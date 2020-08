Hanna Partanen laati dieetin, jossa saa syödä leipää – tässä on esimerkki yhden päivän ruoista: ”Laihdut joka tapauksessa”

Hanna Partanen on nähnyt vuosien saatossa, millaiset syömistavat ovat terveyden ja painonhallinnan kannalta toimivimmat.

Säännöllinen syöminen ja joustava suhtautuminen on avain onnistuneeseen painonhallintaan, ravitsemusterapeutti Hanna Partanen tietää.

Aamulla kuppi kahvia, lounaaksi hätäinen sämpylä, jos sitäkään. Iltapäivällä iskee kauhea makeanhimo, on pakko hakea kioskilta suklaata. Illalla kotona vatsaan katoaa puolet jääkaapin sisällöstä suolaisesta makeaan.

Miten tässä nyt näin kävi – syöminen hallitsee minua enkä minä sitä!

Tämä tarina on tuttu laillistetulle ravitsemusterapeutille Hanna Partaselle. Hän tietää, miten kierteen voi oikaista: noudattamalla säännöllistä ruokarytmiä.

Vastaanotolle tuli itkuisia naisia

Ajatus ”rytmidieetistä” muotoutui vuosia sitten, kun Partasen luo alkoi tulvia ihmisiä, jotka olivat noudattaneet silloin suosittua verkkovalmennusta. Valmennuksessa oli tiukka ruokavaliorunko, ja tuloksiakin oli tullut, mutta moni koki jääneensä loukkuun.

– Vastaanotolleni alkoi tulla itkuisia naisia, joilla oli pakonomainen suhde syömiseen. He pelkäsivät, että jos he eivät enää syö päivittäistä pakkorahkaa, he lihoavat heti, Partanen kertoo.

Vaikka Partanen suunnittelee ruokavaliot asiakkailleen aina yksilöllisesti, oli paikallaan laatia jonkinlainen perusmalli. Järkevä sellainen.

Idea kokonaisesta kirjasta tuli niin ikään Partasen asiakkaalta.

– Onnistuneesti 20 kiloa tiputtanut nainen sanoi, että häntä rassaa, kun kaikki koko ajan kysyvät, että millä dieetillä olet oikein onnistunut. Nainen oli vastannut, että mitä hän nyt vain suunnittelee ja joustaa. Nainen kysyi, että voisinko kirjoittaa kirjan ja sanoa, että lukekaa tuo.

”Illan kalori voi olla lihottavampi”

– Noin 90 prosenttia painonpudotuksessa onnistuneista asiakkaistani sanoo, että rytmi on se oleellinen juttu. Olen yrittänyt tehdä rautalankamallin, joka auttaa mahdollisimman monia ihmisiä, Partanen sanoo.

Tutkimuksetkin puoltavat säännöllistä rytmiä. Hyvä ateriarytmi vaikuttaa suotuisasti muun muassa verensokeritasapainoon sekä kolesteroliarvoihin.

Aikaisemmin Partanenkin on hokenut, että vain kokonaiskalorimäärä laihtumisessa ratkaisee eli on aivan sama milloin syö.

– Nyt kuitenkin viime vuosina on tullut yhä enemmän tutkimusnäyttöä siitä, että joillakin ihmisillä illan kalori voi todellakin olla lihottavampi kuin aamun kalori.

Tiivistettynä rytmidieetti tarkoittaa tätä:

syö 3-5 tunnin välein ateria tai välipala

suosi kasviksia ja kuitupitoisia hiilihydraatin lähteitä

proteiininlähde jokaiselle aterialle

opettele joustamaan

kiinnitä huomiota myös unirytmiin

Joustaminen tarkoittaa sitä, että herkuttelu ei ole kielletty. Esimerkiksi työmaan kahvipöydässä satunnaisesti syöty pulla ei kaada koko elämää, kunhan palaa herkkuhetken jälkeen taas säännölliseen ruokarytmiin.

Herkkuhetket mahtuvat mukaan

Juuri ”joustava kontrollointi” on oleellinen juttu.

– Sen oppiminen on ainoa tie pysyvään painonhallintaan. Viime viikolla yksi asiakkaani ihmetteli, että voiko hän tosiaan syödä jopa kolme suklaapatukkaa viikossa, jos hän niin haluaa. Vastasin, että kyllä voit ja laihdut joka tapauksessa.

– Kun ruokavalion perusta on kunnossa, sinne mahtuu oivallisesti muutama herkkuhetki viikon aikana, ja paino tippuu silti.

Tosin voi käydä myös niin, että herkkuja ei edes tee mieli, sillä säännöllinen syöminen pitää verensokerin tasaisempana ja nälkää loitolla.

Myös tutkimukset puoltavat säännöllistä ruokarytmiä, Hanna Partanen sanoo.

Leipää, leipää

Joustelu tarkoittaa vaikka sitä, että yhdessä viikossa itselleen voi sallia esimerkiksi kolme pullaa tai jäätelötuuttia tai ne kolme suklaapatukkaa. Tai perjantain illallisena voi olla pizza ja olut tai siideri.

– Tässä dieetissä ei tunneta repsahduksia, lipsahduksia tai sortumisia.

Ei edes silloin kuin kyseessä on karppaus- ja ketoosikoulukunnan paljon parjaama leipä. Partanen suorastaan suosii sitä, esimerkiksi kuituköyhän valkoisen riisin sijaan.

– Olen kuitufani, ja leipä on erinomainen ravintokuidun lähde. Myös painonhallitsijan ruokavalioon mahtuu helposti 3–4 viipaletta leipää päivittäin. Leivän tai paremminkin voileipien syömisestä tulee yleensä ongelma iltaisin kun niillä korvataan päivän nälkävelkaa tai kokonaisia aterioita.

Rytmidieetti-niminen teos (Readme.fi) kiteyttää Hanna Partasen näkemykset.