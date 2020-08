Metodi, jolla makeanhimo torpataan ja aamupäivän ruoilla on väliä – asiantuntijoiden vinkit kestäviin tuloksiin kesäkilojen karistamisessa

Monilla on tapana alkaa herkuttelemaan heti, kun mielihalu iskee.

Maltillinen tahti takaa pysyvän lopputuloksen. Yhdenkin kilon kuukausittaisella pudotuksella saa pitkällä aikavälillä merkittäviä tuloksia.

Kesäloman jälkeen moni on havahtunut tilanteeseen, jossa vatsan seutu on pyöristynyt. Houkutus pikadieettiin turvautumiseen voi olla suuri, mutta kestävämpiä tuloksia saavutetaan pitkäjänteisellä ja maltillisella toiminnalla.

Terveystalon ravitsemusterapeutin Kirsi Englundin mukaan kalorien laskennan sijaan olisi tärkeämpää kuunnella omaa kehoa ja syödä kun on nälkä. Englundin mukaan jotkut ihmiset kokevat, ettei heille tule näläntunnetta, ja he pystyvät olemaan pitkiä aikoja syömättä. Tälle on olemassa selitys.

– Kehon nälän ja kylläisyyden viestit vaimenevat, jos niitä ei kuuntele. Parin viikon ajan kun malttaa syödä säännöllisesti kolmen–neljän tunnin välein, niin viestit alkavat yleensä palautua, Englund sanoo.

Englundin mukaan monilla on tapana alkaa herkuttelemaan heti, kun mielihalu iskee. Hän kehottaa odottamaan ja kuuntelemaan kehoa. Makeanhimo voi mennä ohi.

– Jos pitäisi siivota, niin me voidaan ihan hyvin sanoa, että ”teen sen myöhemmin”. Samalla tavalla voisimme tutkailla syömisen mielihalua ja siirtää sitäkin toimintaa. Meidän ei ole pakko toimia siinä hetkessä, Englund vertaa.

Fiksuinta on pudottaa 250–500 grammaa viikossa

Yli 25 vuotta personal trainerina työskennellyt Janne Särmäkari toteaa ravinnon olevan painonhallinnassa kaikki kaikessa. Hänen mukaansa 20–30 prosenttia kokonaisuudesta tulee liikunnasta, loput ravinnosta.

– Ei tarvitse liikkua tuntia tai kahta päivässä vaan pääasia on, että tekee ja löytää sen ilon siitä, Särmäkari sanoo.

Särmäkari muistuttaa, ettei liikunnasta tule asettaa itselle paineita, vaan se on tärkeää tuoda osaksi arkea. Hän kehottaa heittämään romukoppaan kaikki superdieetit. Hänen mukaansa fiksuin tapa pudottaa painoa on 250–500 grammaa viikossa.

Personal trainerin mukaan superdieetit voi heittää romukoppaan.

– Ei liikunnan tai painonhallinnan tulisi luoda paineita vaan päinvastoin poistaa niitä. Asiat toimii silloin, kun niistä ei tehdä liian vaikeita. Kaikki mikä on yksinkertaista, vie hommaa eteenpäin.

