Näin varmistat, ettei painoa kerry – 3 asiaa kuntoon arjessa

Jos arkiaktiivisuus jää normaalia pienemmäksi, mutta syömistottumukset pysyvät ennallaan tai syöminen painottuu naposteluun, voi kertyä ylimääräistä painoa.

Onko arkesi muuttunut aiempaa passiivisemmaksi ja hyötyliikunnan määrä vähentynyt?

Joskus elämässä tulee kausia, kun treenaamaan ei normaaliin tapaan ehdi tai pääse, tai pitää yleensäkin karsia ylimääräisiä menoja, ja tällöin arjesta vähenee automaattisesti askelia. Jos työmatkat on tottunut tekemään lihasvoimin, ja nekin ovat kutistuneet etätöiden vuoksi muutamaan metriin, vaaditaan hieman kekseliäisyyttä, jotta arkeen saa riittävästi aktiivisuutta.

Katso yllä olevalta videolta helppo taukojumppa, jolla lisäät aktiivisuutta päivään.

Arkiaktiivisuudella on tärkeä rooli myös painonhallinnassa. Jos aktiivisuus jää ajoittain normaalia pienemmäksi, mutta syömistottumukset pysyvät ennallaan tai syöminen painottuu naposteluun, voi kertyä ylimääräistä painoa.

Pari kiloa ei maailmaa kaada, mutta oman olon voi pitää keveänä pienillä muutoksilla, jotka tukevat samalla terveyttä.

1. Syö kasviksia ennen pääruokaa, vaikka jo kokkaillessa

Kasviksia olisi hyvä syödä 800 grammaa päivässä, mielellään kilo. Määrä voi tuntua suurelta, mikäli sen yrittää saada täyteen pelkillä pääaterioilla.

Suurelta kuulostava määrä kasviksia tulee kuitenkin helposti täyteen, mikäli kasviksia on päivän jokaisella aterialla. Kasviksia voi napsia jo ruokaa laittaessa, jolloin ne täyttävät vatsaa ennen varsinaista ateriaa. Kokeile kirsikkatomaatteja, kasvistikkuja, lanttulohkoja ja muita helposti haukattavia vaihtoehtoja.

Kun varsinaisella aterialla syö vielä lisää värejä, annoskoosta tulee runsas, mutta energiamäärästä maltillinen. Muista myös proteiini, hyvät rasvat ja hiilihydraatit!

2. Pidä säännölliset ruokailuvälit, jotta vältät jatkuvan napostelun

Säännöllisestä ruokarytmistä on helppo pitää kiinni, mikäli arkea rytmittävät kahvi- ja lounastauot. Jos päivät kuitenkin kuluvat suurimmaksi osaksi kotona ja kaapeista tulee napsittua mitä milloinkin, ylimääräistä energiaa kertyy kuin huomaamatta.

Syö omaan vuorokausirytmiisi sopiva määrä täysipainoisia aterioita ja vältä muut ajat napostelua. Hampaat ja suolisto kiittävät! Jos jotakin kuitenkin on saatava napostella, kerää eteesi värikäs lautanen dippivihanneksia ja jätä sipsien määrä maltilliseksi.

Ruokajuomana paras vaihtoehto on vesi. Juomista saatava energia imeytyy nopeasti ja nostaa verensokeria. Kylläisyysvaikutus on kuitenkin olematon, koska ruuansulatuksen ei tarvitse juurikaan työskennellä. Juomissa on usein niukasti kuituja, proteiinia tai rasvoja, jotka hidastavat imeytymistä.

3. Liiku jalan mahdollisimman paljon, tauota etätyöpäivää

Hyötyliikunnalla ja arkiaktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea ei varsinaiseksi treeniksi ajateltua liikuntaa, kuten siivoamista, asioille kävelyä tai pyöräilyä, kotitöitä ja muuta kevyttä liikuntaa.

Hyötyliikunta on aineenvaihdunnalle tärkeää ja myös aivot pitävät pienestä liikkeestä: jos ajatustyö jumittaa, pieni kävely usein auttaa. Hae posti tai vie roskat ja tee samalla pyörähdys korttelin ympäri! Saatat innostua kävelemään useammankin. Voit myös tauottaa työpäivää lyhyellä taukojumpalla.

Kun menet kauppaan, valitse kaukana kotoasi sijaitseva kauppa ja liiku sinne lihasvoimin. Ostoksista saat lisäpainoa reppuun tai pyöräkoriin.

Riittävästä arkiaktiivisuudesta voi siis huolehtia helposti pienillä teoilla. Voit tehdä kyykkyjä harjatessasi hampaita tai punnertaa pöytää vasten sillä välin kun ruoka lämpenee mikrossa. Aamukahvin tippuessa voi tehdä kevyen kehoa herättelevän jumpan.

Käytä lapsia lisäpainona kotitreenissä tai villitkää toisenne hippasille. Taukojumpankaan ei aina tarvitse olla varsinaista jumppaa. Laita lempibiisisi soimaan ja pistä tanssiksi!

Liikkumisen ei tarvitse hengästyttää tai hikoiluttaa, vaan kaikki liike lasketaan. Pienikin liike virkistää ja auttaa nälkä- ja kylläisyysviestejä toimimaan paremmin.

Kerran viikossa Ilta-Sanomien verkkosivuille palstaa pitävä liikunnanohjaaja ja hyvinvointivalmentaja Sohvi Ollila antaa monipuolisesti vinkkejä liikkumiseen ja arjen hyvinvointiin. Työssään Sohvi auttaa ihmisiä innostumaan liikunnasta ja oivaltamaan pienten muutosten tuomat suuret tulokset.

