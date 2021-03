Näin laihdut 2,5 kiloa helposti – personal trainerin neuvoilla ei tarvitse nähdä nälkää: ”Pitäisi olla suhteellisen kivutonta”

Pienikin painonpudotus kohentaa terveyttä. On mahdollista, että jo 2,5 kilogramman laihtuminen vähentää ylipainoisten riskiä joutua koronan takia sairaalahoitoon.

Lihavuus on heti korkean iän jälkeen selkein riskitekijä sille, että ihminen joutuu koronainfektion takia sairaala- tai tehohoitoon. Kaikista Suomessa koronan takia tehohoitoon joutuneista potilaista ylipainoisia on peräti 84 prosenttia.

Ilta-Sanomien aiemmin haastattelema infektiosairauksien professori, Tyksin infektiotautien vastuualueen ylilääkäri Jarmo Oksi arvioi, että jo pienikin ylipaino saattaa alkaa kasvattaa vakavan koronataudin riskiä. Tästä on varoittanut myös Yhdysvaltain tartuntatautiviranomainen CDC.

Oksi arvioi IS:lle, että on myös mahdollista, että jo 2,5 kilogramman painonpudotus vähentäisi ylipainoisten riskiä joutua koronan takia sairaalahoitoon.

Lihavuus altistaa infektioille

Näin uskoo myös professori, sisätautien ja kliinisen ravitsemuksen erikoislääkäri Aila Rissanen, joka on tutkinut lihavuutta lähes puoli vuosisataa. Molemmat kuitenkin korostavat, että asiaa ei ole tutkittu tieteellisesti, vaan arvio perustuu enemmän niin sanottuun mututuntumaan.

Rissanen arvelee, että vähäisenkin painonpudotuksen hyöty kytkeytyy pääasiassa matala-asteiseen tulehdukseen, joka monilla lihavilla on.

Professori Aila Rissanen.­

Lihavuus aiheuttaa kehossa matala-asteista tulehdusta, jonka takia keho on jatkuvasti stressitilassa. Kun infektio iskee, keho ei pysty puolustautumaan sitä vastaan riittävällä voimalla, vaan tulehdus voimistuu entisestään. Tämä on yksi syy siihen, miksi lihavuus nostaa vakavan koronataudin riskiä.

– On selvää, että matala-asteinen tulehdus vähenee heti, kun rasvakudoksen määrä vähenee, Rissanen sanoo.

– Tästä voisi ajatella, että keskivartalorasvan vähenemisen myötä vastustuskyky koronaa vastaan lisääntyy.

Hän kertoo, että korona on tuonut esille asian, jota moni ei yleensä tule ajatelleeksi: sen, että lihavuus ylipäätään altistaa infektioille.

– Tämä koskee tietenkin muitakin infektioita kuin koronaa.

Liikutko enemmän vai jämähditkö paikoillesi?

Rissanen toteaa, että koronan myötä toiset ovat lisänneet liikuntaa ja alkaneet syödä terveellisemmin, mutta on iso joukko suomalaisia, joille on käynyt päinvastoin: on jämähdetty tuolille, ja syöminen on muuttunut yksipuolisemmaksi ja epäsäännöllisemmäksi.

– Ne ihmiset, jotka liikkuvat vähän ja syövät epäsäännöllisesti, ovat riskissä lihoa. Se on vaihe, jossa vakavan koronataudin mahdollisuus ei ainakaan vähene.

Jos painoaan haluaa pudottaa 2,5 kiloa, Rissanen alleviivaa maltin säilyttämistä ja pysyvää elämäntapamuutosta.

Onnistumisen edellytys on pitkäjänteisyys, motivaatio ja se, että hyväksyy ihmisten väliset erot, hän sanoo. Kaikilla paino ei nimittäin putoa yhtä helposti. Esimerkiksi jojolaihduttaminen sotkee perusaineenvaihduntaa ja vähentää sitä myötä onnistuneen laihduttamisen mahdollisuutta.

– Hitaasti, pienillä muutoksilla pääsee parhaaseen tulokseen. Ihmeiden odottaja pettyy aina.

Näin pudotat painoa 2,5 kg

Painonpudotuksen peruspilarit voi jakaa kolmeen osaan: 1. ruokavalio, 2. liikunta ja 3. uni ja palautuminen.

