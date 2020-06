Jenna, 30, lopetti iänikuiset laihdutuskuurit – ja paino on pudonnut jo 8 kiloa

Kehopositiivisuus on auttanut Jennaa tekemään elämänmuutoksen.

Kotiäiti Jenna pääsi eroon tunnesyömisestä muutamalla muutoksella.

Vielä vuosi sitten hyvinkääläisellä perheenäiti Jenna Mattilalla, 30, oli tapana istahtaa sohvalle herkkujen ääreen heti kun esikoinen nukahti päiväunille.

– Karkkia, jäätelöä ja leivonnaisia saattoi mennä kerralla isoja määriä. Olen nuorena sairastanut syömishäiriön ja aikuisena se muuttui painon jojoilun ja laihduttamisen vuoksi ajoittain ahmimisongelmiksi. Tunnesyöminen oli aina vahvasti läsnä, sillä oman ajan puute ja väsymys olivat hyvä tekosyy palkita itsensä herkuilla.

Nykyään 10-kuukautisen vauvan ja kaksi ja puolivuotiaan taaperon kotiäiti ei kuitenkaan keksi tekosyitä.

Jenna kertoi tarinansa siitä, miten hän onnistui lopettamaan jojoilun.

Kehopositiivisuus auttoi pois”maanantaina aloitan taas” -ajattelusta

Aikaisemmin Jennan suhtautuminen painoon oli mustavalkoinen.

– Taustalla oli aina pakko – ruoskin ja moitin itseäni jatkuvasti. ”Maanantaina aloitan taas” ja ”en enää koskaan syö herkkuja” olivat tuttuja ajatuksia.

Jenna painoi viime syyskuussa noin 97 kiloa. Osa raskauskiloista putosi alkuvuoteen mennessä. Tänä vuonna pudonneet kahdeksan kiloa ovat seurausta elämäntapamuutoksesta.

Mustavalkoisen ajattelun ja laihduttamisen sijaan paino alkoi pudota, kun Jenna tutustui kehopositiivisuuteen ja siihen kuuluvaan ajatusmaailmaan.

– Päätin tammikuussa 2020, että minun on hyväksyttävä itseni ja lopetettava dieetit ja ”sit kun” -ajattelu. Aloin opettelemaan itseni hyväksymistä ja tein sitä alkuun mekaanisesti.

Alku oli osin haastava. Alussa paino ei juurikaan muuttunut, ja Jennaa myös pelotti uusi suhtautumistapa painon pudottamiseen.

– Pelkäsin, että mikäli opettelen laihduttamisen sijaan armollisuutta, käytän sitä tekosyynä entistä kovemmalle mässäilylle.

Pikkuhiljaa muutokset alkoivat kuitenkin näkyä – Jennan hämmennykseksi uudella ajattelutavalla oli päinvastaiset seuraukset kuin hän pelkäsi.

– En siis tehnyt mitään muuta kuin opettelin itsekunnioitusta ja -arvostusta sekä pitämään itseäni upeana. Otin itsestäni aluksi joka päivä mahdollisimman hyvän kuvan, jossa hymyilin ja riemuitsin. Hiljalleen ajatusmaailmani muuttui. Siinä sivussa söin ja liikuin kuten aiemmin, mutta ruuan käyttäminen palkintona alkoi vähentyä.

Jenna 26.6.2020. Nykyhetken paino on 84,2 kiloa.

Näin Jenna syö ja liikkuu

Vajaassa puolessa vuodessa Jennan paino on pudonnut noin kahdeksan kiloa. Tällä hetkellä Jenna painaa noin 84 kiloa. Vaikka paino onkin tipahtanut mukavasti ja peilikuva on muuttunut, ei Jenna halua puhua laihduttamisesta, vaan painon putoamisesta luonnollisten hyvien valintojen ansiosta.

Jenna ei ole muuttanut suuressa mittakaavassa ruokailujaan tai liikkumisiaan. Perheenäiti kertoo panostavansa lasten kanssa liikkumiseen ja kävelyihin. Askelia kertyy joka päivä noin 10 000, ja arkeen kuuluu myös lihasjumppa aina kun siihen löytyy aikaa.

Mitä ruokailuun tulee, Jenna syö perusterveellisesti ja noin viisi ateriaa päivässä.

– Runsaasti kuituja, ja kasvikunnantuotteita menee reilusti yli puoli kiloa päivässä. Lihaa käytän maltillisesti ja suosin mielelläni kasviproteiineja. Annoskoot ovat järkeviä ja suosin lautasmallia.

Dieetit tai rajoitteet Jenna on hylännyt kokonaan, nykyään hän kuuntelee niiden sijaan omaa kehoaan ja itseään.

– Vähäsuolaisuus, ei piilosokeria tai esimerkiksi maustettuja jogurtteja. En käytä alkoholia oikeastaan lainkaan. Myöskään eineksiä emme oikeastaan käytä emmekä juo mehuja. Ruoanlaitossa suosimme pehmeitä rasvoja ja kotiin ei osteta vierasvaraksi herkkuja, koska ne eivät säily vieraille saakka.

Tunnesyöminen loppui

Entäs se herkuttelu ja tunnesyöminen?

Dieeteistä ja rajoitteista luopuminen ja armollisempi ajattelutapa on auttanut myös Jennan suurimpiin ongelmiin.

– Pitkä mielenmallien työstäminen ja ajatusmaailman muuttaminen on tehnyt sen, että olen oppinut kohtuutta herkuissa. Vatsalaukkuni on kutistunut normaalikokoon, kun ahminnat ovat jääneet ja annoskoko siten normaali. Koska herkut eivät enää ole sallittuja tai kiellettyjä, rangaistus tai palkinto, ne eivät herätä enää tunteita oikeastaan.

Nykyään Jenna syökin herkkuja, mikäli niitä tekee mieli.

– Esimerkiksi kesäkuussa helteillä jäätelöä on mennyt lähes päivittäin, mutta se on ollut pieni puikko entisen puolen litran kerta-annoksen sijaan.

Maltti ja armollisuus ovat valttia, sillä Jenna tietää, että pysyvä muutos kätkee aina sisäänsä niin vaikeuksia kuin onnistumisia.

– Normaalipainoon on vielä matkaa. Minulle sellainen hyvän olon paino ja normaalipaino on noin 75 kiloa. Raskauskiloja on vielä hiukan ja ne muutamat omat ekstrakilot. En kuitenkaan aio edelleenkään laihduttaa, vaan tehdä hyvinvointiani ja terveyttäni tukevia valintoja.

Vinkit painonpudotuksesta haaveileville äideille

Loppujen ”ekstrakilojen” putoamisen lisäksi Jennan tavoite on ylläpitää ja jatkaa nykyistä suhtautumistapaansa ja hyvien valintojen tekemistä.

– Kärsimättömänä ihmisenä toki olisin halunnut olla normaalipainossa mieluiten heti, mutta nyt olen oppinut nauttimaan maalin sijaan matkasta. Koska hidasta muutos on joka tapauksessa, miksei sitä tekisi itseään arvostaen ja jalustalle nostaen?

Jenna haluaa myös kannustaa muita äitejä hyväksymään kehojensa muutokset.

– Ole itsellesi armollinen ja kiitollinen kehosi tekemästä työstä! Arvosta ja vaali sitä ja tee itsellesi hyviä valintoja siksi, että haluat kohdella itseäsi hyvin. Älä siksi, että jotain on pakko tehdä tai olisit jotenkin huonompi nyt.

– Etsi oma sisäinen motivaatio, niin muutos on kantavampi. Ja lopeta dieetit. Ne ovat jojoilun kulmakivi.