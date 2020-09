Laura, 30, pudotti 20 kiloa – keksi, miten hyvä kierre syntyy

Suurin työ Lauran piti tehdä omassa mielessä.

Laura, 30, havahtui huonoon oloon jo viitisen vuotta sitten. Liikuntaa ei tullut harrastettua, ja ruokavaliokin oli rempallaan. Hän kokeili kaikenlaisia dieettejä, mutta paino ei pysynyt poissa vaan palasi aina takaisin.

Viime tammikuussa Laura heräsi toden teolla. Painoa oli kertynyt 80 kiloa. Unikin oli huonoa.

– Olen aina ollut iloinen ja kaikkien kaveri, mutta silloin minun oli vain paha olla. Olin itseeni tyytymätön ja lohtusöin iltaisin, Laura kertoo.

Lapsilleen Laura keitti terveellisen iltapuuron, mutta söi salaa suklaata yksin sängyssä.

– Olo oli koko aika tukkoinen ja turvonnut.

Laura purki herkästi huonoa oloaan myös puolisoonsa, kiukutteli ”aivan turhistakin asioista”.

Laura haluaa inspiroida muutoksellaan myös muita.­

Lautasmalli käyttöön

Kiinnostuksen sytyttyä hyvinvointiin Laura innostui etsimään sitä enemmän ja enemmän tietoa. Hän käänsi syömiset päälaelleen.

– Söin ennen kaksi ateriaa päivässä. Ison aamupalan ja illallisen. Iltapala oli mielitekojen mukainen.

Pikaruoka, kuten pizzat ja hampurilaiset maistuivat.

– Nyt syön viisi kertaa päivässä lautasmallin mukaan. Viikonloppuisin herkuttelen esimerkiksi jäätelöllä. Kokonaisuus ratkaisee.

Ruokavalio on Lauran mielestä avain hyvinvointiin.

– Kun syöminen on kunnossa, jaksaa paremmin ja suolistokin toimii.

Hyvä fiilis auttaa jaksamaan

Syyskuuhun mennessä Laura on onnistunut pudottamaan 20 kiloa. Matkan varrella on ollut vaikeitakin hetkiä.

– Silloin olen muistellut, miten terveellisestä syömisestä saa energiaa, eikä jää sohvalle makaamaan. Muistelen myös sitä fiilistä, jonka saan kävelyllä.

Olo on niin hyvä, että se saa yhä uudestaan ja uudestaan liikkeelle.

Laura suosii kävelyä, joskus juoksua ja kuntosalia. Hän jumppaa mielellään myös kotona, esimerkiksi kuminauhojen avulla.

– Koronan myötä olen kiintynyt yhä enemmän metsään ja luonnon rauhaan, Laura kertoo.

Oma puoliso on ollut Lauran tukena alusta saakka. Tsempannut ja kehunut. Lauran muutos säteilee parisuhteeseenkin.

– Onhan kumppanin kiva tulla kotiin, kun toinen ei vaan makaa sohvalla. Ja yleisestikin kun on hyvä olla itsensä kanssa, on helpompi olla hyvä myös muille. Seksielämämme on aina ollut hyvää, mutta onhan se mukavampaa kun on itsevarma olo.

Pois lohtusyömisestä

Laura on seurannut muutostaan kuvia ottamalla. Niiden avulla muutos konkretisoituu.

– Olen luopunut vaa’alla käymisestä, koska paino voi heittää päivittäin kolmekin kiloa.

Käypä työkalu on ollut myös ruokapäiväkirja sekä sovellus, jonka avulla Laura on saanut paremman kuvan siitä, mitä ja miten hän syö.

– Kun ryhdyin syömään säännöllisesti, lohtusyöminen jäi. Sisäinen paha olo lähti kun en enää ollut väsynyt vaan huomasin, että jaksan töiden jälkeen lähteä lenkille.

Syntyi hyvä kierre, ja se on saanut Lauran voimaan huomattavasti paremmin.

– Oloni on tosi hyvä ja energinen. En koe olevani päivän aikana lainkaan väsynyt.

Sisäistä työtä

Merkityksellisintä elämäntapamuutoksessa on Lauran mielestä oman mieli. Yhdessä yössä ei voi muuttaa kaikkea.

– Pään kanssa on pitänyt tehdä se isoin työ, säätää tottumuksia ja ajattelutapoja ja opetella olemaan vertaamatta itseä muihin. Pitää löytää ne omat ongelmat, joita työstää.

Sisäinen työ vaatii aikansa, ja sitä kannattaa itselle myös antaa.