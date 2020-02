Uupumuksen ensimerkki oli yöheräily – valmentaja Sami Minkkinen nousi pohjalta tutulla harjoituksella ja pudotti lopulta myös 35 kiloa

Liika työnteko uuvutti valmentaja Sami Minkkisen. Uupumuksen keskellä hän tajusi, että pohjaa vasten voi ponnistaa ylöspäin.

Maatessaan olohuoneen lattialla Sami Minkkinen, 41, tajusi, että nyt hän on pohjalla. Alemmas ei enää pääsisi.

Voimat olivat täysin lopussa. Minkkinen oli tehnyt liikaa töitä, ja lähimmissä ihmissuhteissa oli kitkaa. Televisiokuvauksia oli tiheään, valmennuksia vuodessa satoja. Seuraava päivä tuntui pelottavalta – miten sitä taas jaksaisi kaiken?

Unettomuus oli ensimmäinen varoitusmerkki.

– Aloin heräillä öisin, uni muuttui katkonaiseksi. Ajatus ei pysynyt kasassa ja asioita jäi tekemättä, Minkkinen kertoo.

Elämäntavat olivat rempallaan eikä hän enää jaksanut huolehtia itsestään. Roskaruoka ja liikkumattomuus olivat tuoneet mukanaan 35 lisäkiloa.

Silti Minkkisen oli vaikea pysähtyä.

– Tuttu helvetti tuntuu usein turvallisemmalta kuin tuntematon vapaus. Vanha tapa on tuttu ja turvallinen, vaikka se olisikin huono, hän sanoo.

Pohjakosketuksesta ylös

Eräänä päivänä Minkkinen ajoi Kouvolaan vetämään yritysvalmennusta, mutta valmennettavia ei näkynyt missään. Hetken ihmeteltyään hän soitti asiakkaalleen. Valmennusporukka oli Porissa.

Siitä alkoi pitkä toipumisprosessi.

Liki kahteen vuoteen Minkkinen ei juurikaan tehnyt töitä. Sen sijaan hän mietti. Itseään ja elämää.

Lattialla ajatus pohjakosketuksesta alkoi jalostua myönteisempään suuntaan.

– Tajusin, että olen elossa ja hengitän, ja että nyt on aika tehdä valinta. Lähdenkö eteenpäin vai päättyykö elämä tähän.

Valinta oli suunta ylöspäin.

– Minulle kirkastui, että voin ponnistaa pohjaa vastaan.

Ajatusten voimalla

Minkkinen päätti, että hän ei nouse seuraavana päivänä ylös sängystä ennen kuin mielessä on jokin myönteinen ajatus.

Koitti aamu.

– Makoilin. Ensin ahdisti, mutta sitten päätin tehdä harjoituksen, jota olen opettanut myös muille.

Harjoituksessa palautetaan mieleen tilanne tai tapahtuma, jossa on kokenut oikein hyvää oloa ja tunnetta.

Olo alkoi kohentua.

– Nousin, ja päivä meni hyvin. Jatkoin harjoittelua joka päivä. Muutaman viikon kuluttua mennessäni nukkumaan huomasin, että minulla on toivoa tulevaisuuteen.

Oleellinen juttu harjoittelussa on oman ajatusmaailman muokkaaminen myönteisemmäksi. Siinä voi olla iso voima.

Elämäntavat uusiksi

Paremman mielialan myötä Minkkinen sai uutta energiaa parantaa myös elämäntapojaan. Liikunta palasi elämään ja ruokavalio meni radikaalisti uusiksi. Hampurilaiset ja höttöhiilarit vaihtuivat kasviksiin, luomuun, hyviin rasvoihin ja proteiiniin.

Kiloja putosi reilussa puolessa vuodessa 35.

Ulkopuolista apua Minkkinen ei hankkinut, mutta muutosta oli edeltänyt kolmen vuoden psykoanalyysi.

– Menin psykoanalyysiin, koska halusin käynnistää prosessin, jossa pääsen tutkimaan syviä ajatus- ja käytösmallejani. Oivalsin analyysissä, että meidän ei tarvitse antaa menneisyytemme määrittää sitä, kuka olemme vaan voimme kasvaa ja kehittyä läpi elämän.

Toivoa on aina.

”Hyvinvointiin keskittyvä valmentajakin voi uupua. Siinä ei ole mitään hävettävää ja sieltä voi myös nousta”, Sami Minkkinen sanoo.

”Olo on valoisa”

Onnellinen. Tätä sanaa Minkkinen käyttää kuvailemaan tuntemuksiaan nyt.

– Elämä on antoisaa ja mielenkiintoista. Olen kirjoittamassa kirjaa ja tulossa on myös tv-projekti. Teen sen tosin erilaisilla ehdoilla kuin ennen. Kuunnellen itseäni, pitäen huolen omasta jaksamisestani sekä varmistamalla, että aikaa on riittävästi palautumiselle sekä lähimmäisille.

Pohjakosketus oli opetus.

– Nyt tiedän omat rajani.

Elämään tuli muutoksen myötä kuin sattumalta myös uusi ihmissuhde.

Terveemmät elintavatkin ovat vakiintuneet. Minkkinen treenaa 6–9 kertaa viikossa. Lenkkeilyä, kuntosalia, hikisiä HIIT-treenejä.

– Olo on hyvin valoisa sekä energinen. Normaaliin arkeen kuuluvat meillä ne ylä- ja alamäet, mutta kun fysiikka on kunnossa, voi arkikin tuntua kaikkine puolinensa antoisammalta.

Mikä olikaan se positiivinen ajatus, joka sai Minkkisen nousemaan sängystä?

– Ihan ensin tajusin, että olen elossa. Sitten palautin mieleen, että minulla on ihanat lapset, ja mietin millaista mallia haluan heille näyttää. Ymmärsin, että elämä on lahja.

6 vinkkiä elämänmuutokseen

Onko sinulla huono fiilis? Muista, että voit minä hetkenä tahansa muuttaa omaa ajatteluasi. Kaikki lähtee siitä, mihin itse uskot. Ennen kuin nouset aamulla ylös sängystä, palauta mieleesi jonkin syy, minkä vuoksi haluat voida hyvin. Tällöin suhtaudut päivääsi ihan eri tavalla kuin jos menisit autopilotilla. Älä välitä siitä, mitä muut ajattelevat esimerkiksi painonpudotusprojektistasi. Keskity tekemään omaa juttuasi. Sinulla on myös oikeus valita, keiden seurassa aikaasi vietät. Etene askel kerrallaan. Käytä ensin vaikka vain 5 minuuttia joka päivä myönteisten ajatusten kehittämiseen. Tai kunnosta ensin aamupalasi terveellisemmäksi. Katkaise negatiivinen itsepuhelu vaikka aamurutiinilla. Jokaisessa on enemmän voimavaroja kuin itse uskoisi. Ole itsellesi armollinen. Jos repsahdat, salli se, ja palaa takaisin ruotuun.