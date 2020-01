Näin Tikis-Toni aloittaa jokaisen aamunsa: ”Sen sanotaan myös parantavan vastustuskykyä”

Oman lajin löytäminen on olennaista – saliharjoittelu ei sovi kaikille.

Moni saattaa ajatella, että hyvinvointialan yrittäjä Toni Pesonen on himoliikkuja, jonka neuvot painonhallintaan ja kuntokuuriin ovat tiukkaakin tiukempia. Väärin.

Tikis-hyvinvointibrändin perustajajäsen kehottaa miettimään uudenvuodenlupausta siltä kannalta, etteihän vaan tullut luvattua liikaa.

– Jos lupaus on tehty hetken mielijohteesta, sillä ei usein ole realismin kanssa mitään tekemistä. Ensin kannattaa miettiä, mitä oikeasti pystyn tekemään.

Hän antaa esimerkin. Jos joulun turpeissa jälkimainingeissa tuli luvattua, että käy joka päivä lenkillä ja pudottaa kymmenen kiloa talvilomaan mennessä, into voi lopahtaa jo tammikuun lopussa.

Jos taas lupaa käydä tiistaisin ja torstaisin tunnin kävelyllä ja lisätä kasvisten määrää ruokavaliossaan, se lupaus on huomattavasti helpompi pitää. Lopulta tuloksia voi tulla jo pienilläkin muutoksilla elintapoihin.

– Tärkeintä on löytää oma sisäinen motivaatio. Jos tavoitteena on parantaa ravitsemustaan, kannattaa lukea muutama kirja aiheesta ja tutkia asiaa. Jos taas haluaa löytää lajin, josta pitää, on käytävä rohkeasti kokeilemassa erilaisia lajeja vaikka kaverin kanssa.

”Ei kaikessa tarvitse olla megahyvä”

Oman lajin löytäminen on Tonin mukaan olennaista. Kaikille ei sovi saliharjoittelu, ja liikunnasta on vaikea saada tapa, jos laji ei maistu.

– Itselleni salilla käymisestä on tullut tapa, mutta nykyisin teen muutaman salitreenin, joissa kehitän lihaskuntoa ja voimaa. Lisäksi kävelen pitkiä lenkkejä metsässä ja joogaan. Talvella myös lumilautailen. Kävely lievittää hyvin stressiä, kun työpaineet ovat liikaa mielessä.

Kun työnä on ihmisten kunnonkohotus, asiakaskuntaan mahtuu monenlaista kulkijaa. Moni vaatii Tonin mukaan itseltään liikaa: pitäisi olla hyvä työssään, liikkua täysillä, syödä hirveän terveellisesti ja olla vielä esimerkiksi hyvä perheenäiti tai -isä.

– Ei kaikessa tarvitse olla megahyvä. Kun työrintamalla menee lujaa, liikunta voi olla palauttavaa ja rauhallista.

”Aluksi olin jäykkä kuin rautakanki”

Hän on itsekin joutunut välillä hiljentämään treenitahtia terveyssyistä. Vuonna 2017 selkäleikkauksen takia liikkuminen oli hyvin rauhallista parin kuukauden ajan.

– Olin treenannut ennen sitä tavallista tavoitteellisemmin, joten olihan se outo paikka, kun joutui jättämään sen treenin pois. Sellaiset asiat kannattaa vaan käsitellä.

Hän haluaakin sanoa niille, jotka eivät voi tehdä kovaa treeniä, että jotain voi aina yrittää tehdä.

Kävelyllä käyminen tai kotijumppa ovat hyviä liikuntamuotoja.

– Itse aloitin silloin joogan. Aluksi olin jäykkä kuin rautakanki, mutta jooga on jäänyt osaksi liikuntarutiineja vielä kuntoutumisen jälkeenkin.

Hyvä uni, rauhallinen aamu ja kylmä suihku

Terveellisiä elämäntapoja Toni pitää kokonaisuutena. Hänelle tärkeää on hyvä uni, jota seuraa rauhallinen aamu.

– Kiireetön aamu, jonka aikana voi herätellä kroppaa tulevaa päivää varten, on usein luovaa aikaa. Rauhallista aamua seuraa usein hyvä päivä.

Tonin aamuun kuuluu ensin pieni venyttely, sitten lasi vettä ja kylmä suihku.

– Kylmä vesi virkistää ja parantaa verenkiertoa. Sen sanotaan myös parantavan vastustuskykyä.