Näin saat painon lopullisesti hallintaan – 6 tapaa, joilla laihdut pysyvästi

Paino on mahdollista saada hallintaan, vaikka se olisi jojoillut vuosia ylös ja alas, sanoo lihavuustutkija Patrik Borg.

Laihtumisen ja painonhallinnan ongelma on se, että moni tekee vasta kaiken muun kokeiltuaan vihonviimeisenä vaihtoehtona sellaisen elämänmuutoksen, mikä alun perinkin olisi pitänyt tehdä.

Näin sanoo lihavuustutkija ja ravitsemusasiantuntija Patrik Borg Lääkärikeskus Aavasta.

Sekä tutkimusnäyttö että Borgin pitkä kokemus paino-ongelmien hoidosta osoittavat, että tiukka ja nopea kuurimainen laihdutus ei yleensä tuota pysyvää tulosta vaan johtaa painon jojoiluun edestakaisin.

– Ensin tehdään kova työ ja laihdutaan, mutta tulokset sulavat pois ja ylipaino palaa takaisin. Tyypillinen tarina on, että muutaman jojon jälkeen paino on jopa korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Borg kertoo.

Jojoilu vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin

Jos paino pyrkii jojoilun myötä nousemaan yhä enemmän, seurauksena on terveysriskien suurentuminen. Se ei Borgin mielestä ole välttämättä kuitenkaan isoin ongelma.

– Jojoilu tuo mukanaan myös henkisen hyvinvoinnin pulmia. Se, ettei painonhallintaongelma ratkea pysyvästi, on terveydellinen ongelma mutta syö myös henkistä puolta. Jokaisen jojon jälkeen voi olla entistä surkeampi olo, ja tunne omasta saamattomuudesta tai kehon viallisuudesta kasvaa.

” Elimistölle ei ole tapahtunut mitään kauheaa, vaikka paino olisi vaihdellut paljonkin.

Usein varoitellaan, että jojoilu sekoittaa elimistön normaalin toiminnan, mikä taas vaikeuttaa painonhallintaa entisestään. Tätä ei Borgin mukaan tarvitse murehtia.

– Elimistölle ei ole tapahtunut mitään kauheaa, vaikka paino olisi vaihdellut paljonkin. Vaikka olisit jojoillut elämässäsi kymmenen kertaa ylös alas, terveys ei ole itse jojoilun vuoksi mitenkään pilalla.

”Aina voi oppia ja onnistua”

Painokäyrän sahaaminen ylös ja alas ei myöskään tarkoita sitä, että tilanne olisi toivoton.

– Ehdottomasti voi aina oppia ja onnistua. Usein epäonnistumisen takana on turhan simppeli ajatus laihdutuksesta: syödään liian rajoitetusti, treenataan ja taistellaan itsekurin kanssa, eikä rakenneta kestävää kokonaisuutta.

Patrik Borgin kokemuksen mukaan jo peruselintapojen korjaaminen laihduttaa usein riittävästi.

Pysyvään painonhallintaan kannattaa pyrkiä, koska se vahvistaa yleistä hyvinvointia.

– Kun kiinnitetään huomiota jaksamiseen ja aletaan tehdä syömiseen ja liikuntaan muutoksia pitkäjänteisellä tavalla, tämän seurauksena ihmiset tulevat myös energisemmiksi.

Unohda kaikki, mitä olet aiemmin kokeillut

Se tulee hyväksyä, että kestävällä tavalla tehty elämänmuutos ei näy peilissä yhtä nopeasti kuin kilojen hävittäminen pikadieetillä.

– Tosiasia on, että jojoilevan painon voi saada hallintaan – mutta pitää unohtaa kaikki se, mitä aiemmin on tehty, eli erilaiset liian tiukat laihdutustempaukset.

” Laihduttava ote ei sinällään ole kiellettyä, mutta se ei toimi, jos elintapojen ydin ei ole eheä.

Borgin kokemuksen mukaan jo peruselintapojen korjaaminen laihduttaa usein aivan riittävästi.

– Laihduttava ote ei sinällään ole kiellettyä, mutta se ei toimi, jos elintapojen ydin ei ole eheä. Jos alkaa laihduttaa ennen kuin elämäntavat ovat kunnossa, lopputuloksena on jojoilua.

Näin saat painon lopullisesti hallintaan

Patrik Borg kertoo 6 tapaa, joilla saat painon pysyvästi hallintaan.

1. Lopeta laihdutuskuurit

Hyväksy se, että laihduttelun tie on käyty loppuun, ja nyt pitää tehdä jotakin muuta. Jos elämäntapojesi muuttaminen on aiemmin ollut sellaista, ettet ole voinut noudattaa uusia tapoja pitkäkestoisesti, silloin laihdutus on ollut liian tiukkaa ja kestämätöntä.

2. Paranna jaksamistasi

Painonhallinta ei onnistu väsyneenä, sillä et jaksa tehdä muutoksia etkä keskittyä niihin, ja nälkä on väsymyksen vuoksi liian kova. Myös hormonaaliset mekanismit vaikeuttavat laihtumista uupuneena. Kouluarvosanalla mitaten jaksamisen tavoite on 8. Jos se on vähemmän, ala tehdä isojakin muutoksia nukkumisessa, työssä tai muissa asioissa, jotka haittaavat jaksamistasi.

3. Tarkista ateriarytmi

Ateriarytmin korjaaminen on tuttu ohje, mutta todellisuudessa korjattavaa on lähes kaikilla, joilla on ongelmia painonhallinnassa. Kun ateriarytmi on kunnossa, eli ruokaa syödään riittävä määrä tasaisin väliajoin, huutavia näläntunteita ei ilmaannu, eikä iltaan kasaudu kovia mielitekoja tai napostelutaipumusta.

4. Lisää kasviksia

Hyvän ateriarytmin lisäksi toinen tekninen asia syömisessä, joka tutkitusti edistää painonhallintaa, on kasvisten lisääminen ruokavalioon. Joillakin asia on jo kunnossa, mutta useimmilla on opeteltavaa siinä, että päivän kasvismäärä on ainakin viisi kämmenellistä.

5. Omaksu joustava asenne

Onnistunut painonhallinta on pitkälti psykologiaa, eli sen opettelua, kuinka voi tehdä asioita paremmin mutta silti joustavasti ja itsellesi sopivalla tavalla. Monelle painonhallinta on täynnä pakon tunnetta, syyllisyyttä ja tavoitteita, jotka eivät jätä pelivaraa. Älä suorita uusia elämäntapoja vaan opettele pitkäjänteisesti omaa tapaasi.

6. Pysy liikkuvana

Nälänsäätelyn toiminnan kannalta sopiva määrä liikuntaa viikossa on 2–3 kuntoliikuntakertaa ja lisäksi jonkinlaista arkiaktiivisuutta. Ei ole väliä, millä tavalla liikut, kunhan liikunta on jonkin verran reipasta. Älä suorita kalorien kulutusta vaan etsi liikuntamuoto, joka on niin mukava, että tekisit sitä joka tapauksessa. Jooga ja tanssi eivät ole painonhallinnan kannalta sen huonompia kuin lenkki ja kuntosali.