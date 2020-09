Lääkärin pysäyttävät sanat saivat Jennan, 25, pudottamaan 20 kiloa – näinkin herkullisilla annoksilla se onnistui

Jenna oli vähän päälle parikymppisenä elämänsä huonoimmassa kunnossa. Nyt hän aikoo pudottaa vielä toiset kaksikymmentä kiloa.

Kun motivaatio loppuu, ei auta kuin tehdä päätös.

– Päätös siitä, että valitsee asioita terveytensä eteen, ja tekee sen joka päivä uudestaan. Kun toistoja tulee tarpeeksi, osa tekemisistä ja valinnoista muuttuu rutiiniksi, sanoo 25-vuotias Jenna.

Jenna tietää, mistä puhuu, sillä hän on onnistunut pudottamaan reilussa neljässä kuukaudessa 20 kiloa.

– Päättäminen on helppoa, mutta siinä pysyminen ei aina ole. Se vaatii hemmetin kovaa päätä. Jokainen, joka haluaa, pystyy kyllä, mutta ei tämä mitään jatkuvaa hyvässä olossa leijumista ole.

Motivaatio ei välttämättä kestä kauaa, tai se tulee puuskissa.

Alussa motivaatiota tarvitaan ehkä eniten. Jennan tahtotila elämänmuutokseen syttyi keväällä, kun hän joutui matkailualan työstään lomautetuksi.

– Olen aina ollut ylipainoinen, ja tulin sen takia koulukiusatuksi. Olen myös aina laihduttanut. Kun tulin lomautetuksi, minulla oli vihdoin aikaa mennä lääkäriin.

Jenna kärsi erilaisista vaivoista, kuten vatsakivuista, ja oli koko ajan väsynyt.

– Kerrankin vastassa oli lääkäri, jota kiinnosti. Muistan, että se oli huhtikuun 22. päivä kun istuin vastaanotolla, ja kuulin karuja lukuja. Esimerkiksi maksa-arvoni olivat koholla, vaikka en edes käytä alkoholia. Se iski eniten, kun lääkäri sanoi, että en välttämättä voi saada lapsia, jos en ala muuttua.

– Pillitin siellä ja pillitin kotona poikaystävälle. Hän sanoi, että kukaan muu ei voi tehdä asialle mitään paitsi sinä itse.

Silloin Jennan päässä naksahti. Hän päätti muuttaa ”ihan kaiken” – heti seuraavana päivänä.

Säännöllinen syöminen punaiseksi langaksi

Ennen Jenna söi joka päivä herkkuja. Suklaata, karkkia, keksejä. Muu ruoka oli ”hiilaripitoista höttöä”.

– Kasviksia ei juurikaan löytynyt, mitä nyt joskus joku kurkun pätkä. Siten vedin kuureja, jotka kestivät ehkä viikon.

Suurin muutos oli se, että Jenna päätti alkaa syödä säännöllisesti. Ja reippaasti.

– Laihtuakseen pitää syödä, hän kiteyttää.

Ensimmäisenä tulevat kasvikset, sitten hiilihydraatit ja proteiini. Eikä kermakastike ole enää niiden höysteenä.

Tietoa toimivasta painonhallinnasta Jennalla oli ollut aikaisemminkin.

– Kun olen aina laihduttanut, olen myös lukenut paljon, ostanut joskus jonkun valmennuksenkin. Lääkäreiltä olen kuullut saarnaa siitä, että ylipaino on vaarallista.

Keväällä Jennan vastaanottanut lääkäri oli toisenlainen kuin muut.

– Hän puhui ihmismäisellä tavalla, oli kiinnostunut ja halusi auttaa.

Suunnitelmallisuus auttaa arjessa

Uuden elämän ensimmäinen päivä oli Jennan mukaan helppo.

– Kun työt taas alkoivat muutaman kuukauden lomautuksen jälkeen, tuli hankalaa.

Piti miettiä, miten yhdistää fiksu syöminen, vuorotyö ja urheilu. Se onnistuu suunnitelmallisuudella.

– Teen aina kolmen neljän päivän ruoat valmiiksi ja purkitan ne. Aina kun saan työvuorolistat, merkkaan kalenteriin päivät, jolloin menen salille. Äitini tulee usein mukaan. Kaupassa käyn kerran viikossa listan kanssa, ja ostan tasan tarkkaan vain listalla olevat ainekset.

Näin treeneistä ei tule lipsuttua eikä kaupassa sorru väsyneenä ja nälkäisenä ostamaan mitä sattuu.

­

­

”Olen tosi energinen”

Nykyisin Jennan olo on tyystin toinen kuin vielä alkukeväästä.

– Olen tosi energinen ja jaksan tehdä paljon. Kävelen päivittäin 3–4 kilometriä, ja käyn kolme kertaa viikossa kuntosalilla. Nostan painoja tavoitteellisesti.

Etenkin liikkuvuuden ja voimatasojen parantaminen on Jennan tavoitteena. Koronakeväänä kun salit olivat kiinni, Jenna teki porrastreenejä, joogasi ja nyrkkeili kotonaan.

Heikkoina hetkinä Jenna pysähtyy muistelemaan vanhaa oloaan. Samaan hän ei halua enää palata.

– Saatan myös katsoa muutoskuvia, ja ajatella, että olen jo näin pitkällä.

Kun painoa oli alkanut karista, Jenna rohkaistui kertomaan muutoksestaan myös Instagramissa. Muiden inspirointi sekä seuraajilta saadut viestit antavat voimaa.

Jennan tavoitteena on pudottaa toisetkin 20 kiloa. Hän tietää, että se ei ainakaan onnistu pakottamalla.

– Väkisin tekeminen ei johda mihinkään. Muille sanoisin, että kun sinulla on fiilis, että haluat muuttua, sekä voimavaroja, ala silloin. Älä tee mitään mistä et pidä tai et pysy siinä. Jos et tykkää syödä maitorahkaa, älä syö. Tai jos et tykkää juosta, älä juokse.

Elämäntavoista pysyviä

Uudet elämäntavat ovat jo menneet Jennan selkärankaan. Kesällä Jenna ja hänen perheensä kiersivät asuntoautolla Suomea ja kävelivät joka päivä pitkiä matkoja. Jenna jaksoi.

Kun Jenna loukkasi kesällä itsensä kuntosalilla ja sai aivotärähdyksen, hän huomasi pian kaipaavansa urheilua.

– Tai kun sairastin flunssan, olin ihan, että vitsi kun ärsyttää tämä laiskottelu ja makaaminen. Ennen pelkkä kengännauhojen solmiminen hengästytti.

Oletko sinä tehnyt elämänmuutoksen? Lähetä kuvat ja tarinasi: noora.valkonen@iltasanomat.fi.