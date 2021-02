Kaksi asiaa yhdistää laihdutuksessa onnistuneita – Laura ja 6 muuta naista oivalluksistaan: ”Jaksaa paremmin”

Moni onnistunut painonpudottaja syö säännöllisesti ja joustavasti.

Moni onnistunut painonpudottaja on innostunut liikunnasta. Yhdelle se on kävelyä, toiselle kuntosalia. Tai mitä tahansa liikettä, josta tulee hyvä olo ja mieli.­

Painoa voi pudottaa monella tavalla, mutta kun kyse on pysyvästä muutoksesta, kaikki keinot eivät ole yhtä kestävät. Harva painaa päivästä toiseen nälkää nähden tai yhden jos toisen ruoka-aineen kieltäen.

Ilta-Sanomissa tarinansa kertoneet painonpudottajat ovat eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa, mutta useimpia näyttää yhdistävän ainakin kaksi seikkaa.

1. Syöminen on säännöllistä

Yksi oleellisimmista asioista onnistuneessa painonhallinnassa on säännöllinen ateriarytmi. Useammille se tarkoittaa 4–5 riittävän kokoista ja laadukasta ateriaa tasaisin väliajoin.

Huimat 75 kiloa pudottanut Linda kertoi hiljattain syövänsä viisi kertaa päivässä.

– Teen kotona ihan tavallista ruokaa, kuten keittoja ja makaronilaatikkoa. Pyrin siihen, että ruoka olisi perusterveellistä, en juurikaan käytä esimerkiksi kermaa.

”Elämä on muutakin kuin sitä, että punnitsee syövänsä 100 grammaa jauhelihaa”, Linda sanoo.­

Viisi kertaa päivässä, lautasmallin mukaan, syö myös Laura, 30. Viikonloppuisin hän herkuttelee esimerkiksi jäätelöllä.

– Kun syöminen on kunnossa, jaksaa paremmin ja suolistokin toimii, 20 kilon painonpudotuksestaan kertonut Laura sanoi.

Säännöllisessä syömisessä auttaa suunnitelmallisuus – esimerkiksi se, että tekee itselleen useampia aterioita valmiiksi kerralla, eikä osta kotiin muuta.

– Teen aina kolmen neljän päivän ruoat valmiiksi ja purkitan ne. Aina kun saan työvuorolistat, merkkaan kalenteriin päivät, jolloin menen salille. Äitini tulee usein mukaan. Kaupassa käyn kerran viikossa listan kanssa, ja ostan tasan tarkkaan vain listalla olevat ainekset, kertoi Jenna, 25, jutussamme.

Uudet elämäntavat ovat menneet Jennan selkärankaan.­

Säännöllisen syömisen yksi hyvä puoli on se, että se vie usein mukanaan terän isommilta herkkuhimoilta.

– En ole kieltänyt itseltäni mitään, mutta herkuttelen harvemmin eikä herkkuja enää tee yhtä paljon mieli. Ennen saatoin syödä telkkaria katsoessa kokonaisen suklaalevyn. Nyt kun otan pari riviä, tulee jo ähky, Veera, 25 kertoi jutussamme.

Kun Laura ryhtyi syömään säännöllisesti, lohtusyöminen jäi.

– Sisäinen paha olo lähti, kun en enää ollut väsynyt vaan huomasin, että jaksan töiden jälkeen lähteä lenkille.

Syntyi hyvä kierre.

Merkityksellisintä elämäntapamuutoksessa on Lauran mielestä oman mieli. Yhdessä yössä ei voi muuttaa kaikkea.­

2. He eivät laadi kieltolistoja, ja ovat itselleen armollisia

Pysyvässä painonpudotuksessa onnistuneet syövät joustavasti. Eivätkä heitä hanskoja tiskiin, jos vaikka lauantai-iltana tulee välillä herkuteltua.

Seuraavana päivänä on aina mahdollisuus palata takaisin perusterveellisiin elämäntapoihin – sen sijaan, että soimaisi ja rankaisisi itseään.

Itsemyötätunto kantaa pitkälle, itseinho ei niinkään.

– Vuosien saatossa itsetuntoni on ollut pohjamudissa ja se itseinho on joskus ollut myös syy laihduttaa. Suurin syy, miksi olen nyt vihdoin onnistunut on se, että olen alkanut rakastamaan itseäni ja haluan kohdella itseäni mahdollisimman hyvin, kertoi Jenni, 25.

– On tärkeä olla itselleen lempeä. Aina voisi olla laihempi, mutta toisaalta olen tyytyväinen siihen, miten hyvin voin nyt, juoksusta innostunut 46-vuotias Merituuli sanoi jutussamme.

”Jos en pidä itse itsestäni huolta, en jaksa pitää huolta muistakaan”, Jenny sanoo.­

Vuodessa vajaa 20 kiloa pudottaneelle Jennylle hyvä olo ja asenne ovat tärkeitä.

– Olen yllättynyt siitä, kuinka rennosti osaan suhtautua itseeni. Välillä tosin tulee ketutuksen hetkiä ja paino junnaa, mutta sekin on ihan normaalia. Saa harmittaa ja ärsyttää. Armollisuus itsenäni ja muita kohtaan on lisääntynyt, Jenny sanoi.