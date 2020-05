Piia, 40, alkoi noudattaa julkkisnaisten suosimaa paastoa – alkukauhistuksen jälkeen alkoi tapahtua: paino pudonnut 22 kiloa

Piia ja Katja ovat innostuneet pätkäpaastoilusta. Kaikille dieetti ei silti sovi.

Erilaisten pätkäpaastojen suosio vaikuttaa kasvaneen, ainakin mitä tulee julkkisnaisten ruokavaliokertomuksiin. Pätkäpaasto tarkoittaa tyypillisesti sitä, että ollaan syömättä tietty tuntimäärä vuorokaudesta tai kevennetään ruokavaliota yksittäisinä päivinä.

Huippumalli Naomi Campbell kertoi hiljattain noudattavansa äärimmäistä ruokavaliota pysyäkseen kunnossa. Campbellin ruokavaliota kutsutaan myös OMAD-pätkäpaastoksi, joka on osa pätkäpaastoon perustuvien hittidieettien sarjaa. Paasto tarkoittaa sitä, että ruokaa syödään vain kerran päivässä.

Kerroimme viime lokakuussa, kuinka Jennifer Anistonin ja Reese Witherspoonin kaltaiset maailmantähdet ovat kertoneet noudattavansa 16:8-pätkäpaastoa. Paasto on huomattavasti Campbellin paastoa hillitympi, mutta silti vaativa – siinä ruokaa syödään vuorokaudessa kahdeksan tunnin ajan.

Julkkisten lisäksi myös aivan tavalliset suomalaisnaiset ovat noudattaneet erilaisia pätkäpaastoja. Piia ja Katja kertoivat kokemuksistaan.

”Aluksi olin aivan kauhuissani”

Piia, 40, aloitti viime heinäkuussa ketogeenisen ruokavalion, jonka avulla hänen oli tarkoitus pudottaa painoaan.

– Maksa-arvot olivat nousseet edellisen vuoden jatkuvasti ja minulla ultrattiin rasvamaksa.

Pätkäpaastoamisen ketoruokavalion ohelle Piia aloitti viime elokuussa.

Piia ennen ruokavalion muutosta.

– Aluksi olin aivan kauhistunut, että eikö paastoaminen ole terveydelle vaarallista, ja aina on opetettu, että pitää syödä säännöllisesti, tai muuten verensokeri romahtaa ja tapahtuu kauheita. Sitten ymmärsin, että minun rasvamaksani ei pysty tallettamaan ylimääräisestä hiilihydraatista muodostuvaa rasvaa niin paljon, jos en ruoki sitä.

Pätkäpaastoamisen alkuvaiheessa Piia onnistui olemaan 10 tuntia ilman ruokaa.

– Venytin paastoaikaa pikkuhiljaa ja syyskuussa onnistui ensimmäinen 16 tunnin paasto. Siitä lähtikin sitten paino putoamaan todella reipasta tahtia. Paastosin alussa 2–3 päivänä viikossa 14–18 tuntia fiiliksen mukaan.

Paino pudonnut 22 kiloa

Nyt paasto on muuttunut kuin itsestään säännölliseen 16:8-paastoon.

– Paaston aloitan illalla noin kello seitsemältä ja aamupala on siis yleensä puolen päivän aikaan. Ruokailut ajoittuvat kahdeksan tunnin aikaikkunaan aika itsestään. Syön kolme ateriaa päivässä.

Tähän mennessä Piia on pudottanut painostaan 22 kiloa.

Piia nyt.

Piia syö päivässä vain 1500–1800 kaloria. Kalorit ovat pysyneet alhaisina, sillä Piialla on edelleen painoa pudotettavana.

– Aivan ihanaa, kun on päässyt ruokakoukusta. Ennen muutuin persoonana aivan toiseksi, kun minulla oli nälkä ja kaikki lähipiirissä sen tiesivät. Nyt olo on koko päivän tasainen eikä missään vaiheessa tule mitään kiukkuja ja huonoa oloa. Myös ne maksa-arvot olivat tammikuussa normaalit, Piia iloitsee.

”Välillä paasto menee jopa 22 tuntiin”

Katja, 45, on noudattanut ketogeenistä ruokavaliota pian vuoden ajan. Sen lisäksi Katja päätti viime marraskuussa aloittaa pätkäpaaston noudattamisen.

– Paastoilen pääsääntöisesti arkipäivisin 16–18 tuntia. Välillä paasto menee jopa 22 tuntiin.

Paastotuntien ulkopuolella Katjan ruokavalio koostuu muun muassa kananmunista, lihasta, kalasta, juustosta, turkkilaisesta jugurtista, manteleista tai vähähiilihydraattisia pähkinöistä, voista, öljyistä, sienistä ja kasviksista.

