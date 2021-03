4 salakavalaa syytä, joiden vuoksi painosi on saattanut nousta – tuoko ikä lisää kiloja?

Moni ei ajattele, että univaje, stressi ja jatkuva laihduttelu nostavat painoa salakavalasti ja huomaamatta.

Kun kymmenen vuotta sitten S oli sopiva vaatekoko, nyt jo L-kokokin tuntuu kiristävän. Kuulostaako tutulta?

Kiloja kertyy vaivihkaa, kun elämäntilanne stressaa, vuorotyö sotkee rytmiä, lääkitys lisää ruokahalua tai yöunet jäävät liian lyhyiksi.

Suomen Lihavuustutkijat ry:n puheenjohtaja, ravitsemusasiantuntija Patrik Borg kertoo törmäävänsä käytännön työssään varsinkin siihen, että mielialavaikeudet ja uupumiset kerryttävät painoa.

– Jos ei jaksa hyvin, painonhallinta on aika vaikeaa.

Univajeella ja unen häiriöillä on sama vaikutus: ne lisäävät nälkää ja mielitekoja sekä hankaloittavat painonhallintaa myös hormonaalisesti.

– Stressi tekee samaa, vaikka se alkuvaiheessa usein johtaakin painon putoamiseen. Myös erilaiset kiputilat heikentävät selkeästi voimavaroja ja vaikeuttavat painonhallintaa, Borg toteaa.

Tuoko ikä lisää painoa?

Moni kokee painonhallinnan muuttuvan iän myötä hankalammaksi. Borgin mukaan ikä ei kuitenkaan sinänsä aiheuta lihavuutta, vaan syy löytyy elintapojen heikkenemisestä.

– Jaksaminen heikkenee, tulee stressiä ja uniongelmia, ja liikunta vähenee. Usein luullaan, että esimerkiksi huono uni vain kuuluu ikääntymiseen. Toki iän myötä tapahtuu myös pieniä vääjäämättömiä muutoksia.

Lihakset ovat aineenvaihdunnan moottori – mitä enemmän kehossa on lihaksia, sitä helpompaa on painonhallinta.­

Naisilla painoa alkaa helposti kertyä keskivartaloon vaihdevuosina. Borgin mukaan tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että vaihdevuodet lisäävät vatsakkuutta vain vähän.

– Keskimäärin painossa ei tapahdu suuria muutoksia. Yksilöllistä hajontaa toki on.

Keho vastustaa liian tiukkaa laihdutusta

Pitkäaikainen laihdutushistoria ja jatkuva laihduttelu johtavat usein painonhallinnan vaikeutumiseen.

– Suomalaisissakin tutkimuksissa nähdään paradoksaalisesti, että laihduttaminen on merkittävä lihomisen riskitekijä. Tämä johtuu siitä, että moni laihduttaa aivan liian tiukasti ja nopeasti. Tällaista laihtumista keho lähtee vastustamaan, ja on todennäköistä, että paino palautuu ja jopa korkeammalle kuin ennen.

Tiukka laihdutuskuuri ei anna sijaa pitkäjänteisille ja mielekkäille muutoksille.

– Ei pitäisi tehdä paljoa sellaisia muutoksia, joita ei aio tehdä seuraavaa kymmentä vuotta.

Useampi tekijä vaikuttaa

Lihominen on yleensä monen eri tekijän summa.

– Painonhallinnan haasteiden takaa löytyy stressinhallinnan, unen, syömisen, liikkumisen, psykologisen joustavuuden ja itsemyötätunnon kaltaisia tekijöitä. Nämä ovat asioita, joita voi aina opetella.

Lihomisen taustalla on myös monia itsestä riippumattomia tekijöitä: esimerkiksi geeniperimään ja omiin persoonallisuuden piirteisiin ei voi itse vaikuttaa, kuten ei myöskään elämän eteen tuomiin kriiseihin tai terveysongelmiin, jotka johtavat lääkitykseen.

– Painonhallinnassa on merkitystä myös lähiympäristöllä, samoin taloudellisilla tekijöillä, joihin voi itse vaikuttaa vain rajallisesti.

Unohda vanha huono neuvo

Mikä sitten neuvoksi, jos tuntuu, että kaikki on kokeiltu, ja paino sen kuin nousee?

– Painonhallinta ei ole mikään mysteeri, mutta ei se ole myöskään niin yksinkertaista, että siitä pitäisi osata selviytyä itse. Apua ja tukea kannattaa hakea, sanoo Patrik Borg.

