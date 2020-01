Näin muutat elämäntapasi pysyvästi – 9 askeleen menestysresepti

Avainasia on saada hyvät tavat juurrutettua arkeesi.

Hyvinvointivalmentaja Joni Jaakkola suosittelee suhtautumaan ravintoon ja liikkumiseen joustavasti.

Ruokavalio muutettu, treenisuunnitelma tehty! Alku sujuu jouhevasti, ja energia lisääntyy, mutta sitten elämä puuttuu peliin. Tulee kaikenlaista säätöä ja jälleen kerran elämäntapamuutokselle tulee stoppi.

Tämä on valitettavan tavallinen tarina.

– Kaikki kokevat alkuhuuman, ja mikä tahansa ruokavalion ja treenisuunnitelman yhdistelmä tuntuu maailman parhaalta ratkaisulta. Valitettavasti huumaa kestää usein vain kahdesta neljään viikkoa. Sen jälkeen koittaa arki, tulee vähän kaikenlaista ja muutoksen kurssi alkaa harhailla, muotoilee hyvinvointivalmentaja Joni Jaakkola Optimal Performancesta.

Tiukoissa pakoissa piilevät kuitenkin juuri ne risteyskohdat, jotka määrittävät, mihin suuntaan muutos etenee – vai eteneekö.

Entäs jos tekisit homman kerrankin niin, että uudet tottumukset juurtuvat arkeesi sen verran lujasti, että mikä tahansa ei niitä enää kaada?

Jaakkolalla on tähän 9 pätevää neuvoa.

1. Askel: Päätä, mitä haluat

Ulkonäön muokkaaminen voi olla yksi toivottu lopputulos, mutta se ei useinkaan auta riittävän pitkälle. Mitä useampia ja aidosti sinulle arvokkaita päämääriä onnistut löytämään, sitä paremmin jaksat tehdä hyviä valintoja myös silloin kun ei huvita ja on vaikeaa.

Yksi päämääräesimerkki voisi olla vaikka: Virtaa riittää paremmin töidenkin jälkeen ja jaksan olla energinen isä / äiti lapsilleni.

2. Askel: Aseta tavoite

Tavoite tuo selkeyttä siihen mitä tehdään, milloin ja missä. Hyvä tavoite on mitattavissa ja aidosti tärkeä ja sen saavuttaminen on omissa käsissäsi. Jos tavoite stressaa ja ahdistaa, se on vääränlainen ja kaipaa viilausta.

Hyvä tavoite-esimerkki: 7–9 tuntia unta yössä, herääminen virkeänä ilman kelloa.

” Kieltolistat saattavat kuulostaa helpoilta ratkaisuita, mutta pidemmän päälle elämässä tulee vastaan tilanteita, joissa niistä on enemmän harmia kuin hyötyä.

3. Askel: Kartoita lähtötilanne

Miten syöt, liikut ja nukut nykyisin? Kun saat ymmärryksen siitä, missä olet nyt, ymmärrät paremmin, millainen muutos kannattaa tehdä.

4. Askel: Tee suunnitelma

Suunnitelma on sillan rakentamista tavoitteen ja nykytilanteen välille. Sen on syytä sisältää selkeitä ja konkreettisia asioita, kuten: katson työsähköpostin viimeisen kerran klo 17.

Yksi konkreettinen asia on se, että päätät syödä fiksun, proteiinipitoisen aamupalan joka aamu.

5. Askel: Raivaa tilaa kalenteriin

Sinulla on täysi oikeus raivata viikkokalenteriin tilaa myös omalle hyvinvoinnillesi. Se, että sinä olet väsynyt ja huonossa kunnossa ei ole kenenkään etu.

Tee siis itsellesi viikko-ohjelma. Yksi sen osa voi olla vaikka se, että sovitte perheessäsi kaupassakäyntivuorot etukäteen.

Suunnitelman noudattamista helpottaa se, että kalenteroit sen.

6. Askel: Muokkaa ympäristöäsi

Koti, työpaikka jne. – muokkaa ne sellaisiksi, että ympäristö on puolellasi eikä sinua vastaan. Jos haluat syödä terveellisemmin, täytä kodin kaapit terveellisellä ravinnolla, selvitä mistä saat terveellisen lounaan ja ota mukaan välipaloja. Tee hyvän vaihtoehdon valitsemisesta mahdollisimman helppoa.

Valmista vaikka viikonloppuna valmiiksi terveellisiä lounaita ja eväitä arkipäiviin.

7. Askel: Hanki tukea

Onnistumista auttaa se, jos ei tarvitse puurtaa yksin vaan voi juhlia onnistumisia porukalla, saada vertaistukea tahmealla hetkellä tai tarvittaessa pallotella ongelmia jonkun asiaan enemmän perehtyneen kanssa.

8. Askel: Ota joustava asenne

Ole joustavasti jämäkkä! Älä luovuta heti ensimmäisen kompastumisen koittaessa vaan laitat parhaasi peliin. Hyväksy se, että kaikki päivät eivät mene täysin suunnitellusti.

9. Askel: Hienosäädä

Se, mikä toimii parhaiten juuri sinulla vaatii todennäköisesti jonkin verran kokeilua ja säätämistä. Voit vaikka havaita, että salitreeni yksin ei ole oma juttusi, mutta kaverin tai valmentajan kanssa se maistuu. Mikään suunnitelma ei ole kiveen hakattu, mutta muista, että muutoksessa onnistuminen vaatii myös lukuisia toistoja.

Raivaa rohkeasti kalenteriin tilaa omalle hyvinvoinnillesi, sanoo hyvinvointialan moniottelija Joni Jaakkola.

”Sovin kotiin pelisääntöjä”

Joni Jaakkola on pohtinut syvällisesti sitä, miten hänen oma arkensa rullaa hyvinvointia mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla. Yksi oivallus on ollut mahdollisimman joustavan suhteen rakentaminen ravintoon, liikkumiseen ja palautumiseen.

– Kieltolistat ja ei-koskaan-tätä saattaavat kuulostaa väsyneenä ja kiireisessä arjessa helpoilta ratkaisuilta, mutta pidemmän päälle elämässä tulee vastaan tilanteita, joissa niistä on enemmän harmia kuin hyötyä, Jaakkola sanoo.

Vaikka silloin kun sukujuhlissa haluaa syödä palan kakkua tai suosikkitreenivälineitä ei ole aina saatavilla.

Toinen oivallus liittyy omaan elinympäristöön.

– Päivän aikana teemme satapäin erilaisia päätöksiä. Pieniä huomaamattamme ja isompia niiden äärelle hetkeksi pysähtyen. Jotta minun tarvitsisi turvautua ”itsekurilihakseen” vain niin vähän kuin on tarpeen, koitan pitää kodin kaapit täynnä fiksuja raaka-aineita, treenivälineitä ja -ohjelmia kätevästi saatavilla sekä sopia kotiin perheen kanssa pelisääntöjä niin, että illan viimeinen tunti on rauhallisempi ja uni tulee paremmin.