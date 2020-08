Torju vatsavaivat syömällä kuten ranskalaiset – ”Suoraan sanoen järkyttävää katseltavaa Suomessa”

Ranskalaiset säästyvät monilta vatsavaivoilta vaalimalla ruokailua arvokkaana tapahtumana ja suosimalla laadukkaita raaka-aineita.

Länsimaissa elintapasairaudet ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viimeisen 30 vuoden aikana. Ihmisistä on tullut myös hälyttävän herkkävatsaisia. Suomessa etenkin turvottelu on paisunut jo kansanvaivaksi.

Läntisen maailman joukossa positiivinen poikkeama on Ranska. Esimerkiksi turvottelusta tunnettu ärtyvän suolen oireyhtymä on siellä 4–5 kertaa harvinaisempi kuin Suomessa ja Yhdysvalloissa, selviää Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology lehdessä tänä vuonna julkaistusta tutkimuksesta.

Myös kroonisten närästysongelmien esiintyminen on Ranskassa huomattavasti useita länsimaita vähäisempää. On siis helppo päätellä, että ranskalaisten ruokailussa on jotain kohdillaan.

Ranskalaisen ruokailufilosofian ytimessä on ruokailun arvokkuus. Aterioinnin ei pidä olla vain kalorien tankkausta. Ruoan on oltava hyvää, käytännössä aina.

– Ranskalainen gastronomia on kulttuuria. Ranskalaisille heidän tapansa rakentaa ateriakokonaisuus ja heidän ruokansa on todellakin merkittävä identiteettitekijä, valaisee Suomi-Ranska yhdistysten liiton hallitukseen kuuluva Jarmo Kehusmaa, joka on ohjannut ranskalaisia ruokailtoja vuodesta 1994 lähtien ja puhunut sekä kirjoittanut ranskalaisesta ruokakulttuurista useilla foorumeilla.

Ateriointitapa tukee hyvinvointia

Vuonna 2010 ranskalainen gastronomia otettiin jopa osaksi Unescon maailmanperintöluetteloa ensimmäisenä yksittäisenä maana. Unescon mukaan ”ranskalainen gastronomia on syömisen ja juomisen taidetta, joka saattaa ihmisiä yhteen ja luo tasapainoa ihmisen ja luonnonantimien välille”.

– Ranskalainen ateriointitapa jo sinällään, väittäisin, tukee ihmisen hyvinvointia, Kehusmaa toteaa.

Siinä missä suomalainen koostaa esimerkiksi noutopöydissä kaikki eri ruoka-ainekset samalle lautaselle, ranskalainen toimii toisin, jopa arkiruokailussaan.

– Tämä on suoraan sanoen järkyttävää katseltavaa Suomessa. Tällöin kunkin ruoan, kuten salaattien, lämpimien ruokien ja lisukkeiden, eri maut ja ulkonäkö eivät pääse oikeuksiinsa, Kehusmaa huomauttaa.

– Silloin kun esimerkiksi kylmät alkuruoat syö erikseen omalta lautaseltaan ja sitten erikseen lämpimän aterian, keskittyy aivan eri tavalla kuhunkin ruokaan. Se on ruoan kunnioittamista.

Kullekin ruoalle on myös oma ruokailulautanen.

– Tämä on hyvin olennaista ja jo pienet koululaiset oppivat syömään esimerkiksi porkkanaraasteen eri lautaselta, ei lisukkeena pääruoan reunalla.

– Suomessa on täysin unohdettu se, että koululounas on pedagoginen lounas, jonka pitäisi olla osa terveys- ja kulttuurikasvatusta.

Paljon kasviksia

Ranskalaiset suosivat paljon tuoreita kasviksia, joita he monesti myös itse kasvattavat tai saavat sukulaisiltaan. Maa on nykyään Euroopan toiseksi suurin luomutuotteiden kuluttaja.

– Nykyään on myös muotia hakea vihannekset ja hedelmät suoraan tuottajilta. Suosituimman vihanneksen tiedot vaihtelevat eri tilastoissa, mutta useissa niistä tomaatti on joko ykkös- tai kakkossijalla, Kehusmaa kertoo.

