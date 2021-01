Ajoita päivän ateriat oikein – näin paljon se vaikuttaa painonhallintaan ja koko terveyteen

Aterioiden ajoitukset määrittävät huikean paljon painonhallintaa ja terveyttä. Useimpien biologinen vuorokausirytmi puoltaa tuhtia aamiaista ja suurinta kaloriensaantia hyvissä ajoin ennen iltapäivää. Toisilla iltavetoinen tankkaaminen voi toimia.

Aamulla kello 7–9 on ”vatsan aika”, ja silloin tulisi syödä päivän suurin ateria. Näin ajattelivat vuosituhansia sitten kiinalaiset lääkärit. He uskoivat, että energia virtaa kehon ympäri auringon liikkeiden kanssa, mutta eivät pystyneet todistamaan väitteitään tieteen mittareilla.

Uusin tutkimusnäyttö puhuu vahvasti saman ruokarytmityksen puolesta. Painonnousun ja siihen liittyvien sairauksien, kuten kakkostyypin diabeteksen ja sydänsairauksien, ehkäisemisessä ajoitus voi olla jopa yhtä tärkeää kuin syödyn ruoan määrä ja laatu. Terveysongelmat kasaantuvan pääsääntöisesti niille, joilla päivän kalorinsaanti painottuu iltapäivästä eteenpäin.

Tutkimukset puoltavat enemmistölle myös täyttävää aamiaista.­

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä vuonna 2020 julkaistussa saksalais­tutkimuksessa paljastui, että aamulla runsaan aterian ja illalla kevyemmin syöneet miehet polttivat päivän aikana yli kaksi kertaa enemmän kaloreita kuin illalla runsaan aterian syöneet miehet.

Obesity-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa suurimman kalorimäärän aamulla syöneet ylipainoiset ja lihavat naiset menettivät kolmen kuukauden aikana 2,5 kertaa enemmän painoa verrattuna niihin, jotka söivät kevyen aamiaisen ja söivät suurimman osan kaloreistaan iltapäivällä. Molemmat ryhmät polttivat liikkumalla samanveroisesti kaloreita.

Alustavat tutkimustiedot viittaavat siihen, että ruoan prosessointiin kuluu enemmän energiaa eli kaloreita palaa helpommin, kun se syödään aamulla verrattuna myöhempään ajankohtaan.

Toisekseen syöminen myöhään pidentää kokonaisikkunaa, jonka aikana ruokaa kulutetaan. Tämä antaa ruoansulatuskanavalle vähemmän aikaa toipumiseen ja vähentää kehon mahdollisuutta polttaa rasvaa. Rasvanpoltto tapahtuu vain silloin, kun elimet ”ymmärtävät”, ettei ruokaa ole enää tulossa niiden käsiteltäväksi.

Lähes jokaisessa kehon kudoksessa ja elimessä on biologisia kelloja. Niitä puolestaan ohjaa aivojen hypotalamuksessa sijaitseva pääkello. Sisäiset kellot tahdistavat muun muassa hormonien erittymistä, uni-valverytmiä, verenpainetta, suolistobakteerien ja elinten toimintaa. Ne säätelevät myös ruoansulatusta ja aineen­vaihduntaa monimutkaisten signalointien kautta.

Ruoansulatuksen kannalta optimaalisin aika on aamulla tai aikaisin päivällä, sillä ilta-aikaan syljeneritys alkaa vähentyä ja suolisto passivoituu, kertoo vuorokausirytmiin erikoistunut biologi Satchin Panda teoksessaan The Circadian Code.

Eniten biologisia kelloja säätelee valo. Ennen sähkövalojen keksimistä ihmiset heräsivät aamunkoitteessa ja melkein kaikki ruoat kulutettiin päivänvalossa.

– Mikäli emme pääse päivänvaloon, kamppailemme pysyäksemme hereillä ja syömme väärään aikaan, Panda kertoo BBC Future -lehdessä.

Pandan johtamissa tutkimuksissa on selvinnyt, että enemmistö amerikkalaisista koehenkilöistä syö yli 15 tunnin aikaikkunassa ja kolmasosan päivän kaloreista he syövät kello 18:ta jälkeen. Tämä on hyvin poikkeava aterioiden aikataulutus verrattuna esi-isiemme elämään.

