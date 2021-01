Welnessmalli-kisasta tutuksi tulleet Anni, Veera ja Josefiina ovat oivaltaneet, mikä auttaa ulkonäkö- ja suorituspaineisiin

Welnessmalli-kisasta tutuksi tulleet nuoret naiset ovat kukin käyneet oman tiensä kohti syvempää itsemyötätuntoa.

Sydämen syke nousi herkästi, treeneissä ei enää tullut kehitystä. Arkiaskareet, kuten roskien vieminen ja siivoaminen tuntuivat vaikeilta.

– Luistelin tavoitteellisesti ja opiskelin samaan aikaan liikuntaneuvojaksi. Kun en enää kehittynyt treeneissä, ajattelin, että minulla on vain huono kunto. Kesti kauan, että pystyin ymmärtämään, mikä minua vaivasi, sanoo Josefiina Lahtinen, 21, vuoden 2020 Wellnessmalli.

Josefiina oli ajautunut ylirasitustilaan. Hän sai kuukauden sairauslomaa koulusta ja treeneistä. Ylikunnosta tokeneminen kesti kaksi vuotta.

– Se oli rankka kokemus, koska olen aina liikkunut paljon, ja elämässäni on ollut paljon meneillään. Yhtäkkiä ei ollutkaan enää mitään. Jälkeenpäin kun olen miettinyt, olin myös masentunut. Mikään ei tuntunut miltään.

Täyslevon jälkeen Josefiina alkoi kasvatti pikkuhiljaa treenimääriä. Uupumuksen jälkeen huippukausia ei luistelussa enää tullut. Josefiina päätti lopettaa.

Suorituspaineita

Nykyisin Josefiina puhuu kokemuksistaan avoimesti sosiaalisessa mediassa. Suorituspaineista, joita hän vieläkin kokee.

– Koko ajan pitäisi olla uusia ideoita. Jos ei tee mitään, tulee huono-omatunto, Josefiina tunnustaa.

Itseään vertaa helposti muihin – sen tunnistaa myös Wellnessmalli 2019 Veera Könönen, 22. Veera kiittelee sitä, että hän sai nuoruudessaan hyvän itsetunnon, tuli hyväksytyksi oman itsenään.

Tukevaa itsetuntoa tarvitaan sekä esillä olossa että fitness-urheilussa. Parhaillaan Veera on valmistautumassa Wellnessfitness-kisoihin.

– Kesällä minulla oli korkein rasvaprosentti ikinä, mutta se ei haitannut yhtään. Nyt kun olen dieetillä, minulla on paljon enemmän paineita, kun seuraan, miten kroppa muuttuu. Huomaan, että vitsi miten olen pienentynyt. Tiedän kuitenkin, että minulla on terve kroppa, Veera sanoo.

Veeraa harmittaa, että fitness-lajeihin suhtaudutaan usein niin negatiivisesti.

– Eivät kaikki punnitse ruokiaan tai ole koko ajan ihan stressissä siitä, miltä kroppa näyttää. Minä syön ihan normaalisti kisakauden ulkopuolella, enkä koe, että laji rajoittaa elämääni muutenkaan.

Oma lukunsa on se aika, jolloin valmistaudutaan kisoihin ja pyritään kisakuntoon. Se on osa lajia. Tiukka kisakunto kestää kuitenkin vain hetken.

Vertaistuki tarpeen

Moni kokee tänä päivänä paineita ulkonäöstään ja tekemisistään.

Wellnessmalli-kisan omistaja Anni Vallius alkoi havahtua asiaan vajaa neljä vuotta sitten, kun hän pääsi mukaan Fitnessmalli -kilpailuun. Nykyisin kisa tunnetaan Wellnessmalli -kilpailuna.

– Noin 15 vuotta sitten kun aloitin työt liikunta-alalla, aloin ohjaamaan jumppatunteja ja tein töitä personal trainerina, vertasin itseäni jatkuvasti muihin. Silloin ei ollut yhtä monipuolisesti esikuvia kuin tänä päivänä. Mediassa nostettiin pääosin esiin vain rasvattomia ja lihaksikkaita mimmejä, Anni, 33, sanoo.

Anni ei samaan muottiin mahtunut, ja koki siitä riittämättömyyden tunteita. Kunnes hän alkoi oppia, kuinka tärkeä on opetella hyväksymään itsensä sellaisena kuin on.

” Joka kerta kun postaan esimerkiksi ulkonäköpaineista, saan paljon viestejä seuraajiltani.

