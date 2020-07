Riikka, 33, pudotti pysyvästi yli 20 kiloa ja treenasi itselleen samalla muodot – taustalla kaksi yksinkertaista muutosta

Riikka on onnistunut pitämään yllä dieetin tuloksia kahden pysyvän muutoksen ansiosta.

”Minä en ole tuossa. Tämän homman on muututtava.”

Kun lempääläläinen Riikka käveli kesällä 2014 alastomana kotinsa kokovartalopeilin ohi, pysähtyi hän täysin. Peilikuva ei tuntunut omalta.

– Minulle oli kertynyt nuorimman lapseni odotusaikana raskauskiloja 28. Peilikuvaa tarkastellessani heräsin todellisuuteen siitä, että ylimääräistä painoa on, ja raskauden tuomat kilot eivät olleet kadonneet itsestään, Nykyään 33-vuotias perheenäiti muistelee.

Saunan jälkeen Riikka alkoi etsiä erilaisia dieettejä ja löysi itselleen sopivalta vaikuttavan, kuusi viikkoa kestävän dieetin.

Oli elämäntapamuutoksen aika.

Laihaläskistä muodokkaaksi ja lihaksikkaaksi

Puuroa, rahkaa, vähärasvasta lihaa, kanaa, kalaa... Dieettiruoat tulivat Riikalle kuuden viikon aikana hyvinkin tutuiksi.

Yksinkertainen ruokavalio silti kannatti, sillä kiloja karisi kuuden viikon aikana yhteensä 11. Dieetin jälkeen Riikka sovelsi ohjeita ja karisti kevääseen 2015 mennessä loputkin raskauskilot.

Vasemmalla Riikka kesällä 2014 ja oikealla kahdeksan kuukautta myöhemmin.

Siitäkään huolimatta Riikka ei ollut edelleenkään tyytyväinen ulkonäköönsä.

– Olin niin sanottu laihaläski. Minulla ei ollut mitään muotoja missään ja paljon löysää nahkaa.

Riikka päätti jatkaa kuntosalilla käymistä entistä aktiivisemmin. Viimeiset vuodet hän on käynyt salilla säännöllisesti 2–4 kertaa viikossa ja treenannut itselleen sekä lihaksikkaan että muodokkaan vartalon.

– Painoa on tullut muutama kilo lisää, mutta uskoisin sen olevan vain lihasta. Samat vaatteet menevät edelleen päälle!

Myös Riikan kasvot ovat kaventuneet huimasti.

Näin dieetti muuttui pysyväksi elämäntapamuutokseksi

Tänä vuonna dieetin aloittamisesta tuli täyteen kuusi vuotta, ja viimeisten raskauskilojen tiputtamisesta viisi. Riikka tietää, että dieettien tulosten ylläpitäminen ja pysyvän elämäntapamuutoksen oppiminen on usein se suurin haaste.

Miten kolmivuorotyötä tekevä kahden lapsen äiti sitten onnistui kokonaisvaltaisessa elämäntapamuutoksessa ja pitämään kilot poissa? Riikka uskoo sen johtuvan kahdesta pysyvästä muutoksesta.

– Sain dieetin myötä harjoiteltua ateriarytmin. Olen oppinut syömään säännöllisesti sopivia annoksia – enää en vedä itseäni ähkyyn.

Kuvassa Riikan nykykunto.

Toinen keino on ollut iltanapostelusta pysyvästi luopuminen.

– Koska nälkä on kurissa koko päivän, illalla ei tarvitse ravata jääkaapilla. Ennen syömiseni oli iltapainotteista, ja söin kaikki päivän kalorit kerralla.

Nykyään Riikka syö puhdasta kotiruokaa. Myös kohtuullinen herkuttelu on sallittua.

– En kiellä itseltäni mitään ja olen itselleni armollinen. On tärkeää löytää oma keskitie, jota pystyy ylläpitämään. Harva pystyy syömään dieettiruokaa koko elämänsä ajan.

Useita vaikutuksia arkeen

Riikka myöntää, että vanhojen kuvien katsominen aiheuttaa tänä päivänä hänessä ristiriitaisia tunnelmia. Vanhaa Riikkaa on lähes vaikea tunnistaa.

– Toki olen ylpeä siitä, että olen onnistunut.

Ulkonäkö ei ole ainoa asia, joka on viime vuosien aikana muuttunut. Myös perheenäidin oma jaksaminen on paremmalla tasolla.

– Unenlaatuni on parantunut huomattavasti, ja arkeen on saanut rytmiä. Myös lasten ruokailuajoista on tullut säännöllisemmät. Jaksan myös töissä ja lasten kanssa touhutessa paremmin. Lisäksi stressitasokin on laskenut, Riikka iloitsee.

Vasemmalla Riikka ennen elämäntapamuutoksen aloittamista ja oikealla Riikka nykyään.

Elämäntapamuutoksen tehnyt nainen haluaa kannustaa myös muita äitejä pitämään huolta hyvinvoinnistaan.

– Aloittaminen on aina vaikeinta, ja usein salille menemisessäkin lähteminen on haastavinta. Kun sinne kuitenkin lähtee, tulee hyvä fiilis!