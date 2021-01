5 kiloa pois terveellisesti – 9 toimivaa vinkkiä: ”Hyödyt tuntuvat yleensä heti, kun muutokset lähtevät liikkeelle”

Jos haluat pudottaa muutaman ylimääräisen kilon, se kannattaa tehdä terveellisesti ja kestävästi.

Juhlapyhien jälkeen olo on turpea ja housun vyötärö kiristää. Kuulostaako tutulta?

Jos haluat pudottaa painoa muutaman kilon, se kannattaa tehdä terveellisesti ja kestävästi.

Lihavuuden hoitoon erikoistunut painonhallintalääkäri André Heikius muistuttaa, ettei tiukalle dieetille pidä ryhtyä enempää joulun kuin grillikaudenkaan jälkeen.

– Tiukoista dieeteistä on monelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Haitat ovat sekä fyysisiä että psyykkisiä. Mutta jos suhde ruokaan ja omaan painoon ei ole erityisen vaikea, on ihan järkevää tarkastella elintapoja ja palauttaa paino normaalitilanteeseen. Moni suomalainen tekee tätä onnistuneesti, eli hallitsee painoaan.

– Kun housut alkavat kiristää, on sopiva kohta pienentää annoskokoja ja vähentää iltaoluiden määrää. Kyse on lihavuuden ehkäisemisestä. Ylipaino on siitä ikävä, että mitä enemmän sitä kertyy, sitä hankalampaa on itselle sopivan painon palauttaminen.

Nouseeko paino vuosi vuodelta?

Jos kuitenkin suhde syömiseen ja painoon on ongelmallinen, Heikius suosittelee lopettamaan ainaisen laihduttamisen sekä jatkuvan painon kyttäämisen ja siitä stressaamisen.

– Omaa ylipainoa ei myöskään pidä soimata omien lasten kuullen. Moni ylipainoisista potilaistani on kertonut, että juuri sellainen toimintamalli on heillä käynnistänyt vaikean ruokasuhteen lapsuudessa, ja se on ollut myös aikuisena lihavuuden taustatekijä.

Hedelmät ja vihannekset ovat tie kevyempään ruokavalioon.­

Tilanne on paras niillä, jotka pystyvät estämään ylipainon kertymistä. Läheskään kaikki eivät siihen kykene, vaan paino nousee vuosi vuodelta.

– Joskus painon pitäminen ennallaan on jo iso saavutus itsessään. Jos huomaa pohtivansa, mitkä mekanismit juuri omassa tapauksessa vaikuttavat kilojen kertymiseen, avuksi voi ottaa painonhallintaan perehtyneen terveydenhuollon ammattilaisen.

Hyödyt tuntuvat yleensä heti

Heikius kertoo monta syytä, miksi elintapoja kannattaa muuttaa.

Hänen mukaansa ylipainoisilla tai lihavuudesta kärsivillä jo muutaman kilon painonpudotus tuo merkittäviä terveyshyötyä ja parantaa jaksamista.

– Hyödyt tuntuvat yleensä heti, kun elintapamuutokset lähtevät liikkeelle. Jo noin viiden prosentin laihtuminen, (esimerkiksi 100-kiloisella 5 kiloa) voi puolittaa sairastumisriskin tyypin 2 diabetekseen, ja jo parinkin kilon pudotus vähentää riskiä.

Jos diabetes on todettu, painonpudotus korjaa sokeritasapainoa ja vähentää sokeritautilääkityksen tarvetta.

Painonpudotus ehkäisee ja hidastaa myös sydän- ja verisuonisairauksien kulkua ja alentaa verenpainetta sekä parantaa veren rasva-arvoja.

– Uniapneapotilailla 5–10 prosentin laihtuminen voi poistaa oireet täysin, jos tauti on lievä. Tällöin voi välttyä ylipainehengitys- eli CPAP-hoidolta.

Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä järkeviä muutoksia

Astmapotilailla laihtuminen parantaa keuhkojen toimintaa sekä vähentää oireita ja lääkityksen tarvetta.

Polven nivelrikosta kärsivillä laihtuminen lievittää merkittävästi kipuja ja parantaa toimintakykyä.

Järkevien elintapamuutosten tekeminen kannattaa joka iässä, sanoo painonhallintalääkäri André Heikius.­

– Myös monet syöpäsairaudet ovat yhteydessä ylipainoon, ja maltillinen painonpudotus on konkreettinen tapa vähentää riskiä sairastua syöpään. Terveellinen, monipuolinen ruokavalio ja painonhallinta ovat hyviä keinoja vähentää riskiä sairastua myös muistisairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin.

– Lihavuus vaikuttaa negatiivisesti elämänlaatuun ja lyhentää elinikää. Mutta on hyvä muistaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä tehdä järkeviä elintapamuutoksia.

9 vinkkiä painonhallintaan:

1. Tarkkaile ruokailutottumuksiasi

Naposteletko koko ajan? Venyvätkö ruokailuvälit liian pitkiksi? Miten paljon syöt esimerkiksi makeisia ja juot alkoholia?

2. Anna itsellesi aikaa nukkua

Katsotko liian myöhään tv-sarjoja, jolloin unesi jäävät lyhyiksi? Usein univelasta eroon pääseminen riittää poistamaan muutamat ylimääräiset kilot. Virkeänä on myös helpompi tehdä hyviä päätöksiä ja valintoja.

3. Vähennä stressiä ja työkuormaa

Usein orastavan ja selkeän ylipainon taustalla on arjen hallinnan ongelmia: kun yritetään tehdä liikaa, voimavarat ehtyvät.

4. Järjestä aikaa itsellesi

Aloita liikunnallinen harrastus omaksi iloksesi ja mieti, millä muilla tavoin voisit parantaa omaa hyvinvointiasi. Hikirääkkiin ei kannata ryhtyä, ellei pidä siitä.

5. Syö säännöllisesti 3–5 tunnin välein

Älä jätä aterioita väliin, sillä jos ruokailuvälit venyvät pitkiksi, tilanne johtaa helposti ahmimiseen ja epäterveellisiin valintoihin.

6. Syö aamulla ja keskipäivällä tarpeeksi

Kun toimit näin, varmistat, ettei illalla tule liian kova nälkä.

7. Pidä annoskoot kohtuullisina

Ota lautaselle ruokaa vain sen verran kuin jaksat syödä. Valitse pienempi lautanen, jos annoskoko helposti kasvaa.

8. Syö vihanneksia tai hedelmiä

Varmista, että saat jokaisella aterialla riittävästi kuitua, sillä kuitu pitää kylläisenä. Myös täysjyvävilja on hyvä kuidun lähde.

9. Älä osta kaappeihin herkkuja

Pidä herkut pois näkösältä. Kun et osta etkä näe herkkuja, ne pysyvät paremmin poissa mielestä. Totaalikieltäytyminen ei kuitenkaan yleensä toimi.