Kiloja putosi, mutta dieetti johti aivoinfarktiin – Lääkärien karut kertomukset: Näin hittidieetit vahingoittavat terveyttä

Muotiruokavaliot, liian tiukat dieetit tai liian kovat treeniohjelmat voivat aiheuttaa jopa vakavia terveysongelmia.

Varsinkin verkossa on tarjolla valtava määrä erilaisia treeni- ja dieettivalmennuksia sekä ravintolisiä, joita muun muassa jotkut somevaikuttajat jakavat ja suosittelevat.

Aina neuvot eivät kuitenkaan ole hyviä. Hoitavat lääkärit ja ravitsemusterapeutit törmäävät tämän tästä tiukkojen dieettien ja rankkojen treeniohjelmien aiheuttamiin terveyshaittoihin, kuten ylikunto- ja aliravitsemustapauksiin.

Myös uni-, keskittymis- ja mielialaongelmat ovat tuttuja, samoin häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja rasitusvammat.

– Esimerkiksi nuoren ihmisen tuki- ja liikuntaelinkipujen taustalla voi olla tiukka ruokavalion rajoittaminen tai todella kova treeniohjelma, kertoo Terveystalon yleislääkäri Anni Saukkola.

Ongelmia voi tulla myös ravintolisien käytöstä: joissakin tapauksissa niiden tiedetään johtaneen maksa-arvojen kohoamiseen, Saukkola kertoo.

Kriittisyys on paikallaan

Hyvinvointivalmennuksia kaupataan netissä jopa muutamalla kymmenellä eurolla.

Laillistettu ravitsemusterapeutti, terveystieteiden maisteri Leena Putkonen ei usko, että valmennus voi sillä hinnalla olla kovin yksilöllistä ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityä.

Hän peräänkuuluttaa verkko-ostajilta kriittisyyttä.

– Tarjonta on hyvin kirjavaa, ja mukana on paljon ulkomaalaisia toimijoita. Kannattaa ottaa selvää, kuka niitä kursseja on laatinut.

Putkonen on uransa aikana tavannut paljon asiakkaita, joilla erilaiset ihmedieetit ovat sotkeneet elimistön toimintaa merkittävästi.

Tänä syksynä Putkonen muun muassa twiittasi eräästä tapauksesta: ”Olkaa oikeasti varovaisia netin bulkki-ravintovalmennusten kanssa. Yritän tässä nyt hoitaa asiakkaan munuaisten vajaatoimintaa balanssiin, kun ketokurssilla käskettiin a) syödä aivan överisti proteiinia b) LISÄTÄ suolaa 5–8 g/päivä.”

Putkonen toivoo, etteivät varsinkaan tyypin 2 diabetesta sairastavat lähtisi omin päin kokeilemaan netin dieettejä. Esimerkiksi elimistön saattaminen ketoosiin voi heillä olla jopa hengenvaarallista.

– Kun tällaisiin extreme-kokeiluihin lähdetään, perussairauksien vaikutusta ei huomioida. Tyypin 2 diabeteksen hoidossa ei pitäisi koskaan mennä lihavuus- ja laihdutuskärjellä, vaan keskittyä ravitsemus- ja elämäntapaneuvontaan.

” Mitä nopeammin paino putoaa, ja mitä suuremman äkillisen remontin ihminen tekee elintapoihinsa, sitä todennäköisemmin paino tulee takaisin. – Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen

Rajoittaminen voi olla vahingollista

Saukkola muistuttaa, että ruokavalion voimakas rajoittaminen ilman ravitsemusterapeutin konsultaatiota voi aina olla vahingollista.

Kun esimerkiksi omista vatsavaivoista tehdään itsediagnoosi, voi käydä niin, että jokin hoidettavissa oleva sairaus jää havaitsematta.

– Toivoisin, että ihmiset kääntyisivät terveyteen liittyvissä pulmissa aina ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten puoleen, sillä taustalla olevien sairauksien poissulkeminen ja huomaaminen on tärkeää.

Liian ankara treenikuuri yhdistettynä tiukkaan ravinto-ohjelmaan tuo helposti ongelmia.­

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle on hakeutunut asiakkaita, jotka ovat kokeilleet monia erilaisia nettikursseja ja -valmennuksia, joissa tiukka kuuri on johtanut energiavajeeseen sekä sen myötä lihomiseen.

Monet kurssit ovat jo lähtökohtaisesti sellaisia, että niitä on mahdotonta noudattaa pitkäaikaisesti. Vain hyvin harvoin ne johtavat pysyvään elintapamuutokseen.

– Helposti käy niin, että kun laihdutaan nopeasti, rasvan sijasta lähtee lihasmassaa. Kun kilot sitten tulevat takaisin, ne eivät tule lihaksena, eli rasvaprosentti koko ajan nousee. Se taas lisää matala-asteista tulehdusta, Putkonen selittää.

– Mitä nopeammin paino putoaa, ja mitä suuremman äkillisen remontin ihminen tekee elintapoihinsa, sitä todennäköisemmin paino tulee takaisin.

Älä tuijota pelkkää painoindeksiä

Saukkola muistuttaa, ettei ihmisten kannattaisi muutenkaan tuijottaa liikaa painoindeksiään.

– BMI kertoo ihmisestä kehon painoindeksin, mutta ei juuri muuta yksilötasolla. Laiha ihminen, joka mediassa usein esitetään onnellisena ja terveenä, voi todellisuudessa olla hyvin onneton, ja laihtuminen voi olla seurausta esimerkiksi sairaudesta. Toisaalta BMI:n mukaan ylipainoinen henkilö voi olla terve, liikkua säännöllisesti ja syödä monipuolisesti.

