Oman lapsen pysäyttävä kysymys herätti – näin Noora, 38, pudotti 65 kiloa

Noora Löfgrenin elämässä moni asia on muuttunut painonpudotuksen myötä. Olo on nyt hyvä ja virkeä, hän kertoo.

Noora Löfgrenin paino alkoi nousta ensimmäisen raskauden aikana ja kipusi lopulta 126 kiloon. Nyt hän on 65 kiloa kevyempi.

Noora Löfgren oli juuri hakenut nuorimman kolmesta lapsestaan päiväkodista. He kapusivat rappusia kolmanteen kerrokseen.

Ei mennyt kauaakaan, kun Löfgren puuskutti kuin höyryveturi. Lapsi katsoi äitiään ja kysyi: Kuoletko sinä?

Samalla viikolla Löfgren oli Cheekin konsertissa, jossa otti yhteiskuvan jääkiekkoilija Mikael Granlundin kanssa. Kun hän seuraavana aamuna katsoi kuvaa, mieleen nousi lapsen huolestunut kysymys.

– Olin kuvassa kuin haamu. Tiesin, että jossakin kuoren alla on se oikea minä; iloinen ja positiivinen Noora. Mutta kuvassa näkyi henkilö, joka oli täytetty jollakin, millä ei pitäisi olla, Löfgren muistelee.

Lähes siltä istumalta hän suuntasi kävelylenkille. Tunti kului Keskuspuistoa hitaasti taapertaen. Ymmärrys siitä, että jotakin on tehtävä ennen kuin se on liian myöhäistä, antoi puhtia, vaikka kovinkaan vauhdikasta ei 126 kiloa painaneen Löfgrenin meno ollut.

– Siitä päivästä kävelin tunnin joka päivä kahden viikon ajan.

”Lapsille tein viisi ateriaa päivässä, mutta itseni löin täysin laimin”

Löfgrenin ruokavalio oli pahasti rempallaan. Hän söi vain kerran päivässä, yleensä illalla. Yhteen pasta-ateriaan hän ymppäsi valtavan määrän kovia rasvoja, hiilihydraatteja ja proteiinia mutta ei juuri lainkaan kasviksia. Päivän mittaan hän saattoi napostella suolaisia herkkuja, muun muassa sipsejä.

– Lapsille tein viisi ateriaa päivässä, mutta itseni löin täysin laimin.

Paino ei ollut noussut hetkessä. Dramaattisin muutos tapahtui ensimmäisen raskauden aikana. Paino nousi reilusti yli 20 kiloa, eikä se lähtenyt mihinkään synnytyksen jälkeen. Toinen raskaus toi taas parikymmentä kiloa lisää.

– Kolmannen raskauden aikaan jopa hieman laihduin, mutta perhearki sen jälkeen toi taas lisää kiloja. Keskityin vain lapsiin ja perheeseen, ja siirsin itseni sivuun.

Nyt 38-vuotiaana Noora Löfgren kertoo olevansa koossa, jossa viihtyy. Liikunnasta on tullut tärkeä osa arkea.

Löfgrenin aineenvaihdunta oli sekaisin. Hän nukkui yöt äärettömän huonosti ja heräili puolen tunnin välein.

– En enää osannut tulkita kehoani. En tiennyt heräilinkö nälkään vai pissahätään. Päivisin olin tosi väsynyt. Olo oli raskas ja hengästyin pienestäkin ponnistuksesta.

” Parhaimmillaan vaatekoko pieneni kuukauden aikana pari kokoa.

Käveltyään kaksi viikkoa joka päivä Löfgren alkoi tuntea tervettä nälkää. Hän ymmärsi myös, että nyt on aika kääntyä ammattilaisen puoleen, ja palkkasi itselleen henkilökohtaisen valmentajan.

– Kun näin Jannin ensimmäisen kerran, ajattelin, että tuolla huippukunnossa olevalla crossfit-naisella ei voi olla minulle mitään annettavaa. Hän ei voi mitenkään ymmärtää minua. Mutta olin väärässä.

Valmentaja laittoi Löfgrenin ruokavalion uusiksi. Mukaan otettiin kasvikset, joita Löfgren suorastaan inhosi. Hän totutteli niihin yhden kasviksen viikkovauhtia ja pystyi alkuun syömään niitä vain soseena.

Syöminen piti opetella uudelleen

Syöminen viisi kertaa päivässä vaati opettelua, mutta noin puolen vuoden päästä se alkoi sujua.

– Nyt syön viidestä kuuteen kertaan päivässä monipuolista ja terveellistä kotiruokaa ja rakastan kasviksia. Mutta soseet eivät enää uppoa, Löfgren nauraa.

Paino tippui rivakkaan mutta järkevään vauhtiin. Löfgren ei juurikaan käynyt puntarilla, vaan vaatteet kertoivat, missä mennään.

– Parhaimmillaan vaatekoko pieneni kuukauden aikana pari kokoa.

Noora Löfgren opiskeli personal traineriksi saatuaan itse apua elämänmuutokseensa omalta valmentajalta.

Löfgren teki valmentajan kanssa yhteistyötä kolmen vuoden ajan. Paino oli tippunut siihen mennessä 50 kiloa. Vaikeita hetkiäkin tuli, ja silloin valmentajan rooli korostui entisestään.

– Löysä nahka alkoi olla ongelma, mutta onneksi sekin on nyt ajan kanssa kiinteytynyt. Kaiken kaikkiaan olen nyt tiputtanut painoa yhteensä 65 kiloa. Siihen meni kaikkiaan viisi vuotta.

”Tiedän, millaista se on, kun ruoka on ongelma”

Nyt 38-vuotiaana Löfgren kertoo olevansa koossa, jossa viihtyy. Liikunnasta on tullut tärkeä osa arkea. Alkuun hän kävi kuntosalilla, mutta painon tippuessa tuli uskallus kokeilla muutakin.

– Olen pelannut muun muassa jalkapalloa ja kokeillut jenkkifutista. Aloitin myös golfin, josta olen todella innostunut. Kuntosalilla pidän erityisesti sellaisesta crossfit-tyyppisestä harjoittelusta. Haluan mennä veren maku suussa ja haastaa itseäni.

Moni asia on muuttunut painonpudotuksen myötä. Olo on hyvä ja virkeä. Entinen puuskuttaja jaksaa harrastaa lasten kanssa niin, että nämä välillä väsyvät. Silloin he kehottavat äitiään lähtemään kuntosalille purkamaan liiat energiat.

” Oli ihminen minkä näköinen tai kokoinen tahansa, hän on aina tervetullut liikunnan pariin.

Muutoksen rohkaisemana hän valmistui personal traineriksi viime vuoden maaliskuussa ja tekee työtä nyt osa-aikaisena valmentajana.

– Oma tausta on yksi vahvuuksistani. Tiedän, millaista se on, kun ruoka on ongelma. Tiedän, mitä on olla reilusti ylipainoinen ja millaisia ponnisteluja elämäntaparemontti vaatii. Nautin siitä, että saan tarjota apua, tsempata ja luoda uskoa.

Löfgren haluaa myös muistuttaa, että kaikilla on oikeus liikkua. Hän itse muistaa elävästi ne hieman alentuvat katseet joita sai, kun meni ensi kertoja kuntosalille kymmeniä kiloja ylipainoisena.

– Se olisi voinut olla se kohta, jossa luovutan. Juuri sitä haluan tuoda tähän päivään, että oli ihminen minkä näköinen tai kokoinen tahansa, hän on aina tervetullut liikunnan pariin.