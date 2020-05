Jenna, 30, ei olisi jaksanut nousta sohvalta, sitten putosi 35 kiloa ja kaikki väsymys kaikkosi – näin hän onnistui ilman ”nälkäkuureja”

Pikadieetteihin ja ”nälkäkuureihin” aiemmin sortunut Jenna päätti aloittaa terveellisen elämän järkevällä otteella.

Reilu vuosi sitten perheenäiti Jenna Kiiliä, 30, väsytti. Tyttären kanssa piti lähteä ulos, mutta sohvalta nouseminen tuntui lähes mahdottomalta. Olo oli huono ja energia oli aivan nollissa. Lapsen kanssa leikkimään lähteminen ei järin houkutellut.

Se oli myös hetki, kun Jenna päätti, että jonkin oli muututtava.

Hän halusi olla äiti, joka keksii lapsen kanssa kivaa tekemistä – ei äiti, joka osallistuu leikkeihin vastentahtoisesti.

– Ajattelin, etten pysty olemaan hyvä äiti, jos minulla on tällainen olo, Jenna muistelee.

Vaa’an lukema näytti tuolloin yli 100 kiloa. Jenna oli kamppaillut painonsa kanssa koko aikuisikänsä. Synnytyksen jälkeen hän oli purkanut muun muassa imetysvaikeuksista johtunutta stressiä tunnesyömiseen ja herkutteluun.

Mielessä kävi jälleen uuden pikadieetin aloittaminen. Niitä oli vuosien varrella tullut kokeiltua ennenkin, mutta kilot olivat aina palanneet. Laihdutuskuurien aikana vointi oli myös huono.

– Sitten läheiseni sanoivat, että onkohan siinä järkeä. Eivät ne ole aiemminkaan toimineet.

Silloin hän päätti ottaa elämäntapamuutokseen uuden asenteen. Se oli paras päätös, jonka hän on tehnyt. Nyt, 35 pudotettua kiloa myöhemmin, hän voi paremmin kuin koskaan.

Jenna kertoo olevansa nykyään urheiluhullu.

– Jaksan treenata, tehdä kotitöitä ja keksiä kivaa tekemistä tyttöni kanssa. Minulla on paljon energiaa ja arki rullaa paljon paremmin, hän iloitsee.

Ei nälkäkuureja

Miten elämäntapamuutos sitten onnistui?

Ihmekuurien sijaan Jenna aloitti ruokavalioremontin jättämällä herkut pois kokonaan kolmeksi kuukaudeksi. Muuten hän söi tavallista kotiruokaa: täysjyväpastaa, perunoita, riisiä, vihanneksia, kanaa, naudanjauhelihaa ja kalaa. Aamupalaksi hän syö aina puuroa.

Laihtumisen takana toimi matematiikka: hän söi vähemmän kaloreita kuin kulutti. Jenna latasi kännykkäänsä sovelluksen, jonka avulla hän pystyi laskemaan kaloreita ja pitämään kirjaa syömisistään. Jenna söi päivässä noin 2000 kaloria, mikä oli hänelle sopiva määrä laihtumiseen, mutta riittävä määrä pitämään kylläisenä.

– Moni tekee sen virheen laihduttaessaan, että syö liian vähän. Pitää syödä oikeasti aika paljon, että rasva lähtee palamaan.

Urheilun hän aloitti hyötyliikunnasta. Hän alkoi kulkea töihin ja kauppaan pyörällä tai kävellen.

Kuntosalista tuli oma paikka

Muutaman kuukauden jälkeen hän kohtasi myös suuren pelkonsa: kuntosalin. Jenna uskaltautui salille ensimmäistä kertaa siskonsa kanssa.

– Pelotti niin paljon, että meinasin pyörtyä, hän nauraa.

– Pelkäsin, että minut tuomitaan. Ajattelin, etten voi mennä sinne bodaajien keskelle.

Ei mennyt kuitenkaan kauan, kun hän oli aivan koukussa. Kaksi salikertaa viikossa kasvoi kolmeksi ja pian neljäksi treeniksi viikossa.

Alkuun kuntosalin omistaja teki hänelle oman koko keholle suunnitellun kuntosaliohjelman. Muutaman kuukauden päästä hän päätti panostaa myös verkkovalmennukseen, jossa hänelle suunniteltiin oma treeniohjelma ja ruokavalio.

– Huomasin, että olisin halunnut asua salilla. Siitä tuli mun juttu.

Nykyään Jenna treenaa salilla neljästi viikossa. Viimeisimmät 12 kiloa lähti kuitenkin korona-aikaan kotona treenaten. Siinä hän noudatti hänelle suunniteltua ruokavaliota ja kotona tehtävää treeniohjelmaa.

– Lapsi on sen ikäinen, että hän haluaa matkia kaikkea mitä teen. On hauskaa seurata, kun hän yrittää tehdä liikkeitä perässä.

Hyötyliikuntaa hän ei ole myöskään unohtanut. Jenna elää kiireistä arkea, jossa hän työskentelee oppisopimuksella päiväkodissa ja opiskelee sen ohella lähihoitajaksi. Aikaa liikunnalle täytyy järjestää.

– Saatan lähteä vaunulenkeille tai vetää vastuskuminauhajumpan, kun lapsi leikkii puistossa.

Huonojakin päiviä on

Huonojakin päiviä mahtuu joukkoon. Nykyään Jenna sallii itselleen herkkupäiviä, mutta välillä ne lähtevät käsistä, kun tekee mieli syödä niin paljon, että tulee huono olo.

– Olen yrittänyt oppia saamaan balanssin elämään niin, että pystyn syömään tavallista kotiruokaa ja välillä herkuttelemaan niin, että paino kuitenkin pysyisi ennallaan, hän avaa.

– Joskus tekee mieli vain luovuttaa. Henkinen puoli on vaikeinta tässä muutoksessa.

Jenna haluaa esitellä kehonsa muutosta realistisesti. Vartalosta näkee, että se on kokenut suuria muutoksia.

Vaikka paino on pudonnut hurjasti, Jenna haluaa muistuttaa, että vaa’an lukema on lopulta yhdentekevä asia. Tärkein saavutus on valtava energian määrä. Nyt 2-vuotiaan tyttären kanssa jaksaa touhuta aivan eri tavalla kuin aiemmin.

Jenna haluaakin muistuttaa kaikkia kiireisiä äitejä siitä, että oman ajan ottaminen hyvinvoinnille maksaa itsensä takaisin.

– Kyllä asiat ja aikataulun saa toimimaan, kun laittaa ne toimimaan.

Lisäksi hän kehottaa todella miettimään syitä elämäntapamuutokselle.

– Pelkät ulkonäkösyyt ja laihtuminen harvemmin kantavat kauas. Kannattaa miettiä, mitä muutos oikeasti merkkaa elämälle.