Suosituimmuuslistan yläpäähän sijoittuvat myös peruna, porkkana, endiivi, salaatti, vihreä papu, kesäkurpitsa ja kurkku. Kansainvälisen ilmiön mukaisesti Ranskassa on alettu suosia parvekeviljelyä ja yrttien kasvattamista ikkunalaudoilla. Useita kaupunkiviljelyä harjoittavia startup-yrityksiä on perustettu myös Pariisin seudulle.

– Viljelyksiä on perustettu katoille ja erilaisiin kontteihin. Kaupunkiviljelyksillä korostuvat yrttien, mansikoiden, hedelmien ja salaattien kasvattaminen. On myös yhdistyksiä, jotka lahjoittavat ja jakavat vähävaraisille perheille kotikasvatusta varten viljelytarpeet.

Pyhä toimitus

Herkuttelu on ranskalaisille lähes pyhä asia. Ranskalaisen Crédoc-tutkimuslaitoksen selvityksessä ilmeni, että ranskalaiset syövät monin verroin enemmän leivonnaisia ja juustoja verrattuna Yhdysvaltalaisiin.

Vallinnanvaraa riittää, sillä juustolaatuja Ranskassa on noin 400 erilaista. Normandiassa valmistettava Camembert-juusto on ylivoimaisesti suosituin.

– Keskimäärin ranskalaiset syövät noin 30 kiloa juustoa vuodessa. Eri juustojen makusteluunkin käytetään oma aikansa, Kehusmaa kertoo.

– Juustojen jälkeen on jälkiruoka. Ranskalaisilla on aina jokin jälkiruoka ja se voi olla hyvin yksinkertainen, mutta usein jokin sesongin hedelmä joko sellaisenaan tai jotenkin valmistettuna.

Ranskalaiset eivät ole unohtaneet syömisen nautinnollista ulottuvuutta.

Pienet annokset

Tunnetusti viini on erottamaton osa ranskalaista gastronomiaa, mutta ranskalaiset ovat alkaneet selvästi tiputtaa sen juontia terveysviranomaisten kehotusten myötä. Ranskalaisten alkoholinkulutus on ollut eurooppalaisittain runsasta nimenomaan viinin vuoksi. Nykyisin kohtuuden rajana pidetään noin 150 millilitraa viiniä päivässä.

Suosituin ruokavalio maassa, 23 prosentilla väestöstä, on ”pienten annosten ruokavalio”. Silloin suositaan kaikenlaisia ruokia, mutta pieninä kerta-annoksina, kertoo British Journal of Nutrition -lehdessä (BJN) julkaistun tutkimus. Tämä koskee myös juustoja, joita ranskalaiset syövät useimmiten täysrasvaisina.

Näin syöneet ihmiset saivat myös vähemmän kaloreita. Pienten annosten syömisellä vältetään ruoansulatusjärjestelmän ylikuormitus ja sitä kautta suolistosta käynnistyvä stressisignalointi aivojen kanssa.

Nautinto mukana

Yhtä suosittu ranskalaisille oli niin kutsuttu ”terveystietoinen ruokavalio”. Ranskassa se tarkoittaa täysjyväleipää, keittoja, hedelmiä, teetä ja vähärasvaisia ruokia, mutta yllättäen myös kakuilla ja leivonnaisilla täydennettynä, kertoo BJN-lehden tutkimusraportissa tutkimusjohtaja Rozenn Gazan Marseillen yliopistosta.

– Tämä on todella mielenkiintoista, koska näemme, että olonsa terveelliseksi tuntevat henkilöt eivät unohtaneet syömisen nautinnollista ulottuvuutta. Tämä on tärkeä näkökohta Ranskassa.

Ollakseen arvokasta, ruokailu vaatii yleensä aikaa. Ranskassa myös lounas halutaan pitää nautinnollisena ruokahetkenä ja siihen kuluu yleensä vähintään tunti, perinteisellä kaavalla kaksikin.

Hidas tempo auttaa rentoutumisessa, mikä todistetusti ehkäisee vatsan ja suoliston sekoilua. Näin syntyy aikaa myös sosiaaliselle kohtaamiselle, joka jo sellaisenaan on vankka hyvinvoinnin tukipilari.