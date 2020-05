Paino ei vain putoa? Testaa, oletko säästöliekillä

Säästöliekki johtuu useimmiten liian pitkästä tai rajusta energiavajeesta – usein yhdistettynä erityisesti hiilihydraattien liialliseen välttelyyn.

Oletko yrittänyt pudottaa painoa jo kuukausia tai jopa vuosia, mutta paino ei putoa millään?

Jos painonpudotusta tehdään epäterveellisellä tavalla tai liian pitkään, kehon aineenvaihdunta voi mukautua vähäiseen energiansaantiin ja ajautua säästöliekille.

Katso yllä olevalta videolta, miten tunnistat säästöliekin.

Säästöliekillä tarkoitetaan tilaa, jossa aineenvaihdunta on hidastunut siten, että energiankulutus on pienempää kuin mitä sen painon ja aktiivisuuden perusteella pitäisi olla. Toisin kuin usein luullaan, aineenvaihdunnalla ei tarkoiteta sitä, miten nopeasti suoli toimii tai kuinka usein täytyy käydä vessassa.

Säästöliekki johtuu useimmiten liian pitkästä tai rajusta energiavajeesta – usein yhdistettynä erityisesti hiilihydraattien liialliseen välttelyyn.

Mistä tiedän, olenko säästöliekillä?

Seuraava testi antaa sinulle suuntaa siitä, voisiko kohdallasi olla kyse säästöliekistä vai viittaavatko ongelmat painonpudotuksessa ensisijaisesti muihin syihin. Kuinka monta rastia sinun kohdallasi pitää paikkansa?

Olen pyrkinyt syömään vähemmän kuin kulutan (= laihduttamaan) yli 6 kk ajan. Painon putoaminen on pysähtynyt, vaikka olen vähentänyt syömistä. Painoni on noussut vaikken ole lisännyt syömistä. Syön arvioni mukaan noin 1 600 kcal tai vähemmän. Olen ollut pikadieeteillä ja pyrkinyt pudottamaan painoa nopeasti. Painoni on sahannut ylös ja alas vuosien ajan. Olen yrittänyt pitkään pudottaa sitä ”viimeistä 5 kiloa”. Pyrin välttelemään hiilihydraattipitoista ruokaa. Minua palelee lähes jatkuvasti vuodenajasta riippumatta. Väsyn helposti treeneissä ja arjessa.

Montako kohtaa osui oikeaan?

0–3 rastia:

On todennäköistä, että painon putoamattomuus johtuu muista syistä kuin hidastuneesta aineenvaihdunnasta. Energiansaannin arvioiminen on haasteellista, ja usein tuleekin syötyä kulutuksen verran tai jopa hieman yli, jolloin paino ei putoa, vaikkei aineenvaihdunnassa olisikaan vikaa. Tämä on normaalia ja pienellä tarkistuksella päästään usein asiassa eteenpäin.

4–6 rastia:

Jos paino ei putoa melko tarkasta ruokavaliosta huolimatta, on mahdollista, että olet ajautunut säästöliekille. Laske kuitenkin arvio energiankulutuksestasi ja tarkista ensisijaisesti todellinen energiansaantisi pitämällä ruokapäiväkirjaa. Joskus energiaa kertyy yllättävistäkin lähteistä, ja saatat huomata, että syötkin keskimäärin kulutuksesi verran, jolloin paino ei putoa.

7–10 rastia:

Kuulostaa siltä, että säästöliekki on kohdallasi hyvin mahdollinen. Jos taustalla on useita pikadieettejä, niukkaa energiansaantia ja suuria painon vaihteluita, aineenvaihdunta voi käydä normaalia hitaammalla. Määritä seuraavaksi arvio energiankulutuksestasi ja pidä ruokapäiväkirjaa, jotta saat käsityksen todellisesta energiansaannistasi. Jos energiansaanti jää huomattavasti matalammaksi kuin kulutus, eikä paino siitä huolimatta ole pudonnut, se viittaa säästöliekkitilaan.

Huom! Testi on suuntaa antava eikä automaattisesti kerro sinun kärsivän säästöliekistä.

Jos kuitenkin epäilet säästöliekkiä, laske energiantarpeesi ja syömäsi energiamäärä, joiden perusteella voit arvioida tilannetta tarkemmin.

Energiantarve vaihtelee iän, painon, sukupuolen, kehonkoostumuksen, pituuden ja aktiivisuuden mukaan. Jotta voisit tietää itsellesi sopivan ruokamäärän, tulee sinun tietää energiantarpeesi. Voit laskea energiantarpeesi esimerkiksi Sydänliiton laskurin avulla.

Kun energiantarve on selvitetty, sinun tulee pitää mahdollisimman realistista ruokapäiväkirjaa mieluiten kolmen päivän ajan, jotta nykyinen energiansaanti saadaan selvitettyä. On tärkeää, ettet tässä vaiheessa muuta ruokailuja, vaan kirjaat tavalliset päivän syömiset ylös mahdollisimman rehellisesti. Ruokapäiväkirjaa voit pitää ilmaiseksi esimerkiksi osoitteessa Fineli.fi.

Miten säästöliekkitila korjataan?

Säästöliekkitilan korjaamiseen tarvitaan aikaa ja kärsivällisyyttä, sillä aineenvaihdunnan käynnistyminen ja palautuminen vaatii useita kuukausia. Lue täältä tarkemmin säästöliekkitilan korjaamisesta.