Se selittää mahdollisesti osin sitä, miksi jo 40 prosenttia amerikkalaisista on lihavia, Suomessakin 27 prosenttia.

Hyvin myöhään illalla syöty ruoka voi viivästyttää nukahtamista ja aiheuttaa unikatkoksia, mikä altistaa kilojen kertymiselle. Pandan mukaan riittämätön uni heikentää päätöksentekokykyä ja itsehillintää, mikä saattaa johtaa huonoihin ruokavalintoihin.

Iltasyöminen tuntuu olevan ongelmallista, kertoo myös laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen.

– Esimerkiksi aamupäivällä tai iltapäivän tunteina juuri kukaan ei syö liikaa, mutta iltaisin itsensä hemmottelu, energiapitoisen elintarvikkeiden kulutus sekä suuret annokset ovat tavallisia, Laatikainen toteaa.

Iltasyömistä ei pidä kategorisesti karttaa, sillä yksilöllinen vuorokausirytmi eli kronotyyppi voi lopulta olla se viisastenkivi, joka antaa pohjan ateriarytmille. Noin 30 prosenttia väestöstä on selvästi aamutyyppisiä ”leivosia” ja noin 10 prosenttia selvästi iltatyyppisiä ”pöllöjä”.

Omaan kronotyyppiin vaikuttaa olennaisesti perimä. Ihmisille voikin olla parasta seurata omaa rytmiään.

– Iltapaastoon ole mitään erityistä syytä, jos paino, vointi ja terveys ovat hyvät. Jos niissä ilmenee ongelmia ja paasto ei sotke muuten unta ja elämää, sitä kannattaa ehkä kokeilla, Laatikainen selvittää.

Tärkeintä on pyrkiä unen ja aterioiden säännöllisyyteen. British Journal of Nutrition -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa epäsäännöllisempi ateriarytmi yhdistyi suurempaan riskiin sairastua metaboliseen oireyhtymään, mikä lisää sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen riskiä. Tulos päti silloinkin, kun näiden koehenkilöiden kalorinsaanti oli keskimäärin vähäisempää.

Tutkimusnäyttö puoltaa useimmille ateriointia 3–5 tunnin välein ilman välinaposteluja. Tutkimukset puoltavat enemmistölle myös täyttävää aamiaista, jossa on terveyden kannalta suotuista proteiinia, kuitupitoisia hiilihydraatin lähteitä, marjoja, hedelmiä ja kasviksia sekä pehmeää rasvaa.

Mikäli aamupalan syönti tuntuu tökkivän, voi sen säästää töihin asti. Joillekin se maistuu silloin paremmin ja auttaa jaksamista lounaaseen asti.

Osalla on suuria hankaluuksia päästä kiinni uneen, koska päiväaikaiset voimakkaat vireystilan laskut altistavat huonolle uni­valverytmin säätelylle. Jos lounaalla ja iltapäivällä on tankattu ruokaa yli äyräiden, niiden päälle iskee helposti ”ruokakooma”, huomauttaa Coronaria Uniklinikan unilääkäri Henri Tuomilehto.

– Kun sohvakooma on ohi kello 19, vireystila alkaa nousta voimakkaasti, vaikka sen kuuluisi oikeaoppisesti laskea iltaa kohden. Sitten ihmetellään sängyssä, miksi uni ei tule.

Tuomilehdon mukaan kannattaa huolehtia säännönmukaisesta ruokailurytmistä ja pitää iltapäivän ateriointi kevyempänä esimerkiksi monipuolisilla salaateilla ja keitoilla. Välipalana toimivat hyvin hedelmät, rahkat ja smoothiet.

Noin kolme tuntia ennen nukkumaan menoa voi puolestaan nauttia hieman tuhdimmin. Illallisen voi rakentaa esimerkiksi seuraavasti: puolet kasviksia, reilu neljännes kanaa, kalaa tai lihaa sekä vajaa neljännes tummaa riisiä tai pastaa.

Olennaista on pyrkiä pitämään vireystila yllä päivällä, kun taas oikein ajoitettu illallinen synnyttää unipainetta eli kehon luonnollista tarvetta levosta. Iltasyöminen ei saa tarkoittaa ahmimista ja ruoansulatuskanavan ylikuormittumista juuri ennen nukkumista. Tämä on painajainen varsinkin suolisto- ja närästysoireista kärsiville.