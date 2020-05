”Näytän superhyvältä” – Näin Jenni, 25, pudotti 10 kiloa, kun paino oli vuosia sahannut ylös ja alas

Kaksi asiaa sai Jennin pistämään stopin jojoilulle. Nyt hän kokee vihdoin onnistuneensa pysyvästi.

25-vuotias Jenni on kärsinyt painon jojoilusta lähes koko ikänsä.

– Olen laihduttanut elämäni aikana kymmeniä kiloja ja painoni on sahannut 10–25-vuotiaana 70–110 kilon välillä. Aikaan on mahtunut yhden ihanan tyttären syntymä.

– Olen siis onnistunut useita kertoja, mutta myös epäonnistunut, Jenni jatkaa.

Nyt Jennillä on menossa elämäntapamuutos, joka tuntuu viimein siltä lopulliselta.

– Paino alkoi pudota marraskuun lopussa 2019 ja nyt huhtikuun loppuun mennessä se oli pudonnut 10 kiloa, joka on yksi neljäsosa omasta tavoitteestani matkalla kohti normaalipainoa.

Nämä asiat muuttuivat: ”Olen vihdoin onnistunut”

Yksi aiemmista syistä Jennin painonpudotuksille on ollut koulukiusatuksi tuleminen ja muiden ihmisten mielipiteet.

Tällä kertaa hän on päättänyt pudottaa painoa itsensä vuoksi – ei muiden.

Myös Jennin kasvot ovat kaventuneet painonpudotuksen myötä.

– Vuosien saatossa itsetuntoni on ollut pohjamudissa ja se itseinho on joskus ollut myös syy laihduttaa. Suurin syy, miksi olen nyt vihdoin onnistunut on se, että olen alkanut rakastamaan itseäni ja haluan kohdella itseäni mahdollisimman hyvin. Kun ylipainoa on yli 40 kiloa, liikkuminen sattuu ja omassa kropassa on hankala olla.

Toinen motivaattori on tällä kertaa myös toive perheenlisäyksestä.

– Haluaisin saada lisää lapsia, mutta kärsimme mieheni kanssa sekundaarisesta lapsettomuudesta ja kuukautiseni ovat olleet pois jo puolitoista vuotta. Hakeuduttuani lääkäriin ja lapsettomuustutkimuksiin sain ainoaksi vaihtoehdoksi laihduttamisen, ennen kuin voisin haaveilla saavani apua lapsettomuuteen.

Näin Jenni onnistui

Alkuvaiheessa Jennin painonpudotuksessa apuna on ollut ketogeeninen ruokavalio.

– Maaliskuussa muutin ruokavaliotani yhdessä ravintovalmentajan kanssa ja tällä hetkellä syön normaalin ruokavalion mukaan tavallista kotiruokaa ilman kermoja ja kastikkeita. Puhdasta, värikästä ja terveellistä ruokaa, ja kyllä myös niitä hiilareita!

Lisäksi Jenni harrastaa urheilua useita kertoja viikossa tanssin, lenkkeilyn tai kuntosaliharjoittelun muodossa.

– Kun liikun enemmän, jaksan selkeästi paremmin. Unenlaatu on parantunut, eikä minun tarvitse enää nukkua yössä kymmentä tuntia. Minulla ei ole kipuja ja liikkuminen on mukavampaa.

Jennin paino on tippunut jo kymmenen kiloa.

Jenni tietää, ettei pysyvä elämäntapamuutos ole koskaan helppo prosessi. Tällä kertaa hän aikoo kuitenkin tehdä kaikkensa, jotta muutos olisi pysyvä.

– Se vaatii henkisesti ja fyysisesti todella paljon. Välillä käydään pohjalla ja kaikki menee aivan päin seiniä, ja välillä tuntuu taas, että on oman elämänsä supersankari. Tämä on yksi vaikeimmista matkoista elämässä, mutta siitä pitää osata nauttia.

”Näytän superhyvältä”

Jenni kertoo pitävänsä itseään painonpudotuksen myötä entistä viehättävämpänä. Ennen kaikkea hän on ylpeä itsestään.

– Ja toki on myös kiva huomata, että omat vaatteet mahtuvat hyvin päälle ja näytän superhyvältä. Toki näytin omasta mielestäni hyvältä myös ennen painonpudotusta, mutta nyt koen olevani vielä enemmän itseni mieleen.

Jenni kertoo päässeensä itseensä rakastumisen seurauksena mukaan Miss Plus koot Jyväskylä -kilpailun finaaliin. Tulevaisuudessa häntä kiinnostavatkin plusmallin työt.

– Syy, miksi hakeuduin mukaan myös missi- ja mallihommiin on se, että haluan omalla esimerkilläni viedä kehopositiivisuuden ja itsensä rakastamisen sanomaa eteenpäin.