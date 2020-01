Jenni, 31, karisti sitkeät raskauskilot yksinkertaisilla muutoksilla – samalla hälveni väsymys: ”Olo on parempi kuin koskaan”

Raskauskilojen kanssa painiville äideille Jenni haluaa sanoa, että olkaa itsellenne armollisia.

Raskauskiloja, raskausarpia, löysää nahkaa.

Vielä esikoisen syntymän jälkeen neljä vuotta sitten, Jenni, 31, sai muutamat raskauskilonsa karistettua nopeasti. Toinen raskaus oli tykkänään toinen juttu.

– Innolla aloitettu kuntosaliharjoittelu hiipui vähitellen ja lopulta loppui kokonaan, kun uusi raskaus alkoi, Jenni kertoo.

Toinen raskaus aiheutti myös pitkään pahoinvointia.

– Ainostaan sipsit ja muu epäterveellinen pysyivät sisällä. Liikunta ei onnistunut, joten kilojakin kertyi runsaasti.

Huonot elämäntavat jäivät päälle.

Ensimmäisen raskauden aikana Jennin vatsaan tuli arpia, mutta vatsa palautui melko hyvin. Toisin kävi kakkosraskauden aikana.

– Nahka venyi pahasti ja arpia tuli runsaasti kaikesta rasvaamisesta huolimatta.

Yleisvointikin oli heikompi, ja syömiset epäsäännölliset.

– Hengästyin rappusissa, ja kunto oli täysin nollassa. Ruoka oli usein melko tavallista kotiruokaa, mutta annoskoko oli suuri ja ruokailuvälit ihan pielessä. Vettä join jonkin verran, mutta myös mehut ja limsat maistuivat.

Lasten nukkuessa oli hyvää aikaa herkuttelulle.

– Pidän leipomisesta ja monet tuntevatkin minut ”rinkelijenninä” entisen leivonta-aiheisen blogini ja toiminimeni myötä, joten myös kakkuja ja pullaa tuli mutustettua ilman sen suurempaa kontrollia.

”En enää halunnut olla ylipainoinen ja huonokuntoinen”

Kun vauva oli lähes vuoden ikäinen, raskauskiloja oli yhä. Silloin Jenni päätti tehdä muutoksen.

– En enää halunnut olla ylipainoinen ja huonokuntoinen, vaan halusin urheilullisen ja hyvinvoivan itseni takaisin. Halusin myös olla esimerkkinä lapsilleni, jotta he oppivat alusta asti terveelliset elämäntavat.

Ensimmäinen askel oli, kun Jenni ilmoittautui ystävänsä kanssa mukaan Helsinki Maratonille, kymmenen kilometrin matkalle.

– Juoksukuntoa ei ollut ollenkaan ja ilmoittautuminen oli vain päähänpisto, mutta se oli jonkinlainen käännekohta kohti terveellisempää elämäntapaa. Kun maraton lopulta koitti, olin niin ylpeä jaksettuani hölkätä koko matkan maaliin asti. Silloin liekki urheiluun roihahti. Siinä samassa päätin pistää lopun myös turhalle herkuttelulle.

Kymmenen kilometrin juoksun jälkeen Jenni päätti etsiä netistä apua, jotta hän saisi ”jonkinlaisen tolkun” syömiseen. Kenties jopa vertaistukea samassa tilanteessa olevien kanssa.

Valmennuksen kautta hän sai ohjeet ruokavalioon ja saliurheiluun. Se oli juuri sitä, mitä Jenni kaipasi.

– Meillä oli myös oma hyvähenkinen Facebook-ryhmä, jossa tsemppasimme toinen toisiamme. Lisäksi valmentajamme oli netin välityksellä läsnä ja vastasi mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä järjesti muun muassa mentaaliharjoituksia.

Valmennus antoi kaikki avaimet. Salitreeni tuli osaksi Jennin arkea ja elämäntapaa.

”Olen 172 senttimetriä pitkä, ja paino oli toisen raskauden jälkeen korkeimmillaan 81 kiloa. Nyt se on 65 kiloa”, Jenni kertoo.

Joskus ei vaan kiinnosta

Muutokset ovat harvoin pelkkää ruusuilla tanssimista. Ei edes silloin kun innostuksen liekki palaa vahvana.

– Joskus tuntui, ettei vain kiinnosta. Silloin oli hyvä miettiä, että miksi tähän alunperin lähdinkään. Otin muutaman askeleen peilille ja katsoin, mitä muutosta olin jo saanut aikaan, ja mitä haluaisin vielä saavuttaa.

Silloin motivaatio palasi takaisin.

– Tietysti ei aina tarvitsekaan jaksaa, ja herkuttelukin on ok, kunhan se pysyy kontrollissa, Jenni muistuttaa.

Hän nauttii sekä terveellisestä elämästä että pienistä herkutteluhetkistä silloin tällöin.

Kaikki eivät osanneet tukea. Matkalle mahtui ikäviäkin kommentteja, kuten ”näytät mieheltä jos vielä kasvatat lihaksia” tai ”saliajankin voisit käyttää mieluummin lasten kanssa”. Se tuntui pahalta.

– Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on kuitenkin todella tärkeää ja ikävät kommentit kannattaa vain jättää omaan arvoonsa. Onneksi suurin osa kommenteista on ollut hyviä ja vain murto-osa ikäviä lausahduksia.

Jenni saa iloa siitä, että hän voi inspiroida muita ihmisiä elämäntapamuutokseen.

Tasapainossa

Isoin ulkoinen muutos näkyy Jennin keskivartalossa. Vaatekoko on pienentynyt monta numeroa.

– Itselle suurin muutos on kuitenkin tapahtunut pään sisällä. Olo on nyt parempi kuin koskaan aiemmin. Urheilu saa mielen korkealle, terveelliset ruuat ovat arkipäivää ja yöuni huomattavasti parempaa.

Jenni elää tasapainoisempaa elämää. Ruokailuvälit ovat säännölliset, hän valmistaa perusterveellistä ruokaa hyvistä raaka-aineista ja juo vettä useamman litran päivässä.

– Olen myös energisempi touhuamaan lasteni kanssa ja teemme entistä enemmän yhdessä kaikkea mukavaa. Paluuta entiseen ei ole!

Ennen muutosta Jenni oli huomattavasti väsyneempi.

” Ilman venynyttä nahkaa ja arpia ei olisi maailman rakkaimpia lapsianikaan.

Lapsikin innostui liikunnasta

Karistettujen liikakilojen lisäksi Jenni on saanut lihasta ja kroppa on muuttunut huimasti.

– Treenaan salilla 3–5 kertaa viikossa, joista yksi treeni keskittyy lähinnä juoksumatolle juoksukunnon ylläpitämiseksi. Ennen urheilusuoritukseni olivat vain kävelymatka lähikauppaan ja takaisin. Joskus saatoin käydä myös kalastamassa, mutta siinä se. En myöskään kuluttanut sitä, minkä söin.

Hyvien muutosten luetteloa voisi pidentää ja pidentää.

– Terveydentila on kohentunut, juoksukunto noussut ja mieliala on erinomainen.

Mieltä lämmittävät ystäviltä tulevat viestit, joissa Jenni kuulee heidän edistymisestään ja näkee heidän muutoskuviaan. Hän inspiroi muita myös Instagramissa.

– On ollut iso ilo, että esikoinen on niin ikään innostunut juoksemisesta. Hän juoksi viime kesänä 3-vuotiaana lasten juoksusarjassa ja siitä innostuneena odottaa jo tulevan kevään juoksemisia.

”Jokin napsahdus pään sisällä”

Vaikka kilot ovat karisseet ja lihastakin on tullut, alavatsan nahka ei ole palannut entiselleen.

– Arvet ovat jo haalistuneet huomattavasti, onneksi, mutta venynyt iho ja löysä nahka ovat edelleen tallella. Välillä niiden läsnäolo harmittaa, mutta yritän ajatella positiivisesti: ilman venynyttä nahkaa ja arpia ei olisi maailman rakkaimpia lapsianikaan. Esikoinen kertookin usein ylpeästi pikkusiskolleen, kuinka juuri he ovat olleet äidin masussa ja ”potkutelleet” äidille viivoja masuun, samalla arpia osoittaen.

Jenni on oppinut olemaan itselleni armollisempi ja kuuntelemaan kehoaan.

– Alkuun stressasin, että jokainen treeni on saatava tehtyä. Nykyään tiedostan, jos kroppani vaatii lepoa, kuten eilisen 32 kilometrin juoksumattotreenin jälkeen. Silloin en mene salille, vaan annan itselleni tarvitsemaani lepoa. Kipeänä en myöskään tietysti urheile ja en ota siitä turhaa stressiä.

Alkuun Jenni ei osannut levätä riittävästi, mutta asetti levon vuodenvaihteessa uudeksi tavoitteeksi.

– Jokin napsahdus siellä pään sisällä on tapahtunut, sillä nyt nautin myös niistä lepohetkistä. Tämä on kuin pitkä matka, ja edelleen oppii itsestään uutta.

Takapakit eivät maailmaa kaada

Aina on mahdollisuus muutokseen! Näin kuuluu Jennin viesti.

– Jokainen elämäntapamuutoksen tehnyt on joskus ottanut sen ensimmäisen askeleen. Se voi tuntua haasteelliselta, mutta eihän siinä mitään menetä, rohkeasti vain kokeilemaan. Pieni takapakki silloin tällöin ei myöskään maailmaa kaada, ei niistä tarvitse murehtia.

Raskauskilojen kanssa painiville äideille Jenni haluaa myös sanoa, että olkaa itsellenne armollisia. Jokainen raskaus on erilainen, ja toisille yksinkertaisesti vain tulee kiloja ja arpia.

– Niitä ei kannata jäädä murehtimaan, kroppa on kuitenkin tehnyt hienon työn kantaessaan vauvaa. Nykyään on paljon muun muassa erilaisia verkkovalmennuksia, joista osa on jopa suunnattu äideille. Osassa on mahdollisuus myös kotitreeniin, mikäli tuntuu vaikealta sovittaa vauva-arki ja esimerkiksi kuntosaliharjoittelu. Raskauskilojen kanssa painivia äitejä on paljon, mutta yksin ei tarvitse jäädä.

