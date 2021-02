Kun Mikko, 46, päätti nukkua enemmän ja opetteli ”toimivan kolmion”, paikoilleen jämähtänyt paino alkoi laskea – kuukaudessa putosi 7 kg

”Osalle ihmisistä vähäinen uni on todellinen kapula rattaissa”, sanoo ravitsemusterapeutti Hanna Partanen. Nelikymppisen Mikon lähtöpaino oli 114 kiloa ja verenpaine oli kohonnut.

Jossain kohtaa Mikko, 46, kokeili laihdutushaastettakin. Silloin neljässä kuukaudessa lähti 16 kiloa. Ruokavalio koostui lähinnä purkkiananaksesta ja karjalanpiirakasta tai pasteijasta. Ei ihme, että kilot palasivat aina takaisin.

Pari vuotta sitten jalkapalloa ja jääkiekkoa pelatessa Mikon mieleen juolahti, että pelaaminen voisi olla kivempaa, jos olisi hieman kevyempi. Paino oli tuolloin kivunnut 114 kiloon.

Keventämistä kannatettiin myös ikäkausitarkistuksessa. Siellä selvisi, että Mikon verenpaine oli koholla.

Pitkiä välejä syomisessä

– Olin tehnyt yrittäjänä pitkiä päiviä. Nukuin kolmesta neljään tuntia ja sitten taas mentiin. En ehtinyt rauhoittua juuri lainkaan, Mikko kuvailee elämäntapaansa.

Yön tunteina maistuivat nakit ja lihapiirakat. Aamupala jäi välistä, usein myös lounas.

– Saatoin havahtua puoli kolmelta, että en ole yön jälkeen pistänyt mitään suuhuni.

Mikko päätti suunnata ravitsemusterapeutille. Siellä laitettiin ensimmäiseksi kuntoon ruokarytmi. Mikko alkoi syödä viisi kertaa päivässä, aamupalasta alkaen.

– Nykyään syön aamupalan aina: puuroa tai jugurttia ja siemeniä.

Liikunta – jääkiekko, jalkapallo ja golf – pysyivät mukana kuviossa.

Toimiva kolmio

Rytmin korjaamisella ja liikunnalla Mikon paino tippui 107 kiloon, mutta sitten se jämähti.

– Päätin kokeilla, miltä tuntuisi, jos menisin ainakin neljänä yönä viikossa nukkumaan ennen puoltayötä. Laitoin öistä ruksit kalenteriin, Mikko kertoo.

Tapahtui pieni ihme: Mikon paino tippui reilussa kuukaudessa 7 kiloa, ja se on jatkanut laskuaan.

– Keskityin kolmeen asiaan eli ravintoon, liikuntaan ja uneen, ja se kolmio alkoi toimia.

Nukahtaminen oli alusta saakka melko vaivatonta – kunhan Mikko vain malttoi mennä vuoteeseen, priorisoida unen.

” Olen paljon virkeämpi, ja saan paljon enemmän aikaan.

Mikko alkoi tietoisesti rauhoittaa iltojaan ja pistää työkoneen kiinni hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa. Nykyisin hän nukkuu 7–8,5 tuntia yössä. Se näkyy ja tuntuu muussakin kuin painossa.

Hiljattain Mikko kävi jälleen terveystarkastuksessa. Veriarvot olivat parantuneet ja verenpaine oli laskenut.

– Olen paljon virkeämpi, ja saan paljon enemmän aikaan. Aikaisemmin saatoin ajatella illalla, että haluan vielä tehdä jonkun yhden jutun, mutta nyt tiedän, että saan asioita tehokkaammin hoidettua aamulla.

Kun ruokarytmiä alkaa korjata säännölliseksi aamupalasta alkaen, painonhallinta helpottuu.­

Tähtäimessä hyvä olo

Mikon tavoitteena on saada paino 80 kilon pienempään päähän, mutta hän ei ota asiasta stressiä.

– Etenen mielummin rauhallisesti, niin muutos on pysyvä.

Puntarilla käyminen on jäänyt vähemmälle. Sen sijaan Mikko keskittyy ruokarytmiin, riittävään uneen ja liikkumiseen.

Koronan suljettua liikunta- ja pelipaikkoja Mikko on lenkkeillyt kävellen liki päivittäin. Puoli tuntia aamulla ennen töitä, puoli tuntia töiden jälkeen.

” Joka päivä ei onnistu, mutta jokainen askel on eteenpäin.

