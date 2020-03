30 kiloa pudottanut Heini tietää, miten muutoksesta saa pysyvän – sali vaihtui nyt kävelyyn ja kotitreeneihin

Jotkut elämäntapamuutokset jäävät mieleen. Heinin tarina on yksi niistä.

Korona kysyy Heiniltä lisää sinnikkyyttä, sillä salitreenit on täytynyt vaihtaa koritreeneihin ja ulkoiluun.

Viime vuonna kerroimme, kuinka ison työn Heini oli jo tehnyt: pudottanut 25 kiloa, löytänyt uudenlaista energiaa ja saanut takaisin itsetuntoaan.

– Minulle kuuluu hyvää, olen saanut pidettyä terveelliset elämäntavat, enkä ole repsahtanut vanhalle polulle, Heini kertoo nyt.

Verkkovalmennuksessa mukana oleminen on yksi Heinin tukipilareista. Sen avulla hän keskittyy nyt lihasmassan kasvatukseen ja sitä myötä kropan muokkaamiseen.

– Paino ei ole juurikaan muuttunut mihinkään, mutta kroppa näyttää erilaiselta ja olen tyytyväinen lopputulokseen.

Senttejä on sulanut, ja Heini on 30 kiloa kevyempi.

Kivulias häntäluu

Ihan pelkkää positiivista ylikilojen katoamiseen ei kuitenkaan liity.

Viime keväänä Heinin häntäluun todettiin olevan kääntynyt väärään suuntaan. Se aiheuttaa kipuja muun muassa alaselkään ja hankaloittaa istumista – etenkin kun rasvaa on lähtenyt takapuolesta.

Syksyllä Heiniltä löydettiin myös vatsalihasten erkauma, joka niin ikään kipeyttää selkää. Fysioterapeutin neuvoilla ja jumpalla erkauma on Heinin iloksi lähtenyt kuroutumaan kiinni.

Fysioterapiassa on selvinnyt sekin, että vatsalihaserkauma vaikuttaa pakaran hermotukseen. Toisin sanoen esimerkiksi treenatessa Heinin on vaikea saada pakaraan tuntumaa.

– Nyt viime kerroilla on alkanut löytyä tuntoa myös sinne pakaraan, ja olen todella tyytyväinen. On vaikea saada lihasmassaa takapuoleen, jos treeni ei mene sinne vaan esimerkiksi jalat ottavat melkein kaiken treenin vastaan.

Tämäkin työ vaatii sinnikkyyttä.

– Olen ollut aina sellainen kaikki heti mulle nyt tyyppi, ja olen nyt saanut kasvattaa pitkäjänteisyyttä ihan kunnolla.

Heini on kuvannut ahkerasti muutostaan – ”kuvat kertovat enemmän kuin vaaka”.

Apua ahmintaan

Viime syksynä Heinillä oli vielä ajoittain ahmintakohtauksia. Apua syömishäiriöön on löytynyt psykiatrian poliklinikalta.

– Sain hoitosuhteen, ja olen käynyt siellä viime syksystä asti puhumassa ahmimisesta. Hoitaja on aina kuunnellut eikä ole nauranut minulle päin naamaa. Yhdessä olemme pohtineet syitä siihen, miksi ahmin.

Heini tietää kyllä, mitä terveellinen syöminen on. Ahmimisessa on kyse negatiivisten tunteiden tukahduttamisesta.

– En haluaisi tuntea pahaa oloa vaan turruttaa sen syömiseen. Nyt olen ollut pitkän aikaa ahmimatta, ja yrittänyt kehitellä muita juttuja ahmimisen tilalle.

Yksi niistä on puhuminen sekä se, että Heini on opetellut sietämään ikäviä tuntemuksia.

– Kun saan sanottua ääneen, että nyt tekisi mieli ahmia, se tunne jotenkin purkaantuu eikä tee mieli enää ahmia samalla tavalla. Olen myös keksinyt muuta tekemistä. Voin esimerkiksi ulkoilla, kuunnella musiikkia, siivota ja ohjata ajatukset muualle siitä ahmimisesta. Tunne menee kuitenkin itsellä ohi jonkun ajan päästä. Nykyään kun tiedostan mistä ahmiminen johtuu, osaan käsitellä sitä eri tavalla.

