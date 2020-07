Tiukka laihdutus voi hidastaa aineenvaihduntaa – 5 tehokasta tapaa sen vauhdittamiseen

Lihasmassa on aineenvaihdunnan moottori, joten lihaskunnon ylläpitäminen on erityisen tärkeää.

Jos syö normaalisti ja on terve, aineenvaihduntaa on turha syyttää ylipainosta. Asia on juuri päinvastoin: aineenvaihdunta toimii, kunhan syö riittävästi, säännöllisesti ja oikein.

Terveystieteen maisteri ja laillistettu ravitsemusterapeutti Jonna Heinonen muistuttaa, että sen sijaan tiukat laihdutuskuurit ja paastot aiheuttavat elimistölle niin kovan stressin, että keho menee epävireeseen ja aineenvaihdunta hidastuu.

Aineenvaihdunta, eli metabolia on monimutkainen biologinen prosessi, jossa keho muokkaa ravintoaineita ja ottaa niistä energiaa ja rakennusaineita. Muun muassa ikä, sukupuoli ja perimä vaikuttavat aineenvaihduntaan.

Iän myötä prosessi hieman hidastuu, mutta Heinosen mukaan muutos ei ole dramaattinen.

– Kymmentä ikävuotta kohden se hidastuu muutaman prosentin verran. Jos ylipainoa alkaa kertyä, enemmän se johtuu siitä, että lakataan liikkumasta tai liikkuminen vähenee.

Miehen painonpudotus on helpompaa

Puntit eivät mene tasan miesten ja naisten välillä. Perusaineenvaihdunta on miehellä vilkkaampaa, mikä johtuu suuremmasta lihasmassasta.

Normaalipainoisen miehen rasvaprosentti on keskimäärin 15–20, kun taas naisella se on 25–30, eli naisella on enemmän rasvamassaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että painon pudottaminen on miehillä helpompaa.

– Rasva on metabolisesti laiskaa, Heinonen kiteyttää.

Koeta välttää stressin pitkittymistä

Naisilla kiloja alkaa kertyä helposti varsinkin menopaussi-iässä.

Estrogeenin tuotannon vähenemisen vuoksi ylimääräiset kilot tulevat helposti vyötärölle.

Heinosen mukaan lihominen itsessään johtuu aktiivisuuden vähenemisestä ja elintapojen muutoksesta eikä niinkään estrogeenin vähenemisestä.

Sairaudet ja niihin liittyvä lääkitys hidastavat aineenvaihduntaa, mutta vielä sitäkin suurempi syyllinen on stressi. Stressikierre kannattaa katkaista, jos suinkin mahdollista.

– Akuutti stressi voi hetkellisesti nopeuttaa aineenvaihduntaa, sillä kroppa yrittää selviytyä kriisitilanteesta. Mutta jos stressi jatkuu pitkään, keho laittaa luukut kiinni, ja aineenvaihdunta hidastuu. Kun stressiin liittyy vielä unettomuus, noidankehä on valmis.

Aineenvaihduntaan liittyy myyttejä

Aineenvaihduntaan liittyy monia myyttejä, kuten esimerkiksi se, että kahvia juomalla tai chiliä syömällä voisi vilkastuttaa aineenvaihduntaa.

– Tämä käsitys tulee siitä, että kahvin sisältämä kofeiini on diureetti, joka poistaa nestettä elimistöstä, eli saa pissattamaan. Chili taas aktivoi kipureseptoreita ja nostaa hien pintaan.

Näin piristät aineenvaihduntaa