Kati, 28, vähensi reippaasti alkoholinkäyttöä ja pudotti 12 kiloa: ”Olo on paljon virkeämpi”

Kuvatkin todistavat, kuinka iso muutos voi olla.

Se lähti kyllästymisestä. Kun Kati Lytsy alkoi vuonna 2011opiskella liikunnanohjaajaksi, hän ei enää jaksanut voida huonosti.

– Olin hyvin väsynyt, ja en saanut aikaiseksi asioita, joita olisin halunnut. Olin kyllästynyt olooni enkä voinut hyvin henkisesti enkä fyysisesti. Vatsa ei voinut hyvin, olin hyvin väsynyt ja stressaantunut, 28-vuotias Kati sanoo.

Vaakalukemakin ahdisti.

– Muuten itse paino ei vaikuttanut arkeeni, ja pystyin liikkumaan, vaikka silloin se ei ollut hirveän tehokasta ja kehittävää. Paino on vain luku eikä se määrittele ketään millään tasolla, mutta se mikä siinä oli ahdistavaa, oli nimenomaan oma oloni. Tiesin, että minusta olisi antaa enemmän, mutta ei vain ollut mitään mistä ottaa energiaa käyttöön.

Kati päätti alkaa tarkastella elintapojaan yksi kerrallaan. Ensimmäisenä hän kiinnitti huomiota alkoholiin.

– Join hauskanpitoon, arjesta irtautumiseen ja osaltaan myös tylsyyteen. Kun olimme koulussa, ei opistoalueella ollut paljoa tekemistä. Oli siksi jotenkin hienoa päästä keskustaan rällästämään.

Kati joi humalahakuisesti monta annosta illassa noin kolme kertaa viikossa. Hän päätti kohtuullistaa alkoholinkäyttönsä ja juoda enää silloin tällöin. Juomisen vähentäminen alkoi vaikuttaa myös syömisiin.

– Ruokailut muuttuivat säännöllisiksi, aloin kiinnittämään enemmän huomiota hiilihydraattien ja hyvien rasvojen laatuun ja niiden saantiin. Rasvat tulivat lähinnä kovista rasvoista, joten aloin panostamaan pehmeisiin rasvoihin. Lisäsin myös proteiinia aterioille sekä kasviksia ja vihanneksia. Herkkuja söin myös paljon vähemmän, en totaalikieltäytynyt, mutta niitä ei tehnyt mielikään niin paljon, kun alkoi syömään järkevämmin.

Muutos ottaa aikansa

Ensimmäiset päivät olivat vaikeita. Uusien tapojen opettelu vaatii aikaa.

– Välillä se ei ollut hauskaa, mutta silloin piti aina pitää pieni palaveri itsensä kanssa ja miettiä, miksi minä tätä teen ja mitä kohti haluan mennä. Kuukauden kuluttua homma alkoi kuitenkin rullaamaan hyvin ja näin jo hyviä tuloksia. Olo oli paljon virkeämpi. Vireystason nousu oli yksi tärkeimmistä asioista. Ja kun näki sen heti treenitehoissa, sain lisää motivaatiota.

Kati tajusi, että juominen oli vaikuttanut uneenkin.

– Nukuin alkoholin takia todella huonosti ja epäsäännöllisesti. Palautuminen oli huonoa. Unenlaatu muuttui kun vähensin alkoholia, ja se oli iso muutos omaan jaksamiseen.

Kati on aina liikkunut ja rakastanut liikkua. Harrastanut lentopalloa, käynyt juoksulenkeillä. Elämäntapamuutoksessa mukaan tulivat myös kuntosalitreenit. Sali vei mukanaan, kun keho alkoi vahvistua. Salitreenien yhteydessä Kati kävi myös nyrkkeilemässä.

– Se combo toimi todella hyvin.

Nykyään Kati treenaa myös dancehall-tyylistä tanssia.

– Tanssi on itselleni nykyään myös todella iso voimavara ja tanssissa teemme paljon akrobatiaa, joten salitreeni tukee myös tanssia. Tulevaisuudessa olisi kiva ottaa taas rinnalle kamppailulajeja mukaan.

– Liikunta on ehdottomasti suurin voimavarani ja se pitää myös kivut poissa ja kropan toimintakykyisenä.

Väriä lautaselle

Entisessä elämässään Kati söi epäsäännöllisesti. Hiilihydraattien ja rasvojen laatu oli huonoa ja niitä oli ruokavaliossa turhankin paljon. Proteiinia puolestaan tuli liian vähän.

– Nykyään syön hyvin monipuolisesti, ja olen löytänyt todella hyviä vaihtoehtoja kasvikunnan proteiinilähteistä, vaikka olenkin sekasyöjä. Maitotuotteita söin ennen enemmän, nykyään olen saanut niihinkin vaihtelua. Ruokavalioni on monipuolistunut paljon, enkä kiellä tai rajoita itseltäni mitään. Mutta en myöskään mene mielihalujeni ohjaamana, eli esimerkiksi nälkäisenä kierrän kaupan kaukaa, koska sen tietää mitä siinä käy.

Kati syö runsaasti kasviksia, vihanneksia, marjoja ja hedelmiä.

– Ennen söin niitä vähemmän, mutta nykyään en voi olla ilman niitä. Väriä löytyy siis lautaseltani.

Tasainen ja monipuolinen syöminen on saanut karkinhimon kaikkoamaan.

– Ennen tarvitsin puoli kiloa irtokarkkeja, mutta nykyään riittää jos syön vaikka pari kappaletta vanhoja autoja. Jos syön liian vähän, huomaan sen heti mieliteoissa illalla. Joten on todella tärkeää syödä tarpeeksi ja monipuolisesti. Silloin mieliteotkaan eivät kiusaa.

