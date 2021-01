6 laihdutuskeinoa, jotka sopivat kaikille – yksi menetelmä ei käy juuri kenellekään

Miten voi olla mahdollista, että toisella kilot eivät katoa, vaikka ruokavalio ja treeniohjelmakin ovat samat?

Miksi paino ei putoa samalla tavalla ja yhtä helposti meillä kaikilla?

Kliinisen metabolian professori ja lihavuustutkija Kirsi Pietiläinen toteaa ilmiössä olevan jotakin ihmisen biologiaan liittyvää – mutta mitä, siihen ei ole saatu vielä selkeää vastausta.

– Jokaisessa laihdutusmenetelmässä, ruokavaliossa, hittidieetissä, lääkkeissä ja lihavuusleikkauksessa vaihteluväli on sellainen, että joku ei laihdu ollenkaan ja toiset taas laihtuvat kymmeniä kiloja. Mistä tämä johtuu, sitä ei oikeasti tiedetä, hän sanoo.

Laihduttajia on tutkittu laboratorio-olosuhteissa, jolloin on voitu varmistaa, että koehenkilöt saavat varmasti saman määrän ruokaa. Tulos on ollut se, että samalla kalorivajeella osa laihtuu enemmän ja osa vähemmän.

– Koska kyse on biologiasta, ei voi sanoa, että olisi ihmisen oma vika, jos hän ei pysty muuttamaan käyttäytymistään. Kun toinen onnistuu karsimaan puolet kaloreistaan pois, toiselle jää niin hullu nälkä, ettei hän kykene millään tekemään samoin. Nälkäkeskus ei tue tapahtumaa, tai kehon aineenvaihdunta ei anna rasvan poistua.

Aivot säätelevät kylläisyyttä

Pietiläisen mukaan yli 90 prosenttia lihavuuteen liittyvistä geeneistä on kylläisyyden tunnistamiseen liittyviä, aivoissa olevia ruokahalugeenejä.

– Useinkaan ei ajatella, että aivot säätelevät kylläisyyttä: toinen tarvitsee enemmän ruokaa kuin toinen tullakseen kylläiseksi. Välittäjäaineina on erilainen joukko kylläisyyshormoneja, joista suurin osa erittyy suolistosta. Suolistohormonien eritysmäärä ja aivojen reaktiotapa niille voi vaihdella hyvin paljon eri ihmisten välillä.

Liikunta ja terveellinen ruokavalio sopivat kaikille.­

Kylläisyyshormonit säätelevät syömistä ja vaikuttavat laihtumiseen. Kun kaksi ihmistä syö 2 000 kilokalorin verran samaa ruokaa, voi käydä niin, että toinen heistä tuntee itsensä koko ajan nälkäiseksi, kun taas toinen on aivan kylläinen. Jos ruokaa tekee jatkuvasti mieli lisää, laihtuminen ei ole kovin todennäköistä.

– Tiettyyn pisteeseen asti voi päättää, jatkaako syömistä vai ei, mutta kylläisyyden tunnetta ei voi itse määrätä. Kehon ja aivojen täytyy tuottaa se tunne. Tässä on ihmisten välillä merkittäviä eroja, eikä niitä voi mitenkään mitata.

Mieltymyksiä voi muokata

Yksilölliset erot kylläisyyden tuntemisessa selittävät sen, miksi samat laihdutusmenetelmät eivät sovi kaikille.

Jos miettii, onko oma lihominen perinnöllistä, Pietiläinen neuvoo katsomaan ensin, mitä itse syö, sekä sen jälkeen, mitä sukulaiset syövät.

– Aineenvaihduntaan voi vaikuttaa vain vähän, käytännössä vain liikuntaa lisäämällä. Syömiseen sen sijaan voi vaikuttaa itse tosi paljon, huolimatta geeniperimästä.

Mieltymyksiäkin voi muokata. Jos on tottunut syömään lapsena esimerkiksi makkaraa ja pitää makkarasta edelleen, Pietiläinen vinkkaa vaihtamaan sen täyslihaleikkeleisiin.

– Niissä on paljon samaa makua, mutta täyslihaleike on proteiinipitoisempi ja vähärasvaisempi ja näin ollen terveellisempi vaihtoehto.

Myös nämä tekijät vaikuttavat

Stressi ja ikäkin vaikuttavat

Paino voi jumittaa monista eri syistä. Esimerkiksi stressaavassa elämäntilanteessa paino pikemminkin nousee kuin putoaa. Pitkäaikainen stressi vaikuttaa nukkumiseen, ja univaje taas lisää nälkää.

– Vaikka olisi laihduttanut aiemmin, voi käydä niin, että tällä kertaa paino ei putoa samalla menetelmällä, kun elämäntilanne on hankalampi, Kirsi Pietiläinen sanoo.

Kehonkoostumus vaikuttaa laihtumiseen niin ikään, samoin aineenvaihdunta: saman verran painavat henkilöt voivat tarvita eri määrän kilokaloreita päivän mittaan.

Mitä enemmän ikää on, sitä hankalampaa on laihtuminen, sillä kun perusaineenvaihdunta ja kudosten uusiutuminen hidastuvat, rasva ei pala yhtä tehokkaasti kuin nuorempana.

Vaihdevuosi-iässä rasvaa alkaa kertyä

Hormonitoiminnan muutoksillakin on oma roolinsa lihomisessa ja laihtumisessa: vaihdevuosi-iässä rasvaa alkaa kertyä keskivartalolle ja sisäelinten ympärille.

Jos takana on monia epäonnistuneita laihdutuskuureja, painonhallinta ja laihduttaminen on entistä hankalampaa, sillä keho on menettänyt lihaskudosta ja aineenvaihdunta on hidastunut.