Veera, 33, oli kova bilettäjä ja herkut maistuivat, mutta äidiksi tulo sysäsi muutokseen – vuodessa lähti 20 kiloa ja olo on vihdoin virkeä

Veera haluaa olla pirteä ja hyvinvoiva äiti.

Tarvittiin lapsen syntymä, että Veera Tikkinen, 33, valaistui.

Oli tehtävä muutos, jotta hän jaksaisi – sekä itsensä, että lapsen takia. Raskaus oli nostanut 25-vuotiaan Veeran painon sataan kiloon.

Jo ennen raskautta Veeran elämäntavat olivat alkaneet kääntyä huonoon suuntaan. Herkut maistuivat, etenkin makeat. Veera etsi sokerista lohtua suruun, ja juhlisti herkuilla ilon hetkiä.

– En jaksanut kuin makoilla sohvalla ja katsoa telkkaria. Liikunta oli pakkoa, siinä ei ollut iloa, Veera kertoo.

Äitiyslomalla Veera herkutteli päivittäin karkilla, pullalla ja mokkapaloilla.

Aiemmin Veera oli ahkera bilettäjä, nyt hän ei juurikaan käytä alkoholia.­

Himojumppaajasta bilettäjäksi

Nuorempana Veera oli ollut ”himojumppaaja”, hieman liiankin. Lukioaikoina hän saattoi mennä koulun jälkeen koko illaksi treenaamaan, ja kotiin tultuaan syödä pelkkiä keitettyjä porkkanoita ja kaalia. Ruokavalion tarkkailu meni syömishäiriön puolelle.

Kotoa pois muuttaessa alkoi ”biletysvaihe”. Viikonloput kuluivat juhliessa, ja Veera yritti selvitä viikosta, jotta jaksaisi taas viikonloppuna bailata.

– Elin sille, hän toteaa.

Lapsen synnyttyä Veera havahtui peilikuvaansa. Näky ei miellyttänyt, eikä oma huono olokaan.

– Katsoin itseäni peilistä ja ajattelin, että en tuo voi olla minä.

Jotain oli tehtävä.

Veera ennen elämäntapamuutostaan.­

Veera nyt. Liikunnan ilo on palannut.­

Vaunulenkeillä liikkeelle

Veera aloitti vaunulenkit, ensin kävellen, sitten hiljalleen juosten. Hän ryhtyi myös syömään tasaisemmin, viisi kertaa päivässä, lautasmallin mukaan.

– Huomasin, että kun söin säännöllisesti terveellistä ruokaa, oloni koheni, ja olin paljon pirteämpi.

Se innosti Veeraa uuteen tavoitteeseen, puolimaratoniin, jonka hän päätti juosta seuraavana keväänä. Veera hankki myös juoksua tukevan saliohjelman, ja alkoi käydä salilla.

– Vuosi meni siihen, että sain 20 kiloa pois, Veera kertoo.

Kaksi vuotta tottumusten muuttamisen jälkeen vaaka näytti 30 kiloa vähemmän kuin alussa.

Veeran matka kohti energisempää elämää.­

Avantouinti korvasi herkut

– En olisi ikinä uskonut, että jaksan juosta puolimaratonin. Ensimmäisen puolikkaan jälkeen innostus vain kasvoi, ja juoksin samana vuonna vielä kaksi puolimaratonia lisää. Rakastan juoksemista, koska siinä tulee vain niin hyvä olo, ja saan käydä samalla läpi omia ajatuksiani, Veera sanoo.

Liikunnassa on taas iloa. Veera lenkkeilee nykyisin töihin ja harrastaa crossfitiä. Hyvää ja raikasta oloa Veera hakee avannosta.

– Avantouinti piristää aamulla, ja illalla saan sen avulla paremmin unta.

Avantouinti on myös korvannut herkut stressin lievittäjänä. Muitakin uusia stressinhallintakeinoja on löytynyt.

– Jos olen väsynyt tai minulla on paha mieli, varaan vaikka ajan kosmetologille tai hierontaan tai ostan uudet treenivaatteet.

Jos mieli tekee jotain makeaa, Veera saattaa tehdä vaikka banaanipannarin. Herkuttelu ei ole kokonaan kielletty.

Ei kiitos alkoholille

Painonpudotus on Veeran mukaan sujunut alusta saakka melko kivuttomasti.

– On ollut tärkeää löytää oma suunta. Se, mikä sopii minulle, ei välttämättä sovi kaikille muille. Minulle ei esimerkiksi käy alkoholi, ja käytän sitä todella harvoin. Voin lähteä baariin autollakin.

Jos Veera joskus nauttii lasillisen, sille pitää olla erinomaisen hyvä syy, kuten jokin merkkipäivä.

– En ole huomannut alkoholissa mitään hyötyjä. Silti on näitä, jotka ovat ihan että miten voit olla täällä autolla, ja etkö muka juo. On ärsyttävää, että asiaa joutuu selittämään.

Onneksi parhaimmat ystävät tietävät, että Veera haluaa elää terveellistä elämää. Ystävien näkemiseen vaikka baarissa ei tarvita alkoholia.

Elämäntapa on valinta

Elämänmuutosprojektin alkamisesta on kulunut nyt kahdeksan vuotta. Veeran paino on pystytellyt normaalilukemissa. Miten se on onnistunut?

– Se onkin suurin työ, että ei lähde takaisin entiseen. Pitää valita uusi elämäntapa.

Veera on juuri aloittanut liikuntaneuvojan opinnot, jotta saa pätevyyden auttaa myös muita. Perusasioissa riittää Veeran mielestä vielä teroitettavaa.

– Moni saattaa ajatella, että liikuntaa ei ole aikaa harrastaa. Jokaiselta löytyy kuitenkin taatusti 15 minuuttia tai puoli tuntia päivittäin.

Perusterveellinen ruokavaliokin tuntuu monelta unohtuneen. Tiukka dieetti ei ole kestävä ratkaisu.

– Tiedän niitäkin, jotka syövät lounaaksi pelkän omenan ja ihmettelevät, miksi paino ei putoa. Moni kaipaisi henkilökohtaista ohjausta.

Liikunnan ilosanoman levittämisen lisäksi Veeralla on toinenkin haave. Loma paikassa, jossa on lämmintä, ja jossa voi treenata ja rentoutua.

– En enää oikein edes muista aikoja kun olin satakiloinen. Minulla on hyvä olla, jaksan liikkua ja oloni on virkeä. Haluan pitää itsestäni hyvää huolta ja olla mahdollisimman energinen ja hyvinvoiva äiti tyttärelleni.

Oletko sinä tehnyt elämänmuutoksen? Lähetä kuvat ja tarinasi: noora.valkonen@iltasanomat.fi.