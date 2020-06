Onko painosi noussut viime aikoina? Näin pistät heti stopin kilojen kertymiselle

Poikkeuksellinen tilanne kohottaa helposti kehon stressihormonitasoja, mikä taas voi nostaa painoa usealla eri mekanismilla.

Jos painon kanssa on joutunut aiemminkin kamppailemaan, koronaepidemian aikana ongelma on voinut vaikeutua entisestään.

– Moni potilas kertoo nyt vastaanotolla, että makeannälkä on kovempi kuin aikoihin. Poikkeusolot nostavat stressitasoja, mikä näkyy herkästi painonnousuna, kertoo Mehiläinen Neon painonhallintalääkäri André Heikius.

Sama ilmiö tuli hiljattain esiin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksessa, jossa selvitettiin koronaepidemian vaikutuksia elintapoihin.

35 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi erilaisten herkkujen napostelun lisääntyneen.

Stressitasojen kohoaminen kasvattaa ruokahalua

Poikkeuksellinen tilanne kohottaa helposti kehon stressihormonitasoja. Keho voi olla ylivirittyneessä tilassa, vaikkei oloaan välttämättä edes tuntisi äärimmäisen stressaantuneeksi. Tämä taas saattaa nostaa painoa usealla eri mekanismilla.

– Hyvin yleistä on, että syömisestä haetaan lievitystä stressiin nyt herkemmin kuin aiemmin, Heikius kertoo.

Kyse ei ole vain tunnesyömisestä, vaan stressitasojen kohoaminen myös kasvattaa ruokahalua.

– Olemme taipuvaisia valitsemaan kaloripitoista ruokaa, syömme enemmän rasvaista ja makeaa.

Lisäksi monelle keho kerryttää stressitilassa hanakammin haitallista sisäelinrasvaa vyötärölle.

– Sama ravinto, mitä söimme aikaisemmin, käyttäytyy nyt kehossamme eri tavalla stressihormonien vuoksi.

Jos vielä samanaikaisesti liikunnan harrastaminen on vähentynyt ja arkiaktiivisuus pudonnut etätöissä minimiin, ei ole ihme, jos paino on nyt pyrkinyt nousemaan.

Vältä tämä virhe

Koronaepidemian vaikutus näkyy vastaanotolla myös niin, että jotkut potilaat ovat sen myötä havahtuneet ylipainoonsa.

– He ovat huomanneet kuuluvansa riskiryhmään ja haluavat siksi nyt tarttua ylipainoon.

Muista, että ruokakauppa on tärkeä vaikuttamisen paikka. Jos hamstraat, hyvin herkästi tulee hamstrattua kunnon satsi myös herkkuja.

Heikiuksen viesti on, että tässä tilanteessa pahin virhe olisi liian tiukan dieetin aloittaminen.

– Yhtään lisää stressiä ei pidä ottaa. Hyvän painonhallinnan keinot ovat sellaisia, että ne lisäävät jaksamista eivätkä kuluta voimavaroja, jotka muutenkin ovat nyt tavallista pienemmät.

Hyvä tavoite voikin olla se, että ylipainon kertymisen saisi pysähtymään.

– Nyt ei tarvitse kokea, että pitää pudottaa painoa. Jo se, että paino pysyy ennallaan, on monelle hyvin vaativissa poikkeusoloissa sopiva tavoite.

– Jos oma painokäyrä on ollut viime vuodet nouseva, jo nousun pysäyttäminen tarkoittaa, että hyvää työtä on tehty ja olet oikealla tiellä, lääkäri muistuttaa.

André Heikius antaa 7 ohjetta, joilla saat painonnousun pysähtymään:

1. Luo päivään hyviä rutiineja

Jokaisella on jossain määrin tarvetta kontrolliin, ja epävakaassa tilanteessa kontrollin puute voi kääntyä ylensyömiseksi tai liialliseksi herkutteluksi. Vältä tämä lisäämällä kontrollin tunnetta päivääsi terveellisten rutiinien avulla.

2. Pidä kiinni ateriarytmistä

Vaikka olisit kotona etätöissä, älä anna syömisen lipsua epämääräiseksi välipalojen naposteluksi. Ateriarytmi on erittäin merkittävä tekijä onnistuneessa painonhallinnassa muun muassa sen nälkää säätelevän vaikutuksen vuoksi.

3. Suunnittele liikunta etukäteen

Myös hyötyliikunnalle voi varata aikaa kalenteriin. Kun suunnitelma on olemassa, lähdet todennäköisemmin liikkeelle. Älä kuitenkaan aseta liian isoja vaatimuksia liikkumisellesi.

4. Noudata kauppalappua

Hamstraaminen vähentää kaupassa käyntejä, mutta toisaalta hyvin herkästi tulee hamstrattua kunnon satsi myös herkkuja. Muista, että ruokakauppa on tärkeä vaikuttamisen paikka. Suunnittele etukäteen, voisitko korvata osan karkeista hedelmillä, joissa on myös makeutta, tai dipata sipsien sijaan kasviksia. Jo se on eduksi, jos muutat kauppalistan sisältöä vähänkin terveellisempään suuntaan. Verkosta ostaminen voi auttaa tässä.

5. Huomioi myös alkoholin vaikutus

Alkoholissa on runsaasti energiaa, ja se heikentää yöunesi laatua sekä kasvattaa ruokahaluasi. Kaikki nämä seikat vaikeuttavat painonhallintaa.

6. Palkitse itsesi muilla tavoin

Moni syö rauhoittuakseen tai palkitakseen itseään vaikkei tunnista tätä mekanismia. Mieti voisiko hyvää mieltä tuoda vaikka ulkoilu, kylpy – tai tunti omaa rauhaa perheeltä. Kun löydät herkkujen sijaan muita keinoja, et tarvitse yhtä paljon sokeria tai rasvaa antamaan hyvän olon tunnetta.

7. Älä pidä herkkuja näkyvillä

Jos pöydällä on karkki- tai sipsikulho, kaikki tietävät, kuinka siinä käy. On osoitettu useissa tutkimuksissa, että syömme sitä, mikä on lähellä ja esillä – joten pidä pöydällä houkuttelevia hedelmiä äläkä piilota kasviksia jääkaapin vihanneslokeroon.