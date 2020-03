Nämä asiat ratkaisevat oikeasti, onnistutko painonhallinnassa – ”Joillekin nopea laihtuminen sopii paremmin”

Tuore väitöstutkimus selvitti, miten pysyvässä painonhallinnassa voi onnistua.

Aina on mahdollista onnistua. Näin uskoo TtM Sirpa Soini. Tuoreessa väitöstutkimuksessaan hän selvitti, miten on mahdollista onnistua painonpudotuksessa ja painonhallinnassa.

Tutkimukseen osallistui 158 keskimäärin 44,5-vuotiasta henkilöä, joista 100 oli naisia ja 58 miehiä. Osallistujat olivat kärsineet huomattavastakin ylipainosta, mutta olivat onnistuneet pudottamaan painoaan vähintään 10 prosenttia ja pitämään painonsa hallinnassa vähintään kahden vuoden ajan.

Keskimääräinen painonpudotus tutkimushenkilöillä oli 32,4 kiloa.

Painoaan onnistuneesti pudottaneilla elintavat olivat terveellisempiä kuin suomalaisilla keskimäärin: he tupakoivat vähemmän, käyttivät vähemmän alkoholia ja harrastivat enemmän liikuntaa vapaa-aikana.

– Myös työmatkaliikuntaa, eli kävelyä ja pyöräilyä oli heillä enemmän kuin väestöllä keskimäärin, kertoo Soini.

Onnistua voi sekä hitaasti että nopeasti laihduttamalla

Lähes puolet ilmoitti laihduttaneensa pääasiassa hitaasti ruokavaliomuutoksilla. Toisille paras tapa oli joko nopea laihdutus tai liikunnan merkittävä lisääminen. Tutkija päätteleekin, että onnistua voi sekä hitaasti että nopeasti laihduttamalla.

– Suhtaudun aina skeptisesti, kun joku neuvoo, ettei painoa pidä pudottaa nopeasti. Joillekin nopea laihtuminen sopii paremmin, joten tällaiset neuvot voivat jopa haitata projektia: ei ole hyvä, jos ihminen haluaa laihtua nopeasti, mutta tuntee, ettei saa tukea.

Ruokavaliossa nousi esiin erityisesti kasvisten käytön lisääminen, samoin herkkujen ja pikaruokien vähentäminen, säännöllinen ateriarytmi ja lautasmallin käyttö, mikä tarkoittaa, että puolet lautasesta täytetään kasviksilla.

Vaaka on monelle tärkeä työkalu

Motivaatiolla on painonpudotuksessa ja -hallinnassa ratkaiseva merkitys. Onnistujia olivat motivoineet joko terveydelliset tai ulkonäköön liittyvät syyt.

Heitä yhdisti myös vaaka, josta oli tullut painonpudotuksessa tärkeä työkalu. Suurin osa, jopa 92 prosenttia onnistujista oli punninnut itsensä vähintään kerran viikossa laihtumisen aikana. 75 prosenttia oli käynyt säännöllisesti vaa’alla vielä painonhallintavaiheessakin.

Soini ihmetteleekin usein toistettavaa ohjetta, ettei laihduttajan tulisi tuijottaa liikaa vaakalukemaa.

– Punnitseminen säännöllisesti on ok, mutta toki kyseessä on hyvin yksilölaji, eli joillekin punnitus on todella hyvä juttu ja toisille taas ei. Aika harvoin kuitenkaan tulee vastaan painonpudotuksessa onnistuneita, jotka eivät ole käyttäneet apunaan vaakaa.

Vahva motivaatio vie eteenpäin kuin juna

Valtaosa onnistujista ei tarvinnut ammattiapua tai painonpudotusryhmää tuekseen, vaan he olivat muuttaneet elämäntapojaan ”omin päin” ilman tukiverkostoa.

– Tämä kertoo motivaatiosta: kun ihmisellä on vahva sisäinen motivaatio, hän menee kuin juna eteenpäin.

Onnistujillakin oli vaikeita tilanteita: kaikkein hankalinta painonpudotuksessa ovat arjesta poikkeavat tilanteet, kuten juhlat, lomat ja viikonloput, jolloin kohtuus tahtoo unohtua ja tulee syötyä liikaa tai ostettua liikaa ruokaa.

– Tähän ilmiöön törmään itsekin vastaanottotyössäni ravitsemusterapeuttina.

Sirpa Soinin mukaan elämäntaparemontti alkaa usein sen jälkeen, kun lääkäri on suositellut pudottamaan painoa.

– Yleensä kilot ovat kertyneet pikku hiljaa vuosien saatossa, ja ylipainon vuoksi alkaa tulla terveysongelmia, kuten jalkakipuja, tuki- ja liikuntaelinongelmia ja verensokerin tai verenpaineen nousua.

”Monet sortuvat hätäpäissään dieettivaihtoehtoihin”

Onnistuneen painonpudotuksen lähtökohtana on aina laihduttajan oma sen hetkinen ruokavalio ja liikuntatottumukset, joita ryhdytään muuttamaan.

– Perustana on ruoka, mitä henkilö haluaa syödä. Monet sortuvat hätäpäissään dieettivaihtoehtoihin, joita media ja erilaiset palvelut tarjoavat. Ongelma on, että ne ovat kaikille samoja ja yksilöllisyys puuttuu.

Ruokavalion muokkaaminen ja painonpudotus on vaikeaa, jos syömiseen liittyy ahmintaa tai tunne- ja lohtusyömistä.

– Usein henkilöt, joilla on ylipainoa paljon, eivät pidä sanasta ”elämäntaparemontti”. Heillä tunnesyöminen voi olla hyvin voimakasta, ja tarvitaan moniammatillista apua: ravitsemusterapiaa, psykoterapiaa ja fysioterapiaakin, jos on esimerkiksi polvi- tai olkapääkipuja.