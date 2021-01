Lääkäri kertoo 6 tyypillistä syytä, miksi suomalaisten paino ei pysy hallinnassa – ”Tämä on dramaattisin muutos”

Vaikkei laihtuisi, sekin on jo voitto terveydelle, että painonnousun saa pysähtymään.

Ei ole lainkaan ihmeellistä, jos paino pyrkii nykyisessä ympäristössämme nousemaan, sanoo painonhallintalääkäri André Heikius.

– Koskaan ihmiskunnan historian aikana ympärillämme ei ole ollut tällaista kalorien yltäkylläisyyttä. Tämä ympäristön muutos on se dramaattisin muutos, joka 40 vuodessa on tapahtunut – ei meidän itsekurimme tiettävästi ole höltynyt verrattuna aiempaan, hän toteaa.

Heikius toimii myös Suomen lihavuuslääkäriyhdistyksen toiminnanjohtajana ja seuraa tiiviisti alan kansainvälistä tutkimusta.

Viimeaikaisten tutkimusten perusteella voi sanoa, että suomalaisten paino pysyy hallinnassa aiempaa heikommin.

– Olimme aiemmin lihavuudessa OECD-lukujen keskivaiheilla, ja nyt olemme kohonneet kärkeen.

Ympäristö ohjaa ylipainoon

Lääkäri kuvaa nykyelämää luovimiseksi ympäristössä, jossa on jatkuvasti hyvin helppo saada ylimääräisiä kaloreita.

– Lihavuutta tuottava eli obesogeeninen ympäristö ohjaa ison osan ihmisistä ylipainoon. Siksi ylipainoisten syyttely on väärin sekä asiallisesti että moraalisesti.

Yksilötasolla painokehitykseen vaikuttavat myös psykologiset ja fysiologiset taustatekijät.

– Jokainen ihminen on tässä erilainen. Jos esimerkiksi paino on 4 vuoden aikana noussut 6 kiloa, tilanteet voivat olla hyvin erilaisia, ja siksi voi olla hyvä ajatus saada yksilöllistä apua ja ohjausta ammattilaiselta.

Lihavuuden ehkäisy on helpompaa kuin laihdutus

Jos paino pyrkii nousemaan, lääkäri suosittelee pysäyttämään kehityksen mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, sillä lihavuuden ehkäisy on helpompaa kuin laihduttaminen.

– Erityinen huolenaihe on, että aika usein tämä kehitys alkaa nykyään jo lapsuudessa tai nuoruudessa, mikä tutkimusten perusteella on vahvasti sidoksissa ylipainoon aikuisuudessa.

Jos alat syödä terveellisemmin, nukkua paremmin tai löydät harrastuksen, jossa liikut enemmän, terveydelle suotuisat vaikutukset alkavat välittömästi.­

Ensimmäinen askel on pysähtyminen ja oman tilanteen pohtiminen – mitä sellaista elämässä on tapahtunut, joka on lisännyt painoa ja vähentänyt jaksamista?

Heikius kertoo että esimerkiksi kiire ja muiden asioiden priorisointi oman hyvinvoinnin kustannuksella vaikuttavat yllättävänkin paljon siihen, mitä ja miten syödään.

– Kun aletaan miettiä, miksi kaloreita saadaan liikaa päivän aikana, hyvin yleistä on, että syömisen ongelmien taustalla ovatkin ajan ja voimavarojen hallinnan ongelmat.

Älä keskity kiloihin vaan hyvinvointiin

Vaikkei laihtuisi, sekin on jo voitto terveydelle, ettei ylipainoa tule yhtään enempää.

– Kun paino ei enää lisäänny, siitä on heti hyötyä, Heikius sanoo.

Jos alat syödä terveellisemmin, nukkua paremmin tai löydät harrastuksen, jossa liikut enemmän, terveydelle suotuisat vaikutukset alkavat välittömästi.