Hoitosuhde jatkuu vielä tämän kevään.

– Sitten se lopetetaan, koska olen edennyt niin hyvin asian kanssa. Olen saanut hoitajalta erilaisia tehtäviä tunteiden käsittelyyn ja niistä on ollut minulle hyötyä. Aina ei todellakaan ole helppoja päiviä, mutta olen päättänyt taistella.

Hoidossa Heinillä on ollut tilaisuus käsitellä monia vaikeita asioita.

– Tajusin, minkälaiset traumat koulukiusaaminen oli jättänyt itsetuntooni, niitäkin olen saanut puhuttua pois.

Sinnikkäästi eteenpäin

Elämäntapamuutos on ollut pysyvä, koska Heini ei ole antanut periksi.

– Vaikka joskus on huonoja päiviä, useampiakin, niin ei saa lyödä hanskoja tiskiin. Siitä voi jatkaa eteenpäin, se ei koko elämää kaada, vaikka menisi muutama päivä mönkään.

Kokonaisuus ratkaisee.

– Sitä pystyy vaikka mihin, kun jaksaa olla sinnikäs ja uskoo itseensä.

Myös joustavuus on tärkeää. Vaikka Heinillä on tietynlainen ruokavalio, hän ei aina noudata sitä pilkuntarkkaan.

– Otan myös vapauksia, juhlin vaikka syntymäpäivät tai käyn välillä ulkona syömässä. Teen fiksuja valintoja, aina ei tarvitse mässätä.

Heini kiittää tuesta sekä valmentajaansa että Instagram-seuraajiaan. Kaikki eivät uskalla puhua esimerkiksi syömishäiriöistä ja ylipainosta.

– On hienoa, että monet ovat postausteni myötä innostuneet esimerkiksi terveellisestä elämäntavasta tai uskaltaneet hakea apua syömishäiriöönsä.

Suunnitelmallisuutta ja luovia ratkaisuja

Arki pyörii tavoitteellisuudella ja suunnitelmallisuudella. Heini laittaa seuraavan viikon treenit aina valmiiksi kalenteriin. Silloin ne eivät jää välistä. Ruoat Heini tekee itse.

– Ruokavalio on jääkaapin ovessa ja siitä aina katson, mitä milläkin aterialla syön. Koen tämän olevan suhteellisen helppoa, on vain itsestä kiinni miten sitä noudattaa.

Treenit ovat olleet pääasiassa salitreenejä, mutta muuttunut maailmantilanne on pakottanut myös Heinin miettimään muitakin liikuntamuotoja.

– Tämän tilanteen vuoksi olen vaihtanut ulkotreeneihin ja koittanut ulkoilla mahdollisimman paljon, käynyt kävelylenkeillä ja pyöräillyt paikasta toiseen. Nettiin on tullut tosi paljon ilmaisia erilaisia kotitreenejä, ja niitäkin olen hyödyntänyt.

Liikkuvan ihmisen näkökulmasta koronapandemia tuntuu ”suoraan sanottuna ahdistavalta”.

– Sali on ollut minulle se paikka, missä saan olla omassa rauhassa, ja omaa aikaa kaiken arjen keskellä. Nyt kun sitä ei ole, on pitänyt keksiä uusia juttuja tilalle. Toki tiedän, ettei tämä lopun elämää kestä, mutta silti se harmittaa. Sali on ollut itselle sellainen henkireikä, auttaa jaksamaan ja paikka mennä purkamaan itseään.

Nyt vaaditaan uutta asennoitumista.

Muutos ei ole ollut vain ulkoinen. Heini on saanut hoitoa myös syömishäiriöönsä ja pärjää sen kanssa aiempaa paremmin.

”Jaksan paremmin”

Alun perin Heini tavoitteli painonpudotusta ulkonäön takia. Se ei enää ole pääasia.

– Minulle tulee hyvä olo kaikesta liikkumisesta ja terveellisestä syömisestä, jaksan arjessa paremmin, nukun hyvin, mutten liikaa ja olen harvoin kipeänä.

Itsetunto ja itsevarmuus ovat kasvanet.

– Olen äärettömän tyytyväinen. En olisi aloittaessa uskonut, että pusken itseni näin pitkälle tämän kanssa.