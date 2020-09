Näillä liikkeillä poltat rasvaa keskivartalolta tehokkaammin kuin vatsarutistuksilla

Ruokavaliolla on suurin merkitys rasvanpoltossa, mutta oikeanlaisella treenillä pystyt tukemaan kehon kiinteytymistä.

Tehdäänkö vatsalihakset oikeasti keittiössä? Kun tätä kysytään, tavoitellaan yleensä litteää vatsaa tai kapeaa vyötäröä, eli halutaan polttaa rasvaa keskivartalosta.

Katso yllä olevalta videolta kolme teholiikettä kiinteytymiseen!

Rasvanpoltossa ruokavaliolla on suurin merkitys. Sopivan pieni energiavaje on edellytys rasvan palamiselle, eli ruokavalion tulee olla kunnossa mikäli kiinteytymistä havittelee.

Rasvanpoltossa on tärkeää muistaa myös se, että liian pitkään jatkunut niukistelu energiansaannin suhteen estää rasvan palamista. Energiavajeessa aineenvaihdunta hidastuu pikkuhiljaa, ja siksi rasvaa voi ja kannattaa polttaa korkeintaan 4–6 kk putkeen.

Treeni tukee kehon kiinteytymistä

Vaikka ruokavaliolla on suurin merkitys rasvanpoltossa, oikeanlaisella treenillä pystytään tukemaan kehon kiinteytymistä. On hyvä muistaa, että treenaamalla tiettyä kehonosaa et kiinteydy erityisesti juuri siitä kohtaa.

Keskivartaloliikkeet kuten istumaannousut ja vatsarutistukset eivät sellaisenaan polta rasvaa keskivartalosta, vaikkakin vahvistavat alueen lihaksia. Siksi kannattaakin hyödyntää suuria moninivelliikkeitä, joiden avulla saadaan suuri kulutus ja aineenvaihdunnan nousu. Niillä liikkeillä rasvaa poltetaan tehokkaammin kuin esimerkiksi loputtomilla vatsarutistuksilla.

3 teholiikkeen kuntopiiri

Näiden kolmen liikkeen avulla saat tehtyä tehokkaan kuntopiirin, jonka avulla koko kroppa pääsee töihin ja syke nousee.

Tee liikkeitä 15 toistoa per liike, 3–5 kierroksen ajan. Kierrosten välissä voit pitää puolen minuutin mittaisen tauon.

Muista myös lämmitellä ja jäähdytellä!

1. Kyykky

Asetu leveään haaraan ja lähde kyykkäämään alas oman liikkuvuutesi mukaan. Selkä pysyy neutraalin suorana ja polvet kulkevat varpaiden suuntaisesti. Purista ylös tullessasi pakaroilla.

2. Punnerrusvariaatio

Hallitusti tehty punnerrus harjoittaa samalla myös keskivartaloa. Tämä variaatio auttaa myös kehittämään voimaa silloin, kun voimat eivät vielä riitä normaaliin etunojapunnerrukseen.

Asetu punnerrusasentoon, kädet ovat hieman hartioita leveämmällä ja vartalo suorassa linjassa. Lähde laskeutumaan lattialle jarruttaen käsillä. Punnerra sitten itsesi ylös polvet maassa. Ylhäällä nosta taas polvet ilmaan ja toista liike.

3. Muokattu burpee

Tämä muokattu burpee sopii mahdollisimman monelle, sillä liikkeet vaihtuvat asennosta toiseen askeltamalla hyppäämisen sijaan.

Ota avuksi jokin pieni koroke. Mitä korkeampi koroke, sitä kevyempi liike. Voit myös tehdä burpeen lattiatasossa.

Hyppää korkealle ylös, tuo kädet lattialle tai korokkeelle ja askella lankkuun. Askella samaa reittiä takaisin seisomaan ja jatka taas hyppyyn.

Tehokasta treenihetkeä!

Kerran viikossa Ilta-Sanomien verkkosivuille palstaa pitävä liikunnanohjaaja ja hyvinvointivalmentaja Sohvi Ollila antaa monipuolisesti vinkkejä liikkumiseen ja arjen hyvinvointiin. Työssään Sohvi auttaa ihmisiä innostumaan liikunnasta ja oivaltamaan pienten muutosten tuomat suuret tulokset.

