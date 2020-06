Main ContentPlaceholder

Kertyikö koronakiloja? Kesällä ne on helppo karistaa, jos toimit näin

Naposteltavaa kaivatessa voi herkutella kasviksilla makeisten sijaan.

Koronaepidemian myötä monen suomalaisen ravinto- ja liikuntatottumukset ovat muuttuneet. Tämän seurauksena moni on huomannut, että paino on noussut ja vyö on alkanut kiristää.