– Teet jo hyvää itsellesi, vaikkei vaa’alla tai vyötäröllä näkyisi mitään muutosta.

Painon suhteen ei kannatakaan keskittyä kiloihin, vaan hyvinvointiin, terveyteen ja jaksamiseen.

– Vaikka olen painonhallintalääkäri – ja sitä varten ihmiset vastaanotolleni tulevat – toisinaan totean potilaalle, että nyt unohdetaan laihdutus aivan kokonaan esimerkiksi puoleksi vuodeksi ja aletaan sen sijaan harjoitella uusia elämäntapoja.

6 syytä, miksi suomalaisten paino ei pysy hallinnassa:

1. Liian kiire heti aamusta

Laadukas aamupala olisi painonhallinnan kannalta tärkeä, mutta monesti sitä ei priorisoida tai se jää jopa kokonaan väliin, kun kiiruhtaminen kouluun ja töihin alkaa heti aamusta.

2. Lounas on heikkolaatuinen

On tyypillistä, että kiivastahtisen työpäivän aikana ei ehditä kuunnella kehon nälkäsignaaleja.

– Töitä tehdään ikään kuin automaattiohjaus päällä, ja silloin tapahtuu monta asiaa, jotka painonhallinnallisesti menevät pieleen. Kiireessä lounas voi olla jokin nopeasti mukaan napattu pikkurasia, tai etätyössä haukataan, mitä ehditään, André Heikius sanoo.

Heikko alkupäivän syöminen saa nälän kasvamaan iltaa kohti.

–Kun aletaan miettiä, miksi kaloreita saadaan liikaa päivän aikana, hyvin yleistä on, että syömisen ongelmien taustalla ovatkin ajan ja voimavarojen hallinnan ongelmat, painonhallintalääkäri André Heikius sanoo.­

3. Saat liikaa tyhjiä kaloreita

Syömisessä on tapahtunut muutos kunnollisista pääaterioista välipalamaiseen naposteluun pitkin päivää, ja kaupoissa on laaja valikoima tämäntyyppiseen syömiseen sopivia runsassokerisia ja -rasvaisia vaihtoehtoja.

– Nykyisessä ympäristössä on hyvin helppo saada täysin turhia tyhjiä kaloreita missä vain.

4. Nälkäsignaalit ovat sekaisin

Ylipaino on sikäli haasteellinen tila, että kyky tuntea nälkää kasvaa painonnousun myötä.

– Ylipainon lisääntyessä myös nälkäreseptorit lisääntyvät, jolloin tarve isommille annoksille kasvaa ja mielitekoja on vaikeampi vastustaa.

Lääkäri kertoo, että juuri tämä on tärkeä syy hyvän ateriarytmin noudattamiseen. Leptiini ja greliini ovat kaksi hormonia, jotka säätelevät nälkää ja kylläisyyttä.

– Niihin vaikuttaa suotuisasti ateriarytmi sekä ravinnon sisältö: se, ettei ole liikaa sokeria ja höttökaloreita vaan että on kuitua ja proteiinia.

5. Uni jää lyhyeksi

Nukkuminen ja palautuminen vaikuttaa suoraan nälkään ja mielitekoihin.

– Väsyneenä nälkäsignaalit ovat kovemmat ja iltapäivän kiusauksia on vaikeampi vastustaa. Moni tunnistaa myös tämän ilmiön, että liikunta on hankalampaa – ei tule lähdettyä kävelylenkille eikä jumppaan.

6. Olet itse listalla viimeisenä

– Jos huomaat, että arki-illat kuluvat siihen, että huolehdit muiden hyvinvoinnista – esimerkiksi kuljetat lapsia harrastuksiin, ja oma liikuntasi jää väliin – pohdi, voisitko antaa perheen ja työnantajan lisäksi aikaa myös itsellesi, Heikius sanoo.

Hän muistuttaa, että aikuiset ovat lapsille myös esimerkki terveyttä ylläpitävästä liikunnasta.