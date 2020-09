8 keinoa vähentää kaloreita – vältä ainakin tapa, jolla ”lihominen on melkein väistämätöntä”

Makeiset ja suklaat sekä sipsit, naksut ja muut suolaiset naposteltavat ovat erittäin energiatiheitä ruoka-aineita. Jos syöt niitä joka päivä, se on liikaa, ja ylimääräisiä kaloreita tulee paljon. Luovu jokapäiväisestä herkuttelusta, mutta voit silti pitää herkkuhetken kerran viikossa.

Hampurilaisateriat ja pizzat sisältävät paljon enemmän kaloreita kuin perinteiset suomalaisateriat. Jos pikaruokaa ja pizzoja syö päivittäin, lihominen on melkein väistämätöntä.

Kaikki liikunta hyötyliikunnasta kuntoiluun on hyväksi, ja liikuntaharrastuksen aloittaminen on suositeltavaa. Ruokailutottumusten muuttaminen on kuitenkin tärkein ja tehokkain ase taistelussa kaloreita ja lihomista vastaan.