Nykyisin sekä liikunta-alalla että sosiaalisessa mediassa näkyy jo enemmän erikokoisia ja eri asioista innostuvia ihmisiä. Annin, Veeran ja Josefiinan mielestä se ei silti vielä riitä.

– Joka kerta kun postaan esimerkiksi ulkonäköpaineista, saan paljon viestejä seuraajiltani, Anni sanoo.

Vertaistukea ja keskustelua tarvitaan. Sitä Anni olisi aikanaan tarvinnut itsekin.

– Kun lähdin puhumaan kehopositiivisuudesta sosiaalisessa mediassa, tein postauksia paljolti myös itselleni. Matka tähän päivään ollut pitkä, Anni sanoo.

Vaikeudet opettavat

Anni suhtautuu nyt itseensä hyväksyvämmin. Hän on myös ymmärtänyt, että niin fyysisen kuin henkisen hyvinvoinnin eteen pitää jatkuvasti tehdä töitä. Suodattaa somekuvastoa, valita keitä sosiaalisessa mediassa seuraa ja keiden kanssa viettää muuten aikaansa.

Muilla ihmisillä iso merkitys. Kun Josefiinaan iskee paineen tunne, hän puhuu ystäviensä ja perheen kanssa.

– Yritän myös muistaa, että sosiaalinen media ei näytä koko totuutta. Ja yritän itse välittää muille myös niitä hetkiä, kun en tee yhtään mitään, Josefiina sanoo.

” Nyt minulla on hyvä ja rauhallinen olo.

Hyvinvointi kysyy levon ja tekemisen viisasta vuorottelua.

– Kun osallistuin vuonna 2017 Fitnessmalli-kisaan ja ryhdyin olemaan aktiivinen somessa, halusin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja painoin täysillä kaasua. Kolme vuotta meni sen opetteluun, että löysin tasapainoa ja seesteisyyttä. Nyt minulla on hyvä ja rauhallinen olo, Anni kertoo.

Vaikeuksista voi ja kannattaa Annin mukaan aina oppia jotain. Kaikesta selviää kyllä.

Josefiina, Anni ja Veera ovat kaikki somessa seurattuja Wellnessmalleja. Seuraava Wellnessmallin haku alkaa 15. päivä helmikuuta.­

Avoimuutta huonoistakin hetkistä

Sosiaalisessa mediassa elämä näyttäytyy monesti kiiltokuvamaisena. Se on omiaan lisäämään paineita.

– Minusta pitää näyttää huonojakin hetkiä. Kaikilla on niitä, Veera sanoo.

Veera on saanut kiitosta siitä, että hänen treenivideonsa ovat niin aitoja.

– Videolla saatan irvistää, otsa on rypyssä, ja naama voi olla ihan hikinen ja punainen. Miksi pitäisi esittää jotain muuta? Veera pohtii.

” Pitää näyttää huonojakin hetkiä. Kaikilla on niitä.

Veera on myös kertonut kokevansa aika ajoin ahdistusta ja saavansa paniikkikohtauksia. Ne iskevät tyypillisimmin silloin, kun Veera on yksin ajatustensa kanssa. Elokuvateatterissa tai julkisessa liikennevälineessä saattaa tulla paha olo, pyörryttää ja oksettaa. Syke voi nousta ja voi olla vaikea hengittää.

– Haluan tuoda esiin sitä, että elän ihan tavallista elämää, vaikka minulla onkin ongelmia. En anna niiden liiaksi rajoittaa elämää, Veera sanoo.

Saa olla sellainen kuin on

Anni, Veera ja Josefiina toivovat, että myötätuulessa ollut keskustelu kehopositiivisuudesta laajentuisi.

– Että on ok olla juuri sellainen persoona kuin on. Saa erottua joukosta, Anni sanoo.

Kun hyväksyy itsensä, on helpompi hyväksyä muutkin sellaisina kuin he ovat. Sitä maailma kaipaa.

Ulkonäkö- ja suoristuspaineita voi lievittää, ajan kanssa.

Paineista ja vaikeista asioista avoimesti puhuminen on auttanut niin Annia, Veeraa kuin Josefiinaa. Silloin on voinut huomata, että ei olekaan yksin ja ainoa.

Anni kannustaa etenemään askel kerrallaan.

– Siivoa vaikka somesta pois tilit, jotka tuovat huonoa oloa. Ja kirjaa itsellesi, mitä asioita itsessäsi arvostat ja mistä itsessäsi tykkäät. Se toimii! Mitä toistat ajatuksissasi ja puheissasi, se kasvaa.