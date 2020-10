Aamutreenin 3 hyötyä painonpudotukseen, joista et ehkä ole kuullut – sen ei tarvitse olla varsinaista kuntoliikuntaa

Aamulla tehty harjoittelu vähentää kuin itsestään syödyn ruoan määrää ja voi tukea sitä kautta rasvan vähenemistä.

Aamuharjoittelua on yleensä mainostettu ihmisille parhaana tapana polttaa rasvaa treenin aikana. Siinä se ei ole täysin ylivertainen. Sen sijaan aamuliikunta näyttää tuoreen tutkimustiedon mukaan tarjoavan paljon arvokkaampia hyötyjä terveellisemmästä tulevaisuudesta haaveilevalle.

Jo hieman laantuneen fitness-buumin aikana lenkkipolut täyttyivät aamuisin ihmisistä, jotka toivoivat aamutreenin tyhjällä mahalla tuovan huimat rasvanpolttohyödyt. Tässä tarkoituksessa aamutreeniä ei kannata tehdä.

Sen sijaan tuoreessa tutkimuskatsauksessa aamutreeni näytti vaikuttavan positiivisesti treenitavan jatkuvuuteen sekä painonpudotukseen ja painohallintaan. Näin se vaikuttaa myös terveyteen ikään kuin kiertoteiden kautta.

Tässä tärkeitä havaintoja tutkimusraportista:

1. Aamutreeni auttaa muodostamaan terveellisiä ja jatkuvia tapoja

Elämäntapojen muutoksessa suunnittelu on aina välttämätöntä. Se myös yhdistää elämäntapamuutoksissa onnistuneita.

Liikunta aamulla pakottaa hyvällä tavalla suunnittelemaan arkea terveystapa edellä, ja itsesäätely kehittyy. Tämä parantaa treenin jatkuvuutta.

Kun treeni on säännöllistä ja jatkuvaa, energiankulutus lisääntyy ja kunto kohoaa.

2. Aamutreeni vaikuttaa fysiologiaan

Aamulla tehty harjoittelu näyttää vaikuttavan suotuisasti koko päivän ruokailuun. Se saattaa hillitä ruokahalua ja parantaa nälänsäätelyä. Se vähentää kuin itsestään syödyn ruoan määrää ja voi tukea sitä kautta rasvan vähenemistä.

Lisäksi elimistön kyky käyttää rasvaa energianlähteenä voi kohentua ja rasvaa saatetaan napata käyttöön erityisesti haitallisimmista varastoista, eli vatsaontelon sisältä ja liian suuriksi kasvaneista lihaksen sisäisistä rasvavarastoista.

3. Voi lisätä unen määrää ja parantaa sen laatua

Kolmantena aamutreeni voi vaikuttaa positiivisesti koko vuorokausirytmiin ja lisätä unen määrää ja parantaa sen laatua.

Paremmin nukkuvat ihmiset pärjäävät paremmin painonpudotuksessa ja painonhallinnassa, joten tämä on loistava etu!

Liikunta aamulla voi edistää painonhallintaa useiden eri mekanismien kautta.­

Näin aloitat aamuliikunnan tai -liikkumisen

Aamutreeni voi alussa tuntua hieman hankalalta, mutta älä säikähdä. Kroppa tottuu jo parissa viikossa aamuharjoitteluun, ja esimerkiksi aamutreenin aiheuttama stressireaktio pienenee mitättömäksi. Samoin huomaat, että treeni alkaa kulkea aamussa erinomaisesti.

Aamutreeniä ei missään nimessä ole pakko tehdä tyhjällä mahalla. Yleensä treenistä saa enemmän irti, jos otat ennen harjoitusta vähintään lasin pari vettä, hedelmän ja kupin kahvia. Kahvin sisältämä kofeiini auttaa tutkitusti kampittamaan tuota parin viikon hankalaa aikajaksoa aamutreenin alkuvaiheessa.

Muista myös, että aamutreenin ei tarvitse olla välttämättä varsinaista kuntoliikuntaa. Voit hyvin hyödyntää siinä vaikkapa työmatkaliikuntaa. Jos kävelet reippaasti töihin tai edes osan työmatkasta, 20–45 minuuttia, se on varsin kelvollinen aamutreeni.

Sitten vaan kokeilemaan!

Lähde: Schumacher ym. 2020. Consistent Morning Exercise May Be Beneficial for Individuals With Obesity. Exercise anf Sports Science Reviews. Volume 48 – Issue 4 – p 201-208

Lisää Olipa kerran mies -treenivinkkejä: www.olipakerranmies.fi ja Facebookissa.