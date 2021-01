3 muutosta, jotka takuulla toimivat painonpudottajien ja asiantuntijoiden mielestä – katso esimerkki päivän ruoista ja kellonajoista

Kun keskittyy säännölliseen syömiseen, pääse painonpudotuksessa jo pitkälle.

Painonpudottajien tarinoissa tulee poikkeuksetta esiin samankaltaisia asioita.

Heitä, jotka ovat onnistuneet asettamissaan tavoitteissa näyttää yhdistävän esimerkiksi se, että he ovat ryhtyneet syömään säännöllisesti, antaneet itselleen aikaa ja keskittyneet kilojen kyttäämisen sijaan hyvinvointiin.

Näiden asioiden tärkeyttä ovat korostaneet myös monet painonhallinnan asiantuntijat.

1. Säännöllinen syöminen

Kiiruhtaminen kouluun ja töihin alkaa monessa kodissa heti aamusta. Laadukas aamupala olisi painonhallinnan kannalta tärkeä, mutta monesti sitä ei priorisoida tai se jää jopa kokonaan väliin. Tämä voi kostautua myöhemmin: muut ateriakoot voivat paisua tai illalla iskee armoton nälkä.

Yksi oleellisimmista asioista onnistuneessa painonhallinnassa säännöllinen ateriarytmi. Useammille se tarkoittaa 4–5 riittävän kokoista ja laadukasta ateriaa tasaisin väliajoin.

– Tähän päivään mennessä en ole nähnyt vastaanotollani ihmistä, jolla olisi ateriarytmi kunnossa ja tarvetta laihduttaa, lihavuustutkija ja ravitsemusasiantuntija Patrik Borg sanoi jutussamme.

Ei ole samantekevää, missä kohtaa päivää kalorit ovat

Ateriarytmin virheet on helppo havaita silloin, jos ne ovat ilmiselviä – esimerkiksi aamupala puuttuu kokonaan, tai lounaana on kevyt salaatti. Ongelmat voivat kuitenkin olla myös paljon vaivihkaisempia.

Päivän mittaan esimerkiksi voidaan syödä hyvinkin fiksusti koostettuja aterioita, mutta ruokaa syödään alkupäivästä hiukan liian vähän.

” Noin 90 prosenttia painonpudotuksessa onnistuneista asiakkaistani sanoo, että rytmi on se oleellinen juttu.

– Ei ole samantekevää, missä kohtaa päivää kalorit ovat. Kehon biologisten rytmien takia on todella tärkeää, että alkupäivässä on riittävästi ruokaa, ja loppupäivän syöminen voi olla kevyempää, Borg sanoi.

Säännöllinen syöminen helpottaa painonhallintaa ja kohentaa vireystilaa. Vatsa ja suolistokin voivat paremmin. Mieliteot ja makeanhimot hellittävät.

– Noin 90 prosenttia painonpudotuksessa onnistuneista asiakkaistani sanoo, että rytmi on se oleellinen juttu, ravitsemusterapeutti Hanna Partanen on todennut.

Veera, 33, on yksi elämäntapamuutoksessaan onnistunut. Hänelle säännöllinen syöminen on ollut oleellisen tärkeää.

– Huomasin, että kun söin säännöllisesti terveellistä ruokaa, oloni koheni, ja olin paljon pirteämpi.

Aiemmin Veeralle maistuivat herkut, etenkin makeat. Veera etsi sokerista lohtua suruun, ja juhlisti herkuilla ilon hetkiä. Kaksi vuotta tottumusten muuttamisen jälkeen vaaka näytti 30 kiloa vähemmän kuin alussa.

”En enää oikein edes muista aikoja kun olin satakiloinen. Minulla on hyvä olla, jaksan liikkua ja oloni on virkeä. Haluan pitää itsestäni hyvää huolta ja olla mahdollisimman energinen ja hyvinvoiva äiti tyttärelleni”, Veera sanoi jutussamme.­

2. Arjen hallinta ja jaksaminen

– Kun aletaan miettiä, miksi kaloreita saadaan liikaa päivän aikana, hyvin yleistä on, että syömisen ongelmien taustalla ovatkin ajan ja voimavarojen hallinnan ongelmat, sanoi painonhallintalääkäri André Heikius jutussamme.

– Jos huomaat, että arki-illat kuluvat siihen, että huolehdit muiden hyvinvoinnista – esimerkiksi kuljetat lapsia harrastuksiin, ja oma liikuntasi jää väliin – pohdi, voisitko antaa perheen ja työnantajan lisäksi aikaa myös itsellesi, Heikius sanoi.

25-vuotiaalla Veeralla oli ennen elämäntapamuutostaan taipumus laittaa muita ihmisiä etusijalle, jolloin oma hyvinvointi jäi vähemmälle huomiolle.

– Olen aina ollut hyvin avulias, ja se on tuonut tietynlaista kiireyttä elämään.

Esimerkiksi syöminen oli pitkään mitä sattuu. Jotain nopeaa, hiilaripitoista hotkittavaa siellä sun täällä. Tai koko päivä ilman muruakaan ja illalla kokonainen pizza sekä suklaat päälle. Veera kadotti lopulta energiansa.

– Olin väsynyt ja kärttyinen, enkä jaksanut tehdä oikein mitään.

Kun Veera alkoi keskittyä hyvinvointiinsa ja korjata syömisiään, syntyi hyvä kierre.

– Kun kiloja rupesi karisemaan, liikkumisestakin tuli mukavaa.

”Nukun paremmin, jaksan, ja pystyn tsemppaamaan itse itseäni vaikka sateessa lenkille. Olen ihan eri muija”, Jenny kertoi.­

Myös Jenny, 32, on havahtunut siihen, kuinka tärkeää omista voimavaroista huolehtiminen on. Osana painonhallintaa Jenny on rikkonut haitallisia rutiineja ja luonut tilalle parempia. Yksi uusi hyvä rutiini on liikunta.

– Jos en pidä itse itsestäni huolta, en jaksa pitää huolta muistakaan, Jenny sanoi jutussamme.

3. Keskittyminen hyvinvointiin

Martta, 30, onnistui pudottamaan 30 kiloa keskittymällä kilojen kyttäämisen sijaan omaan oloonsa.

– Ajattelen niin, että kun saan itselleni hyvän olon, paino pysyy kyllä poissa, Martta sanoi jutussamme.

”Ei elämä voi olla vain sitä, että on dieetillä. Tiesin kyllä, että kiloja pitää tiputtaa, mutta en halunnut enää mitään kuuria. Ensi kertaa päätin ajatella hyvinvointia enkä painoa.”­

Jos haluaa laihtua, ei asiantuntijoidenkaan mukaan kannata keskittyä kiloihin vaan terveyteen ja jaksamiseen. Tehdä asioita, jotka tuottavat hyvää oloa ja lisäävät energiaa.

– Toisinaan totean potilaalle, että nyt unohdetaan laihdutus aivan kokonaan esimerkiksi puoleksi vuodeksi ja aletaan sen sijaan harjoitella uusia elämäntapoja, Heikius sanoi jutussamme.