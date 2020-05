Adelen entinen personal trainer jakaa salaisuutensa: Nämä 3 asiaa ovat laulajatähden muodonmuutoksen takana

Adelen ulkonäkö on muuttunut huomattavasti viime vuosien aikana.

Laulajan kerrotaan laihtuneen jopa 20 kiloa tiukan ruokavalion ja treeniohjelman avulla.

Laulajatähti Adelen valtava muodonmuutos on puhuttanut kuluneen kevään aikana. Supertähti oli pitänyt jo tovin taukoa julkisuudesta, kunnes hän palasi parrasvaloihin huomattavasti pienikokoisempana.

Hiljattain Adele sai fanien leuat loksahtamaan auki, kun hän julkaisi Instagramissa kuvan syntymäpäiväjuhliltaan.

Kuvassa 32 vuotta täyttänyt laulaja poseerasi mustassa minimekossa, joka on yllättäen suomalaisen suunnittelijan käsialaa.

Adele on kuvassa paitsi silmiinpistävän hoikistunut myös hyvin treenatun näköinen.

Salaisuutta näyttävän elämäntapamuutoksen takana on pohdittu kuumeisesti. Nyt Adelen entinen personal trainer Pete Geracimo on raottanut hieman verhoja supertähden kuntoilurutiineihin.

Adele vuonna 2016.

Vastaavasta projektista haaveileville Geracimolla on hyviä uutisia: tuloksia ei ole mahdotonta saavuttaa, vaikka ei supertähden lompakkoa omistaisikaan. Sen sijaan onnistumiseen tarvitaan itsekuria, johdonmukaisuutta ja uskoa itseensä.

Geracimo kertoo Insiderin haastattelussa, että terveysprojekti onnistuu, kun muistaa kolme keskeistä perussääntöä.

1. Monipuolinen ruokavalio, hyvin niukasti kaloreita

Adelen on kerrottu noudattaneen dieetin alussa hyvin tiukkaa ruokavaliota, joka koostui vain noin 1 000 kilokalorista päivässä. Se on vain noin puolet siitä, mitä keskivertonainen tarvitsisi päivässä. Näin vähäisellä kalorimäärällä ruokavalion on hyvä olla ammattilaisen suunnittelema, jotta keskeiset ravintoaineet eivät jää uupumaan lautaselta.

2. Säännöllinen, sykettä nostava treeni

Geracimon mukaan treeneissä on tärkeää mennä mukavuusalueen ulkopuolelle. Treenimuoto tulisi kuitenkin valita ihmisen mukaan eikä toisinpäin. Liikunnan tulisi olla mielekästä – ei väkinäistä kidutusta. Geracimo uskoo siihen, että nauraminen on olennainen osa treeniä.

Adelen kohdalla suurin haaste oli tiukka aikataulu. Sen vuoksi treeniohjelma pidettiin monipuolisena. Laulajatähden treenit pitivät sisällään voima- ja kestävyysharjoittelua, nyrkkeilyä, aerobista liikuntaa sekä vastuskuminauhoilla harjoittelua.

Myös pilates kuuluu valmentajan mukaan Adelen lempilajeihin.

Treeneissä tärkeää on myös johdonmukaisuus: kiireisenäkin tulisi pitää kiinni muutamasta treenipäivästä viikossa.

3. Riittävä lepo ja nukkuminen

Riittävä lepo on olennaista onnistuneessa kuntokuurissa. Yöunien ja lepopäivien aikana keho ja mieli saa tilaisuuden toipua ja korjata itseään, Geracimo muistuttaa.

Geracimo sanoo myös The Beetille, että Adelen treeniohjelmassa tavoitteena ei ikinä ollut ”tulla laihaksi” vaan laulaja halusi tehdä terveellisiä muutoksia elämäänsä oman hyvinvointinsa vuoksi.

Siksi hän kritisoikin Adelen muodonmuutosta arvostelleita ihmisiä.

– Ketään ei pitäisi arvostella tavoitteidensa saavuttamisesta, valmentaja sanoo Insiderille.

Myös toinen supertähden entinen valmentaja on aiemmin paljastanut yksityiskohtia Adelen muodonmuutoksen taustalta.

Paino putoaa pienemmälläkin kalorivajeella, vain hitaammin. Useimmat asiantuntijat suosittelevat lähtökohtaisesti hitaampaa, noin puolen kilon pudotusta viikossa. Toisille taas nopeampi pudotus sopii paremmin. Tärkeintä on löytää kestävä ja terveellinen tapa, joka toimii juuri itsellä. Monelle se tapa on tehdä pieniä muutoksia, joita voi nähdä noudattavansa loppuelämän.