– Teen tätä hyvää oloa varten. Pitää myös muistaa olla itselleen armollinen. Joka päivä ei onnistu, mutta jokainen askel on eteenpäin. Ei kannata luovuttaa heti, jos yksi välipalarahka jää päivällä syömättä, Mikko sanoo.

Vähäinen uni vaikuttaa nälkään

Moni saattaa syyttää ruokavaliota, jos kilot eivät karise. Syynä saattaakin olla huonolaatuinen tai liian vähäinen uni – sen ovat lukuisat asiantuntijat todenneet.

– Jos ongelma on unen puute, se ei ratkea syömällä vähemmän, lihavuustutkija ja ravitsemusasiantuntija Patrik Borg on sanonut.

Borg on nostanut unen ja stressinhallinnan painonhallinnan peruslähtökohdaksi.

– Nämä ovat listan kärjessä, koska tutkimusnäyttö univaikeuksien ja stressin yhteydestä lihomiseen on niin vahva.

Univaje vaikuttaa hormonitoimintaan, ja sitä kautta nälän tunteeseen.

– Tiedetään, että liian vähäinen ja huonolaatuinen uni vaikuttaa syömisen säätelyyn osallistuviin hormoneihin, muun muassa leptiiniin ja greliiniin, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen sanoo.

Leptiinin pitoisuus on univajeessa tavallista pienempi, greliinipitoisuus taas on suurempi.

– Kohonnut greliinipitoisuus saa meidät helposti napostelemaan epäterveellisiä herkkuja. Alentunut leptiinipitoisuus aiheuttaa sen, että emme tunne niin helposti kylläisyyttä, ja annoskoko kasvaa. Lisäksi ihminen menee väsyneenä kuin autopilotilla eikä jaksa panostaa ruokailuun.

Jos menee sieltä mistä aita on matalin, houkutuksena saattaa olla esimerkiksi epäterveellinen noutoruoka.

Heikkolaatuinen tai riittämätön uni voi vesittää niitä tuloksia, joita saat aikaan syömällä terveellisesti ja liikkumalla.­

Uni kapulana rattaissa

Tutkimuksissa on Partasen mukaan havaittu, että huonosti nukkuneet valitsevat kauppareissuillaan koriinsa vähemmän kasviksia ja enemmän herkkuja.

Vähäinen uni näyttäisi olevan yhteydessä siihenkin, että ruokaa ja herkkuja käyttää helpommin palkintona.

” Mikon tapauksessa on ollut mielenkiintoista huomata se, että vaikka ruokavalio on pääosin kunnossa ja liikuntaa on todella reippaasti, keho ei silti reagoi ja päästä kiloista irti, kun unta on riittämätön määrä.

– Vähäisen unen vaikutusta aineenvaihduntaan ei ole tutkittu kovinkaan perusteellisesti, mutta olen huomannut, että osalle ihmisistä vähäinen uni on todellinen kapula rattaissa. Vastaanotollani on esimerkiksi ollut potilaita, joiden paino ei tuntuvista muutoksista huolimatta meinaa kunnolla laskea hoitamattoman uniapnean vuoksi.

Kun potilas on saanut käyttöönsä CPAP-laitteen, painon lasku on alkanut helpottaa. CPAP-laite liittyy uniapnean ylipainehengityshoitoon.

– Mikon tapauksessa on ollut mielenkiintoista huomata se, että vaikka ruokavalio on pääosin kunnossa ja liikuntaa on todella reippaasti, keho ei silti reagoi ja päästä kiloista irti, kun unta on riittämätön määrä, Partanen sanoo.

”Uni kuntoon ensimmäisenä”

Keho on liian vähäisen unen vuoksi stressitilassa.

– Jotkut meistä on rakennettu niin, että kun keho luulee, että nyt on sota-aika, se pitää tiukasti kiinni saavutetuista kiloista. Ne ovat turva tulevaisuuden vaikeita aikoja varten.

” Eli aina ennen kuin aloittaa pudottamaan painoa, kannattaa laittaa uni ensimmäisenä kuntoon.

Tutkimuksissa on havaittu myös se, että jos laihduttaja nukkuu huonosti, hän menettää suhteessa enemmän lihasmassaa kuin rasvamassaa.

– Tämä tekee huonoa tulevaisuuden toimintakyvylle ja aineenvaihdunnalle. Eli aina ennen kuin aloittaa pudottamaan painoa, kannattaa laittaa uni ensimmäisenä kuntoon, Partanen ohjeistaa.