”Syö vähemmän ja liiku enemmän” on huono neuvo ja yksinkertaistus, jota ei asiantuntijan mukaan kannata kuunnella.

– Käytännön työssä kokemus on se, että monimutkaisetkin painonhallinnan haasteet ratkeavat pitkäjänteisellä työllä. Jotta pääsee alkuun, kannattaa unohtaa ajatus laihduttamisesta keinolla millä hyvänsä.

Oman hyvinvoinnin laaja-alainen kohentaminen parantaa paitsi oloa ja jaksamista, hiljalleen se myös helpottaa painonhallintaa.

– Itse kannattaa lähteä liikkeelle, mutta jos tulee haasteita, on hyvä sparrata jonkun muunkin kanssa. Me ihmiset ollaan välillä aika sokeita itse asioille eikä nähdä painonhallinnan kokonaisuutta.

Kun syöt säännöllisesti ja painotat syömistä alkupäivään, nälkä ei pääse kasvamaan hallitsemattomaksi.­

Nämä asiat vaikuttavat lihomiseen:

1. Univelka

Tutkimuksien mukaan univelka lihottaa. Jos yöunet jäävät lyhyiksi, päivittäinen energiansaanti on suurempi kuin pidempiä yöunia nukkuvilla. Myös huonounisuus, eli virkistämätön yöuni ja unettomuus lisäävät lihomisen riskiä.

Ratkaisu: Älä tingi yöunesta. Yritä mennä nukkumaan iltaisin aina samaan aikaan: kun uni-valverytmi vakiintuu ja pysyy säännöllisenä, unen laatu paranee ja uni on virkistävää. Unen tarve on yksilöllistä, mutta aikuinen ihminen tarvitsee unta 7–9 tuntia vuorokaudessa.

Jos unettomuus on jatkunut pitkään, kannattaa kääntyä lääkärin tai psykoterapeutin puoleen. Usein unettomuus liittyy stressaavaan elämäntilanteeseen, työuupumukseen tai ristiriitoihin, jolloin lepo, loma, lyhyt sairausloma tai tilanteeseen sopiva psyko- tai perheterapia voivat auttaa.

2. Epäsäännöllinen ateriarytmi

Pitkät ateriavälit vaikeuttavat painonhallintaa. Myös, jos syödään lian vähän alkupäivän aikana, lihottava napostelu kasvaa iltaa kohti. Jatkuva napostelu ilman selkeitä aterioita voi niin ikään lihottaa.

Ratkaisu: Jos olet syönyt vain kaksi ateriaa päivässä, lisää päivään aluksi kolmas ateria, esimerkiksi aamupala tai lounas. Ota tavoitteeksi 3–5 tunnin ateriaväli sekä 4, 5 tai 6 päivittäistä ateriaa, joista 1 tai 2 on välipaloja.

Kun syöt säännöllisesti ja painotat syömistä alkupäivään, nälkä ei pääse kasvamaan hallitsemattomaksi. Voi tulla yllätyksenä, miten usein ja miten paljon oikeasti voi syödä ilman että paino nousee.

3. Jatkuvat dieetit

Jos takana on monia epäonnistuneita laihdutuskuureja, painonhallinta ja laihduttaminen on yhä hankalampaa, sillä keho on menettänyt lihaskudosta ja aineenvaihdunta on hidastunut. Paastot ja tiukat dieetit aiheuttavat keholle stressiä. Energiavaje saa koko kehon sekaisin.

Ratkaisu: Katkaise dieettikierre ja tee muutoksia, joihin pystyt sitoutumaan loppuiäksesi. Syö useammin, monipuolisemmin ja terveemmin, ole armollinen ja pidä itsestäsi parempaa huolta.

4. Ikä ja aineenvaihdunta

Iän myötä perusaineenvaihdunta hidastuu ja lihasmassa vähenee. Keskivartaloon alkaa kertyä rasvaa, vaikka elämäntavat pysyisivät entisellään.

Ratkaisu: Pidä huolta lihaskunnosta, sillä se vaikuttaa suotuisasti sokeri- ja insuliiniaineenvaihduntaan. Lihakset ovat aineenvaihdunnan moottori. Mitä enemmän kehossa on lihaksia, sitä helpompaa on painonhallinta. Etsi itsellesi sopivia, lihasvoimaa kehittäviä liikuntalajeja.