– Paaston aikana juon kahvia ihan pienellä tilkalla sokeroimatonta mantelimaitoa ja vettä menee ihan mukavasti. Välillä ripottelen ruususuolaa kämmenselälle, nuolaisu ja vettä perään. Vähän kuin tequilaa naukkailisi!

”Sitä pärjää ihan hyvin ilman ruokaa”

Paaston noudattaminen ei ole vaikuttanut Katjan jaksamiseen.

– Nyt korona-aikana olen liikkunut joka arkipäivä kävellen. Lenkkeilyt ja pyöräilyt suoritan yleensä paaston aikana. Hyvin olen jaksanut!

Katja ei ole toistaiseksi huomannut pätkäpaastolla vaikutusta painoon.

– Ongelmani on keskivartalossa, joten ongelmani ei ole ylipaino. Olen normaalipainoinen, mutta rasvaa on kertynyt keskivartalolle. Minulla on ollut säännöllinen lääkitys selkävaivan vuoksi jo yhdeksän vuotta. Luulen, että lääkkeet ovat syy sille, ettei paino laske.

Miksi Katja on sitten jatkanut paastoamista?

– Siksi, ettei tulisi naposteltua. Olen huomannut, että sitä pärjää ihan hyvin ilman ruokaa, eikä siihen kuolekaan. Haaveissa on kokeilla pidempiä paastoja, mutta vasta sitten, kun tämä koronahässäkkä on ohi.

Professori: ”Vain laihduttamista varten”

Pätkäpaaston aiheuttama laihtuminen saa maksa-arvot paranemaan ja sitä myötä se voi ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholmin mukaan olla sopiva ratkaisu myös rasvamaksasta kärsiville.

Sen sijaan pätkäpaaston yhdistäminen ketogeeniseen ruokavalioon ei ole Fogelholmin mielestä välttämättä paras vaihtoehto. Fogelholmin mukaan se sopii pääsääntöisesti vain niille, joilla on laihdutettavaa.

– Kaiken kaikkiaan en itse suosittele ketogeenistä dieettiä, oli se sitten pätkäpaaston yhteydessä tai ei. Jos kuitenkin puhutaan vain laihduttamisesta, eikä vuosien ruokavaliosta, silloin se voi toimia. Näen, että ketogeenisen yhdistäminen pätkäpaastoon on vain laihduttamista varten.

Fogelholm ei lähtisi pidentämään minkään pätkäpaaston paastoaikaa 16 tuntia pidemmäksi.

– Energiavaje voi muuttua liian suureksi ja sitä kautta laihdutus voi muuttua liian nopeasti suureksi, enkä pidä sitä välttämättä järkevänä. Yleinen ajatus ruokavalion rikkomisesta on se, että pidemmällä aikavälillä ihmisten tulisi oppia syömään järkevästi ilman mustavalkoista elämää.

Tutkimukset yhdistävät dieetin pidempään elämään

Tutkijoiden mukaan pätkäpaaston vaikutus todennäköisesti liittyy aineenvaihduntaan: keho käyttää energiavarastot, minkä jälkeen se polttaa rasvasta energiaa. Tämä puolestaan voi parantaa solujen terveyttä. Jotkut tutkimukset yhdistävät dieetin pidempään elämään, terveempään sydämeen ja parempaan tajuntaan.

Tutkimukset ovat myös antaneet viitteitä siitä, että jo pelkkä aterioiden rajoittaminen lyhyempään aikaikkunaan voi parantaa elimistön insuliiniherkkyyttä.

– Osapäiväpaasto, jossa syödään vapaasti, mutta terveellisesti, kahdeksan tunnin aikana on ihan hyvä toteutustapa. Joillekin sopii paremmin yksi viikoittainen paastopäivä, laillistettu ravitsemusterapeutti Jan Verho sanoo.

Paasto ei sovi kaikille

Paasto tai pätkäpaasto ei kuitenkaan sovi kaikille, kuten tyypin 1 diabeetikoille, lapsille, raskaana oleville, imettäville ja vanhuksille eikä niille, joilla on taipumus syömishäiriöön.

Paaston vaikutukset ovat aina yksilölliset. Joku voi saada uutta energiaa, toinen vain päänsärkyä.

– Jotkut syövät pätkäpaastotyyliin jo sattumalta, eivätkä ole erityisen hyvin voivia, Verho huomauttaa.

Esimerkiksi kahden päivittäisen aterian taktiikalla voi sortua nälissään mässäilemään suuria, epäterveellisiä aterioita.

Ravitsemustieteilijä Patrik Borg näkee pätkäpaastoamisessa myös riskejä: paastoaminen voi johtaa hallitsemattomaan syömiseen.

– Kehossa tapahtuu terveellisiä muutoksia niin kauan kun ollaan paastossa, mutta tärkeintä on se, mitä paaston jälkeen tapahtuu. Helposti käy nimittäin niin, että paaston jälkeen syödään kahta kauheammin, jolloin paaston hyödyt häviävät ja jopa heikkenevät, kuvailee Borg.