– Painoon keskittymisen sijasta tulisi suunnata huomio elämäntapoihin, jotka tuottavat hyvinvointia ja terveyttä. Eikä painon putoamista välttämättä kannata pitää terveysmuutosten ensisijaisena tavoitteena.

IS:n haastattelemat asiantuntijat kertovat tilanteista, joihin ovat työssään törmänneet dieetteihin liittyen:

Paljon voita, kermaa ja suolaa

”Keski-ikäinen mies halusi laihtua ja valitsi dieetin, jossa jätettiin pois peruna, vilja, riisi, pasta, leipä ja muut viljatuotteet. Niiden sijaan syötiin monta voissa paistettua kananmunaa päivässä sekä niiden kanssa pekonia. Ruokavalioon kuului runsaita liha-aterioita, joissa käytettiin voita, kermaa ja suolaa. Toki dieettiin kuului myös kasviksia.

Mies koki dieetin tehokkaaksi ja miellyttäväksi, sillä se salli niin sanotun äijäruuan syömisen. Tulos oli se, että kilot alkoivat pudota. Muutaman kuukauden jälkeen mies kuitenkin sai aivoinfarktin ja menetti työkykynsä. Miehen elintavat olivat olleet huonot jo ennen laihdutuskuuria, ja hänen kolesteroliarvonsa olivat koholla.”

Aineenvaihdunta jumissa

”Aika tyypillistä on, että asiakkaan aineenvaihdunta on mennyt aivan jumiin ja sekaisin jatkuvien ja toinen toistaan seuraavien laihdutuskuurien takia.

Yleensä tilanne korjaantuu, kun ensin aletaan syödä kulutuksen mukaan, ja myöhemmin syödään perusterveellistä ruokaa kohtuullisella energiavajeella. Kärsivällisyyttä kuitenkin tarvitaan, sillä tämä vaatii aikaa, ja paino saattaa ensiksi noustakin.”

Dieetti oli pitkän päälle mahdoton

”Eräs asiakas oli innostunut kovasti dieetistä, johon liittyi tiukka ruokavalio ja liikuntaohjelma. Dieetin ja treeniohjelman hän oli ostanut netistä. Kokonaisuus oli kuitenkin lähtökohtaisesti sellainen, jollaista kukaan ei pysty noudattamaan pitkään. Siitä sitten seurasi tässäkin tapauksessa epäonnistunut olo ja luovuttaminen, minkä jälkeen paino alkoi nousta.

Valitettavasti monilla ihmisillä on alkanut hämärtyä ajatus siitä, mikä on hyvää, järkevää ja normaalia syömistä. Eikä oikein uskalleta luopua syömisen tarkkailusta ja ruokien punnitsemisesta, jos on opittu dieettielämään. Kun ajatukset pyörivät syömisen ympärillä, pelätään painonnousua, stressataan ja ahdistutaan syömisestä, voidaan puhua syömishäiriötyyppisestä ajattelusta.”

Diagnoosia ei kannata tehdä itse

”Asiakas oli löytänyt netistä ohjeita, miten vatsan turvotuksesta ja kivusta voisi päästä eroon tiettyjä ruoka-aineita rajoittamalla. Hän oli toiminut ohjeiden mukaan, mutta ruokavalio kaventui, syöminen kävi vaikeaksi ja vatsavaivatkin palasivat.

Ärtyvä suoli -diagnoosia ei kannata tehdä itse, vaan asia olisi syytä tutkia kunnolla ennen kuin lähdetään muuttamaan ruokavaliota. Sekin pitäisi tehdä asiantuntijaohjauksessa, jotta ruokavalio pysyisi monipuolisena rajoituksista huolimatta.”

Vatsalihasten erkauma paheni

”Vastasynnyttänyt nainen oli osallistunut valmennukseen, joka oli tarkoitettu synnytyksestä kuntoutumiseen. Valmentajalla ei ollut asiantuntemusta synnytyksestä palautumisesta eikä siitä, missä tahdissa se tulee toteuttaa. Vatsalihasten erkauma paheni ja synnytyksestä palautuminen pitkittyi.”

Täysjyväviljaa ei kannata jättää suotta

”Silloin tällöin vastaanotolle tulee ihmisiä, jotka ovat lukeneet gluteenittoman ruokavalion hyödyistä vatsavaivoissa ja muuttaneet ruokavalionsa gluteenittomaksi. On kuitenkin tärkeää tietää, onko kyse keliakiasta ja sulkea se pois. Keliakian ruokavaliohoidossa gluteenittomuus on ehdotonta, mutta esimerkiksi ärtyvässä suolessa ei.

Gluteenittomassa ruokavaliossa täysjyväviljan käyttö voi jäädä helposti vähäiseksi, eli kuitua saadaan silloin niukasti. Se taas voi aiheuttaa haittaa terveydelle.”

Joskus tarvitaan loppuelämän lääkitys

”Monille fitness-urheilijoille on jäänyt esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta loppuelämän vaivaksi. Sairaus vaatii loppuiän lääkityksen. Osalla se hoituu tyroksiinilla, mutta aina ei hoitotasapainon löytäminen ole helppoa.”

Runsaasti suolaa ja proteiinia

”Tyypillistä verkossa myytävissä dieeteissä on proteiinin huomattava määrä saantisuosituksiin nähden. Riippuen ohjelmasta se voi olla jopa tuplaten suurempi kuin suositus (1–1,5 grammaa / henkilön paino). Monissa verkkodieeteissä korostetaan myös suolan lisäämistä. Se ei ole järkevää edes terveillä ihmisillä.”