Kiellot ja rajoitukset lisäävät Katin mukaan mielitekoja.

– Silloin kun herkuttelee, ei kannata tuntea huonoa omaatuntoa tai morkkista vaan herkutella hyvällä omatunnolla.

Itsetunto kohentui

Elämäntapamuutos muutti suhdetta omaan itseen.

– En viihtynyt kropassani, ja alkoholi oli jonkinlainen pakokeino kaikesta. Kun aloin saada tuloksia eli kroppa alkoi muuttua, olo alkoi parantua ja itsetuntokin kohentua.

Jossain kohtaa Kati alkoi kuitenkin olla itselleen turhankin ankara.

– Vaikka pääsin silloin tavoitteeseeni ja pudotin noin 12 kiloa, en silti ollut tyytyväinen. Piti vieläkin olla kireämpi ja parempi. Vertailin itseäni silloin paljon muihin ihan tiedostamattakin. Olen käynyt siis kummatkin ääripäät ja kummassakaan en voinut hyvin.

Kahden ääripään keskeltä löytyi tasapaino. Rasvaprosentti ja muut luvut ei ole enää Katin motivaattoreita eikä hän anna niiden määritellä itseään ihmisenä. Terveys on ykkösjuttu.

– Jos sairastuu, ja oma terveys menee, siinä ei paljon rasvaprosentit ole mielessä. Toki huonojakin päiviä on, kelläpä niitä ei olisi, mutta viihdyn omassa kropassani ja itseni kanssa. Rakastan elämää! Minulle on tärkeää, että kroppani on toimintakykyinen ja pystyn liikuttamaan sitä eri tavoin. Haluan kehittää itseäni ja päästä omiin tavoitteisiini, mutta nykyään otan myös henkisen hyvinvoinnin siihen mukaan. Etten mene tavoitteeseen keinolla millä hyvänsä.

Ääripäiden keskeltä löytyi tasapaino.

” Moni saattaa näin kesän korvilla turvautua johonkin pikaratkaisuun, mutta kannattaa miettiä haluaako tehdä saman jutun uudestaan ensi kesänä vai olisiko pysyvän elämäntapamuutos kuitenkin kivempi.

Aamutreeni saa päivän käyntiin

Kati saa paljon kysymyksiä siitä, mistä hän ammentaa energisyytensä ja positiivisuutensa. Miten hän voi olla aina jo kuuden aikaan treenaamassa?

– Liikunta on itselläni älytön voimavara ja se antaa energiaa. Rutiinini toimii, olen aamuihminen, rakastan aamuja ja aamutreeneillä saa parhaiten päivän käyntiin.

Päivittäisillä tavoilla on iso merkitys jaksamiseen. Kun Katin keho alkoi muuttua ja paino tippua, olokin muuttui.

– Vireystasot nousivat ja oli energiaa tehdä asioita. Treeneissä tehot olivat ihan erilaiset.

Kati oivalsi, kuinka vahvasti ravinto, uni ja liikunta tukevat toinen toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa. Yhtälöön voi lisätä henkisen hyvinvoinnin.

– Mieleni on mennyt aikamoisen myllerryksen läpi. Olen käynyt läpi parit koulukiusaamiset ja sen, miten muut ihmiset yrittävät määritellä millainen minun pitäisi olla. Aloin panostaa niihin ihmissuhteisiin, joissa pystyin olla täysin oma itseni ilman tuomitsemista tai itseni muuttamista.

Missään ihmissuhteessa, jossa ei voi olla oma itsensä, ei Katin mukaan kannata olla. Silloin vain hukkaa itsensä.

– En enää antanut ihmisten kävellä ylitseni vaan aloin oikeasti pitää itseäni arvossa.

Kati oppi tunnistamaan myös oikeat ystävänsä ja päästi irti ”myrkyllisistä ihmisistä”.

– Osa silloisista ystävistä oli enemmänkin juomakavereita. Heidän kanssaan ei muuta yhteistä ollutkaan kun juominen. Oikeat ystävät hyväksyivät minut niin silloin kuin nytkin. Jotkut ”hyvän päivän kavereista” kuittailivat uudesta elämäntavastani, ja yhteydenpito jäikin pois.

Kati alkoi arvostaa itse itseään.

– Opin itsestäni, että olen hyvin vahva ja pystyn mihin vain. Minä tiedän millainen olen ja mitä taas en ole.

Uskoa itseen

Maailmassa on Katin mukaan aina ihmisiä, jotka sanovat, että ”et pysty siihen”.

– Silloin on tärkeää seistä itse itsensä rinnalla ja tietää, kuka on. Uskoa itseensä ja mennä eteenpäin epäilijöistä huolimatta. Opin, miten tärkeää on pitää itsestään huolta. Ja jos henkinen hyvinvointi jää taka-alalle, ei fyysisellä muutoksella ole merkitystä.

Muutos ei koskaan saisi lähteä itseinhosta vaan siitä, että haluaa itselleen hyvää.

– Kaikki lähtee mielen muutoksesta. Pääkopasta. Aina on joku, jolle olet liikaa tai liian vähän tai joka ei sinusta pidä, mutta sille ei voi mitään. Toisia ihmisiä ei kannata lähteä miellyttämään, koska se tie ei pääty koskaan. Pääasia että on oma itsensä ja elää omannäköistä elämää ja tekee päivittäin asioita, jotka ovat itselle tärkeitä. Itseään ei kannata hukata.

Katin 5 vinkkiä elämäntapamuutokseen