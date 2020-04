Annika painoi 270 kiloa ja sai lähetteen lihavuusleikkaukseen – sitten hän keksi, mikä auttaa myös pitkällä tähtäimellä ja on laihtunut jo 60 kiloa omin avuin

Annika on alkanut rohkeammin kertoa tavoitteestaan muille ja on saanut sillä tavoin enemmän varmuutta ja iloa.

Annika Mäkinen on ollut ylipainoinen lapsesta asti. Hänellä oli jo lähete lihavuusleikkaukseen, kun hän ymmärsi, ettei pelkkä painonpudotus auttaisi.

Annika Mäkinen on ollut ylipainoinen melkein koko ikänsä, mutta vasta viime vuosina hänelle on valjennut, mistä kaikki johtuu.

Annika oli seitsemänvuotias, kun vanhemmat erosivat. Ero aiheutti vaikeita tunteita, joita ympärillä olevat aikuiset eivät osanneet Annikan mielestä käsitellä.

– Minua ja siskoani säälittiin, kun kävimme kylässä tutuilla. Sanottiin, että ota tuosta keksiä tai pullaa niin tulee parempi olo, Annika kertoo.

Hän alkoi lihoa nopeasti. Annika söi salaa, äidin ollessa poissa kotoa ja öisin. Kun elämässä tapahtui vastoinkäymisiä, Annika helpotti niiden tuottamaa surua lohtuherkuilla.

Seitsemännellä luokalla Annika painoi jo oman arvionsa mukaan ainakin 120 kiloa.

Dieettejä ja kuurikokeiluja

Annika on yrittänyt laihduttaa elämänsä aikana niin usein, ettei mitenkään muista kaikkia kertoja. Hän on testannut pussikeittoja, kaalikeittoa, ananasdieettiä ja erilaisia rasvattomia kuureja, mutta mikään ei ole tuonut pysyvää tulosta.

Jo vuosia sitten Annika hakeutui ylipainon vuoksi lääkäriin ja pyysi päästä lihavuusleikkaukseen. Hän sai lähetteen, mutta leikkaukseen pääsy vaati laihdutusta. Jonkin verran painoa putosi omin neuvoin, mutta samalla Annika alkoi epäröidä.

– Joka puolelta kuulin tarinoita, joissa ihmiset ovat lihonneet leikkauksen jälkeen takaisin, ja he ovat menneet uudestaan hakemaan lupaa leikkaukseen. Tajusin, ettei leikkaus auta ylipainon juurisyyhyn, Annika sanoo.

Kolmekymppisenä, hieman ennen raskaaksi tuloaan Annika hakeutui terapeutille. Hän halusi selvittää, mitä lihomisen taustalla oli, jotta pääsisi käsittelemään sitä.

Terapiassa Annika tajusi, että tunteet olivat ajaneet hänet jo lapsena syömään väärin. Hän oli oppinut lääkitsemään surua, ikävää, häpeää ja muita kipeitä tunteita herkuilla, ja myöhemmin kierre vain paheni kiusaamisen ja huonon itsetunnon myötä. Hän ei koskaan voisi laihtua, jollei oppisi käsittelemään myös tunteitaan.

Leikkaushaave jäi. Annika päätti yrittää laihtua kotikonstein puolisonsa Mikon kanssa.

– Aloimme hakea ravitsemukseen tietoa netistä. Tutkimme, paljonko pitää syödä hiilihydraatteja, paljonko proteiineja ja muita, ja mitä kehossa tapahtuu. Minun on paljon helpompi toimia, kun ymmärrän, miten kehoni mihinkin reagoi.

Pienin askelin eteenpäin

Liikuntaakin Annika alkoi harrastaa, mutta äärimmäisen varovasti. Annika muistuttaa, että vain hänen kokoisensa ihminen voi ymmärtää, millaisia haasteita reilu ylipaino tuo.

– Olen 177 senttiä pitkä, ja painoin enimmilläni noin 270 kiloa. Mahani roikkuu pahasti ja se tekee joskus jopa kipeää, hän kertoo.

Rankka liikuntamäärä ei siis ollut realistinen keino pudottaa painoa. Sen sijaan pariskunta päätti alkaa kävellä. Annika esitti puolisolleen toivomuksen.

– Sanoin Mikolle, että kun ehdotat lenkkiä, niin ehdota niin naurettavan pientä matkaa, että se tuntuu sinusta aivan turhalta.

Ensimmäiset kävelylenkit ulottuivat kotitien päähän ja olivat pituudeltaan 200 metriä. Niidenkin aikana Annikan oli pysähdyttävä lepäämään. Hän nauraa, että ensimmäisiin lenkkeihin meni vähemmän aikaa kuin ulkoiluvaatteiden pukemiseen.

Kun minilenkit alkoivat sujua, lisättiin haastetta: käveltiin seuraavalle lampputolpalle. Ja sitten seuraavalle. Lenkki lenkiltä Annikan kunto alkoi kasvaa, ja hän pystyi kulkemaan yhä pidempiä matkoja. Vapauden tunne oli huikaiseva.

– Oli niin ihanaa, kun saattoi sanoa, että mihinköhän tuo tie vie, ja todeta, että mennäänpä katsomaan! Aiemmin se ei olisi ollut mahdollista, koska en olisi jaksanut.

Muutoksia muuallakin kuin vaa’alla

Annika onnistui viime vuoden aikana pudottamaan 270 kilosta jo 60 kiloa. Hän kertoo syövänsä normaalisti, mutta punnitsee ruokansa ja on alkanut laskea myös kalorimääriä. Herkutteluhetket ovat sallittuja, mutta hän tietää, että venähtäneen lipsahduksen jälkeen on entistä vaikeampi palata ruotuun.

Muutoksia on tapahtunut muuallakin kuin vaa'alla. Annika on alkanut rohkeammin kertoa tavoitteestaan muille ja on saanut sillä tavoin enemmän varmuutta ja iloa.

– Aluksi pidin Instagram-tilini yksityisenä, sillä pelkäsin vanhojen tuttujen ajattelevan, että tuo Annikakin vain lihoo ja lihoo, hän kertoo.

– Mutta pikku hiljaa aloin saada rohkeutta. Huomasin, miten tärkeää on saada tukea ja aloin avoimemmin jakaa asioita.

Liikuntaa Annika harrastaa omassa jumpparyhmässään, jonka hän perusti yhdessä personal trainerin kanssa. Viime vuoden toukokuussa käynnistettyyn ”punkerojumppaan” ei oteta kuin riittävän ylipainoisia ihmisiä, jotta kenenkään ei tarvitse häpeillä painoaan. Jumpparyhmä kokoontuu kahdesti viikossa ja mukana on suurelta osin alkuperäinen ryhmä.

Mikä Annikalle on ollut tärkeintä muutoksen onnistumisessa? Lue Me Naisten alkuperäisestä jutusta täältä.