Kuntosaliyrittäjä ja personal trainer Laura Lehtilä kertoo, että yksinkertainen keino aloittaa painonpudotus on katsoa sitä, miten paljon ruokavaliossa on kovia rasvoja: juustoja, kermaa ja muita maitotuotteita, leikkeleitä, lihapiirakoita, pasteijoita ja niin edelleen.

Lehtilä kertoo, että moni aikuinen esimerkiksi juo maitoa isojakin määriä päivässä, mistä kaloreita kertyy kuin huomaamatta.

Personal trainer ja ammattivalmentaja Laura Lehtilä.­

Esimerkiksi kolmesta 2 desilitran kevytmaitolasillisesta energiaa tulee noin 280 kcal eli enemmän kuin Fazerin pienestä suklaapatukasta. Jo melkein pelkästään sillä muutoksella, että jättää kolme maitolasillista päivässä juomatta, 85-kiloisen, 167-senttisen naisen on mahdollista pudottaa painoaan 2,5kg kahden kuukauden aikana.

Lehtilä neuvoo, että helppo keino vähentää energian määrää ruokavaliossa on myös vaihtaa kevyttuotteisiin, kuten vähärasvaiseen juustoon ja jugurttiin.

– Kannattaa katsoa, mitä laitetaan leivän päälle ja mitä käytetään ruuanlaitossa: jos aina tekee kaiken kermaan, kovan rasvan osuus ruokavaliossa nousee helposti aika suureksi.

Myös alkoholin tissutteleminen kannattaa pitää minimissä. Yhdessä keskiolutpullossa on noin 140 kcal, joten muutamankin oluen juominen illalla näkyy äkkiä vyötäröllä.

Kahdessa kuukaudessa laihdut nälkää näkemättä

Lehtilä kertoo, että 2,5 kilogramman painonpudotuksen voi turvallisesti ja nälkää näkemättä tehdä kahdessa kuukaudessa.

Nopeamminkin se on mahdollista, mutta silloin yleensä törmätään nälkään, jota vastaan on vaikeaa kamppailla. 2,5 kiloa voi siis pudottaa jo kuukaudessakin, mutta juuri pohjattomalta tuntuvan nälän takia se on monelle hyvin vaikeaa, ja laihduttaminen saattaa loppua yhtä nopeasti kuin alkoikin.

Usein painonpudottajat astuvatkin siihen sudenkuoppaan, että syödään liian vähän, jolloin paino ei putoa tai jos putoaa, kehosta haukataan rasvan ohessa myös lihaksia. Siksi on tärkeää myös painoa pudottaessa syödä säännöllisesti, riittävän paljon ja täyttää vatsaa hyvillä rasvoilla, täysjyvätuotteilla ja kasviksilla.

Kehon kyky käyttää rasvaa energiaksi paranee

Kaikkein tärkeintä kilojen karistamisessa on huomion kiinnittäminen ruokavalioon. Sen jälkeen tulee liikunta. Lehtilä suosittelee harrastamaan noin kolme kertaa viikossa matalasykkeistä liikuntaa, esimerkiksi sauvakävelyä, hiihtoa, uintia, kävelyä tai porraskävelyä.

– Peruskunnon parantuessa myös kehon kyky käyttää rasvaa energiaksi paranee.

Rissanen kannustaa lisäksi lisäämään hyötyliikunnan määrää kulkemalla paikasta toiseen mieluummin kävellen tai pyörällä kuin autolla tai julkisilla.

Liikunnan ja ruokavalion lisäksi myös riittävä uni ja palautuminen auttavat painonpudotuksessa.

Keho alkaa näyttää napakammalta

Kun halutaan nimenomaan vähentää rasvan määrää kehossa eikä vain pudottaa esimerkiksi nesteitä, edistymistä voi seurata muutamalla keinolla.

Vaa’an lukeman tarkkailemisen lisäksi voi esimerkiksi mitata vyötärönympärystä ja katsoa peilistä, miltä keho ylipäätään näyttää: kun rasvaa lähtee, kroppa näyttää napakammalta. Kehonkoostumusmittauksessa käymällä saa tarkan tiedon kehonsa lihasten ja rasvan suhteesta.

Lehtilä kannustaa, että 2,5 kilon painonpudotuksen pitäisi olla suhteellisen kivutonta kenelle tahansa ylipainoiselle.

– Terveyden kannalta kannattaa tähdätä siihen, että muutos olisi pidempiaikainen ja pysyvä. Covid tulee kuitenkin olemaan ympärillämme vielä pitkään.