palaminen esimerkiksi juostessa tehostuu, jos ennen treeniä on juonut kahvia.­

Hyviä uutisia kahvikansalle: kahvin juominen ennen urheilusuoritusta tehostaa kehon rasvanpolttoa.

Granadan yliopiston fysiologian laitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan vahvan kahvin nauttiminen puoli tuntia ennen aerobista treeniä saa rasvan palamaan tehokkaammin.

Tutkimuksessa oli mukana 15 miestä, joiden keski-ikä oli 32 vuotta. He suorittivat liikuntatestin neljä kertaa seitsemän päivän välein. Osalle miehistä annettiin ennen testiä kofeiinia 3 mg/ painokilo ja osalle lumelääkettä.

Olosuhteet ennen kutakin testiä standardoitiin niin, etteivät esimerkiksi edellinen syöty ateria tai edellinen treeni pääsisi vaikuttamaan tulokseen.

Testejä tehtiin kahdeksalta aamulla ja viideltä iltapäivällä.

– Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että kofeiinin nauttiminen 30 minuuttia ennen aerobisen liikunnan testin suorittamista lisäsi rasvan maksimaalista hapettumista harjoituksen aikana päivästä riippumatta, tutkimusryhmän johtaja Francisco José Amaro-Gahete totesi Journal of the International Society of Sports Nutrition -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Rasvan hapettuminen tarkoittaa rasvanpolttoa.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että kahvin vaikutus rasvan palamiseen on suurempi silloin, kun treeni tehdään iltapäivällä eikä aamulla.

Niinpä niiden, jotka haluavat tehostaa rasvanpolttoa treenin aikana, kannattaa juoda kupponen kahvia ennen lenkille lähtemistä, tutkijat toteavat. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös aiemmista tutkimuksista.